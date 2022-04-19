Городской комфорт на даче

В Усть-Каменогорске и Семее будут решены проблемы жителей дачных и садоводческих кооперативов.

Дачные массивы вокруг городов стали местом постоянного проживания для многих приезжих людей. Но, получив городскую прописку в садовых домиках, они нуждаются в нормальных условиях для жизни.

Жители садоводческого товарищества «Светоч», который находится в черте Усть-Каменогорска, испытывают трудности с питьевой водой, также здесь нет нормальных дорог и отсутствует регулярное транспортное сообщение, но главная проблема – электроснабжение.

– Одно название, что мы живём в городе, – сетует семья Дуйсенбаевых. – Постоянные перебои с электричеством. Весной, осенью – непролазная грязь. Скорая не может доехать до наших домов, потому что нет даже адреса.

Свои проблемы жители и других дачных массивов поднимают уже много лет. Аким области Даниал Ахметов провёл на днях совещание с участием градоначальников Усть-Каменогорска и Семея, представителями областного Управления энергетики и ЖКХ. По его результатам решение наболевшего вопроса наконец сдвинулось с мёртвой точки.

По словам акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, в областном центре на постоянной основе больше всего людей проживает в садоводческих товариществах «Рауан», «Звёздный» и «Светоч». Проблему отсутствия элементарных благ цивилизации руководство города пытается решить, но возможностей для этого недостаточно.

Как стало известно, Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания объясняет проблему бесперебойного обеспечения электричеством жителей садоводческих товариществ рядом объективных причин.

Юридически собственником сетей является садоводческое товарищество. ВК РЭК выставляет кооперативу суммарный счёт, и затем уже дачное сообщество само распределяет данную сумму. А так как людей, которые проживают в садовых домиках круглый год, становится всё больше, то и суммы счетов за потреблённое электричество выходят немалые. Разумеется, те, кто пользуется электричеством лишь в дачный сезон, не соглашаются платить за кого-то ещё, соответственно, копятся долги. Как следствие – ресурсоснабжающая компания «отрезает» от электричества весь дачный посёлок.

Существует ещё одна проблема. Садовый кооператив, как собственник, формально обязан поддерживать электросети в надлежащем состоянии. Но средств на это фактически не имеет. Затруднена также процедура передачи бесхозных энергосетей на баланс ВК РЭК. Хотя, как заверил Жаксылык Омар, этот вопрос уже находит решение.

На совещании стало известно, что для разрешения вопроса электроснабжения необходимо не менее 600 миллионов тенге.

– Проблемы жителей дачных посёлков, к сожалению, уже носят системный характер, – отметил Даниал Ахметов. – Понятно, что сами люди их решить не в состоянии. С точки зрения законодательства исполнительные органы не должны ими заниматься, но проблема существует, и решать её нужно нам.

Аким области поручил Управлению энергетики и ЖКХ решить вопрос с бесперебойным электроснабжением в наиболее крупном дачном посёлке Усть-Каменогорска уже в этом году. А также в течение недели предоставить предложения по финансированию проектов.

До мая предполагается разработка проектно-сметной документации по дачным посёлкам, проблемы которых необходимо решить в первую очередь. В сентябре, по словам главы региона, при уточнении бюджета будут рассмотрены возможности финансирования этих проектов.

Что касается дачных товариществ в Семее, то в них, по данным городского акимата, постоянно проживают порядка 19 тысяч человек.

Жителей микрорайонов «Восточный», «Водный» и «Восход» волнует, прежде всего, водоснабжение.

– В двух этих микрорайонах сейчас строятся школы, поэтому вопрос с водой уже практически решён, – резюмировал глава региона. – По поводу энергодефицита акимату Семея совместно с областным профильным управлением нужно разобраться и детально просчитать, что необходимо сделать для комфортного проживания людей.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета