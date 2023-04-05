Горы без мусора

В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке стартовала международная акция «Чистые горы-2023». Она продлится до 15 ноября текущего года, принять участие в ней могут все желающие.

Акция проводится с 2020 года и уже получила статус международной. В этом году кроме Катон-Карагайского пар-

ка в ней принимают участие Катунский биосферный заповедник (Россия), Каратал-Жарыкский заповедник (Кыргызстан) и природный парк «Белуха». По словам организаторов, в прошлом году в природоохранном мероприятии приняли участие более 1600 человек, было вывезено 16 тонн мусора и организовано 59 экосубботников. Активное участие приняли сотрудники особо охраняемых природных зон, члены детско-юношеского экоклуба, студенты и волонтёры.

Основная цель акции – привлечение внимания мировой общественности к проблеме замусоривания горных территорий, пропаганда экологичного образа жизни, воспитание бережного отношения к природе и популяризация особо охраняемых природных территорий. У участников нет ограничений по возрасту и месту жительства, им предлагается организовать и провести акцию по очистке горных районов или прилегающих к ним территорий, а после опубликовать фотоотчёт в социальных сетях (Instagram, Facebook) с обязательным указанием хештега #ЧистыеГоры2023. Фотоотчёт должен содержать все этапы проведения акции (фотографии места до и после уборки, количество собранных мешков и фото, подтверждающее вывоз мусора на полигон).

Фотоотчёты о проведении акции необходимо отправлять на электронные почты организаторов (katontourism@mail.ru, кatunskiy-eco@mail.ru, ainura.asanova.75@mail.ru). На их основании будет составляться база данных, содержащая информацию об участниках и провёденных мероприятиях.

Итоги акции подведут ближе к концу 2023 года, а награждение победителей будет традиционно приурочено к Международному дню гор, который отмечается 11 декабря. Все результаты будут размещены на официальных сайтах организаторов. По итогам мероприятия наиболее активные участники (организовавшие от трёх и более акций) получат благодарственные письмаи призы.

Горный массив Восточного Казахстана уникален и ежегодно привлекает тысячи туристов, которые хотят прикоснуться к неизведанному, насладиться чистейшим воздухом и завораживающими пейзажами. И, безусловно, куда приятнее делать это, когда вокруг царит чистота. Именно поэтому крайне важно сохранять природное богатство региона и по-настоящему чистые горы.

Дарья Штейн

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