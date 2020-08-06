Городу нужен дендроплан

Славу зелёного города хотят вернуть Усть-Каменогорску экоактивисты. По инициативе Восточно-Казахстанского филиала ассоциации региональных экологических инициатив EcoJer в областном центре прошел рейд, позволивший оценить состояние зелёных насаждений.

В мероприятии приняли участие представители городского отдела ЖКХ, проектного офиса Департамента экологии, подрядных организаций, депутатского корпуса, общественности и СМИ.

Маршрут рейда пролегал через парк «Самал» с высаженными относительно недавно елями, район набережной им. Славского, улицу Рабочую, где ведётся ремонт и, как следствие, вырубка деревьев, а также неоднократно обсуждаемый в соцсетях проспект Шакарима с недавно посаженными пирамидальными тополями.

– Нужно понимать, что у нас в городе есть образцово-показательные участки, за которыми ухаживают, поливают, – говорит эколог ВК филиала ассоциации региональных экологических инициатив EcoJer Даулет Асанов. – К сожалению, остальным зелёным насаждениям недостаточно ухода. Чтобы всё это делать, необходимы системообразующий дендроплан и инвентаризация насаждений города. На сегодняшний день работа государственных органов в этом направлении ведётся точечно – по жалобам жителей, сообщениям в социальных сетях. Важно не больше садить деревьев, а постоянно за ними ухаживать.

Трудно не согласиться с этим мнением, глядя, например, на засохшие саженцы на набережной Славского. Депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата Олег Чернышов считает, что нужно прежде всего вносить изменения в Правила благоустройства города.

– Так как это функции областного маслихата, одно из предложений – внесение изменений, – добавил Олег Чернышов. – Второй момент – отсутствие реального плана по замене деревьев и озеленению улиц. При проведении работ и соответствующих госзакупок для них должна быть чёткая техническая спецификация, согласованная с общественностью, в том числе экологической.

Директор ТОО «Озеленитель» Владимир Езенок отметил, что в городе уже ведётся работа по созданию дендрологической карты зелёных насаждений. Однако на её полноценный вариант уйдёт до трёх лет.

– Мы увидели в ходе рейда, прежде всего, отсутствие коллаборативного процесса, то есть слаженности и системного подхода, – отметила руководитель медиацентра проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы», председатель регионального Совета деловых женщин Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Елена Березинская-Абилова. – Состояние некоторых растений, которые высаживали весной, оставляет желать лучшего – саженцы просто высохли от жары и отсутствия полива. Также необходимо привести в проектное управление всех стейкхолдеров, распределить ответственность, и рассматривать реализацию проекта озеленения как зелёное строительство. Мы настроены работать во взаимодействии с органами исполнительной власти. Споров не избежать, но процесс идёт. Работать должны специалисты и нести ответственность за предоставление информации акимам. В этом контексте будет обеспечена реализация концепции «слышащего государства», о чём говорил Президент Казахстана.

Общественник, заместитель по реформации Первого антикоррупционного медиацентра по ВКО Роман Честных добавил, что во всём важен баланс. Так, на улице Рабочей ведётся масштабная реконструкция с расширением проезжей части и вырубкой деревьев. Проблема в том, что это санитарно-защитная зона, в которой должно быть не менее 40 процентов зелени. В этой ситуации есть несогласованность действий государственных органов: Департамент экологии требует от предприятий производить озеленение территории, а при проведении работ вырубают деревья, и компенсация выполняется в меньшем количестве, чем срубили.

Елена Пашке

ВК филиал ассоциации EcoJer