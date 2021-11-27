Горячая тема холодного сезона

Самой актуальной темой в ближайшие месяцы останется вопрос бесперебойной подачи тепла в квартиры восточноказахстанцев и обеспечения топливом жителей частного сектора. Подробно о планах на этот период рассказали на прошедшем вчера брифинге в региональной службе коммуникаций.

По словам заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Нурлана Рамазанова, дефицита угля на железнодорожных тупиках нет, поэтому жители области, которые ещё не закупили твёрдое топливо, имеют возможность сделать это.

Отметим, что годовая потребность угля на отопительный сезон составляет почти четыре тысячи тонн, в том числе 2,6 тысячи тонн – для теплоисточников и 1,2 тысячи тонн – для коммунально-бытового сектора. На сегодняшний день для коммунально-бытового сектора поставлено 98 процентов от необходимого объёма твёрдого топлива, такое же количество угля для населения и весь объём для бюджетных организаций.

В октябре на угольных тупиках Усть-Каменогорска наблюдался дефицит топлива, что создало очерёдность и, соответственно, недовольство со стороны потребителей. По словам Нурлана Рамазанова, причин сложившейся ситуации было несколько. Одна из самых главных – люди не закупали уголь заранее, в летние месяцы, когда на складах по области было накоплено достаточное количество топлива. А осенью, когда началась активная поставка угля для крупных теплоисточников, произошла задержка угольных поставок со стороны АО «КТЖ». По информации АО «Каражыра», национальный перевозчик АО «КТЖ» и собственник вагонов АО «Қазтемiртранс» не обеспечили доставку более шести тысяч полувагонов или 21 процент от заявленных 30 530. Нурлан Рамазанов пояснил, что заявка оформляется на каждые десять дней, от Восточно-Казахстанской области заявка была в среднем 350 вагонов, по факту поставлялось лишь 250 – 280 вагонов.

Для урегулирования ситуации были направлены письма в АО «КТЖ» и АО «Каражыра» об увеличении ежедневной поставки до 450 вагонов, в том числе свыше 180 вагонов угля для населения и 267 вагонов для теплоисточников.

Также в Министерство индустрии и инфраструктурного развития была подана заявка на поставку 384 тысяч тонн угля в ноябре, 223 тысячи тонн в декабре, в том числе свыше 111 тысяч тонн за два месяца в угольные тупики областного центра.

– Средняя поставка за ноябрь составила 6 605 вагонов. На железнодорожных тупиках области сейчас имеется 12,4 тысячи тонн угля, в том числе больше трёх тысяч тонн – в Усть-Каменогорске, пять тысяч тонн – в Семее, свыше двух тысяч тонн – в Аягозском районе, 210 тонн – в Глубоковском районе, свыше тысячи тонн – в районе Алтай, 280 тонн – в Шемонаихинском районе. Дефицита на тупиках нет, люди могут свободно закупиться достаточным количеством угля. Мы ежедневно контролируем ситуацию по своевременной отгрузке, – подчеркнул Нурлан Рамазанов.

Спикер также отметил, что сегодня очереди на тупиках создают уже не розничные потребители, а перекупщики, которые могут по нескольку раз в день приехать за твёрдым топливом. Для того, чтобы в дальнейшем не допустить повторения подобной ситуации, в Усть-Каменогорске планируют открыть новые железнодорожные тупики. По информации Нурлана Рамазанова, этот вопрос ведомство прорабатывает с акиматом областного центра.

В целом, средняя стоимость угля по области на железнодорожных тупиках составляет 11 300 тенге за тонну. В городах и районах, где нет железнодорожных тупиков, реализация угля осуществляется частными предпринимателями, поэтому средняя цена топлива, с учётом перевозок и доставки до адреса, в таких населённых пунктах составляет от 13,5 тыс. до 28 тыс. тенге за одну тонну угля в зависимости от удалённости населённого пункта. Акиматы городов и районов держат ситуацию на контроле, проводят работу по недопущению чрезмерного роста цен на уголь для населения.

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета