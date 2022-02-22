Культура

Город Достоевского

22.02.2022
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Почти полтора века назад Семипалатинск представлял собой тихий провинциальный городок. Кривые улочки, засыпанные песком чуть ли не по щиколотку, уютные одно- и двухэтажные дома из красного кирпича и дерева. И общество, где каждый друг друга знает и здоровается с непременным поклоном…

Именно таким застал его Фёдор Достоевский, когда прибыл сюда после каторги, чтобы отбывать службу в качестве солдата на гауптвахте. Каким же увидела его художница Елизавета Ключевская, написавшая серию акварелей под общим названием «Семипалатинск Достоевского»? Об этом расскажет выставка, представленная в литературно-мемориальном музее Фёдора Достоевского в Семее.

В этом году памятная для культуры Семея дата – 165 лет с момента венчания Фёдора Михайловича Достоевского и скромной жительницы Семипалатинска Марии Дмитриевны Исаевой, ставшей его первой женой. Именно этой дате и была посвящена выставка мастера акварели второй половины ХХ века – художницы Елизаветы Ключевской, чьи работы хранятся в фондах литературно-мемориального музея.

На выставке представлено 17 картин. На них зритель встретит своих старых друзей – тихие улочки и переулки татарского края, казацкой слободы, кресты православных храмов и минареты мечетей. Многие дома, изображённые художницей, были построены в бытность в этих местах Достоевского. Ранняя и поздняя осень, первый снег, тишина и умиротворённость – таким увидела Елизавета Ключевская город, в котором жил и заново начал творить Фёдор Михайлович, где он оттаял душой и сердцем после страшных лет каторги, обрёл друзей и первую любовь.

Как рассказала заведующая сектором по организации экспозиции и выставок литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского Владимира Соловьёва, у самой художницы интересная судьба, по которой вполне можно писать книги или даже снимать художественные фильмы.

Родившись в 1924 году в Москве, Елизавета Ключевская воспитывалась в старинной дворянской семье. Однако родители, понимая, что большевики им не дадут спокойно жить при советской власти, при первой же возможности эмигрировали в Западную Европу, где и выросла юная Елизавета. Семья жила в Бельгии, Франции и Германии. Но она всю жизнь мечтала вернуться на родину.

Там, в Германии, её, как русскую по происхождению, в 1944 году фашисты заключили в концлагерь «Остарбайтер». Освободившись из лагеря, Елизавета Ключевская, несмотря на смертельную опасность разоблачения, пыток и неизбежной мучительной казни, прятала в своей берлинской квартирке двух молодых людей, сбежавших из концлагеря. И лишь День Победы изменил её жизнь. Впрочем, как и миллионов других людей.

Елизавета Ключевская была талантлива. Стала профессиональной и вполне состоявшейся художницей. В 1957 году она возвратилась в Советский Союз, и здесь судьба преподнесла ей неожиданный сюрприз – молодая женщина стала журналистом. В качестве корреспондента писала очерки в восточногерманский журнал «Бильдендекунст». Но ни на минуту не оставила занятия живописью. Уже через 10 лет, в конце 1960-х представила свои творческие работы на различных выставках, которые проходили как в Москве, так и в Берлине.

– Иной раз причудливо проявляется человеческое творческое начало. Вот и у Елизаветы Ключевской, искренне любящей свой родной город, Москву, и обожающей русскую литературу, родился удивительный проект, как сказали бы сейчас. Она написала большую серию работ под общей темой «Москва Достоевского». И продолжала эту тему развивать. В 1980-е годы много путешествовала, посещала города, которые так или иначе были связаны с жизнью и творчеством её любимого писателя. Конечно, Семипалатинск занял в этой серии поездок особое место, сюда она приезжала несколько раз. Подолгу задерживалась, гуляла по улицам города, выбирая старые дома и целые переулки, а потом на куске картона рождалась новая акварель. Так появился цикл картин Елизаветы Ключевской «Семипалатинск Достоевского», часть работ этого цикла художница передала в фонды нашего музея, – рассказала Владимира Соловьёва.

Город растёт, преображается, старые дома и постройки исчезают с лица земли, на их месте вырастают современные новостройки. А глядя на акварели Елизаветы Ключевской, можно, словно на машине времени, перенестись в те далёкие годы.

Екатерина Гуляева

Семей

22.02.2022
601

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