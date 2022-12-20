Города и районы Восточного Казахстана готовятся встретить Новый год

Пять крупных ледовых площадок в парковых зонах уже ждут устькаменогорцев и гостей областного центра. А для учащихся заливают катки почти в 30 школьных дворах. Впервые зимний сезон стартовал и в парке «Металлург».

Кроме того, в парке соорудили горку, где с удовольствием катаются ребятишки и взрослые. В городском акимате пообещали, что скоро здесь нарядят живую ёлку.

Готовятся к празднику и в других городах и районах региона. Правда, не всем удаётся избежать курьёзов. Например, пользователи социальных сетей обратили внимание на неказистую, по их мнению, ёлку в центре посёлка Касыма Кайсенова. Однако в пресс-службе районного акимата пояснили, что ёлка была установлена по инициативе местных жителей.

– Ёлку незадолго до этого выкопали по просьбе сельчанки. Она попросила убрать дерево, которое росло во дворе и закрывало солнечный свет. Чтобы ель не погибла, было принято решение пересадить её и украсить к Новому году, – уточнили в местной администрации.

Отметим, что после ряда критических замечаний в социльных сетях было принято решение установить другую ёлку за счёт внебюджетных средств.

Кроме того, в посёлке уже оборудовали для детей ледовую горку на стадионе. Снежные фигуры и другие атрибуты предстоящего праздника вскоре будут радовать местных жителей.