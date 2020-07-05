Город добродетели

(Окончание. Начало в № 78)

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева создана Государственная комиссия по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби. Празднование должно пройти на высоком организационном и содержательном уровне. И это не случайно. Как и во времена аль-Фараби, казахстанское общество испытывает потребность в совершенстве и нравственной чистоте, ищет свой путь к истине. Поэтому сегодня мы вновь обращаемся к духовным открытиям нашего знаменитого земляка.

В здоровом теле

Город станет тогда добродетельным, утверждал аль-Фараби, когда в нем почетное место займут науки и искусства, когда мыслящие люди не только сохранят свои честь и достоинство, но своим примером и воздействием на души сограждан, как правителей, так и подданных, сделают всеобщей нормой стремление к

совершенству.

Принципы построения добродетельного города у аль-Фараби основаны на вере в разум человека, в его способность найти наилучший вариант взаимоотношений между людьми. Гуманистическая сущность концепции аль-Фараби определила историческую ценность его творчества, призванного служить во благо людей.

Аль-Фараби сравнивал добродетельный город со здоровым телом человека, в котором все органы выполняют предназначенные им функции и действуют в слаженном взаимодействии. Лишь через объединения помогающих друг другу людей, где каждый доставляет другому некоторую долю того, что необходимо для его существования, человек может обрести то совершенство, которому он предназначен по своей природе.

Главной категорией восточных мыслителей для обозначения человечности является категория добра (блага), которая охватывает всю совокупность действий, принципов и норм нравственного поведения. Аль-Фараби отмечает, что истинное благо есть совершенство жизни, зло – отсутствие такого совершенства.

Для аль-Фараби главное – нравственность, ее действительное бытие, заключенное в человеке. Это исток, начало и конечная цель подлинно человеческого бытия, формирования и осуществления действительного человека, а, следовательно, совершенной жизни.

В основе – справедливость

Необходимо отметить, что аль-Фараби в характеристику совершенствования человека вводит еще одно активное начало – деятельный разум. Это понятие также легло в основу учения о добродетельном городе. Знание доставляет человеку счастье и радость. Познавая, человек обнаруживает в себе красоту и совершенство.

Философ считает разум специфичным благом человека. По его убеждению, ум является подлинной ценностью личности и носит эстетический характер, порождая чувство прекрасного. Мы достигаем счастья, когда нам присуще прекрасное. В свою очередь, стремление к совершенству перерастает в побуждение к добродетели, что смыкается с красотой.

В разумной деятельности философ находит высшее проявление творческой активности человека, трактует его жизнь, как беспрерывный процесс позна¬ния, в результате которого человек совершенствуется.

В противоположность Платону, который считал, что красота существует исключительно в мире идей, и прекрасное есть ни что иное, как идея всеобщей красоты, аль-Фараби находит источник прекрасного в реальном мире, в природе, в человеке.

По его мнению, красота человека состоит в том, чтобы прожить свою жизнь наилучшим образом и достичь совершенства. Красота – последняя глубина каждой вещи. Художник постоянно добивается успеха в той мере, в какой ему удается приблизиться к идеальному первообразу красоты. Человек предназначен для добра и совершенства, люди априори имеют заложенную в них склонность к гармонии, ритму и красоте.

Естественная красота человека является для аль-Фараби совершенной формой организации живых существ. Прекрасное в человеке мыслитель связывал с его здоровьем, активностью, постоянной трудовой и умственной деятельностью.

По убеждению аль-Фараби, одни и те же природные силы способны служить источником как прекрасных, так и безобразных деяний, врожденными у человека являются только сами эти силы, нравственные же и эстетические качества им приобретаются.

Способность мыслить отличает человека от прочих живых существ. Посредством этой силы человек способен пользоваться категориями, овладевать науками и искусствами, а также различать прекрасное и безобразное в своих и чужих поступках.

Таким образом, в человеке аль-Фараби усматривает два аспекта красоты: достижения разума (внутренняя, духовная красота) и физическое совершенство (внешняя, телесная красота), причем красоте разума аль-Фараби отдает предпочтение перед красотой телесной. В соответствии с разделением разума человека на теоретический и практический аль-Фараби различал красоту познавательной способности человека и красоту его нравственного облика.

Наряду с этим он усматривал различие между добродетелью как нравственным достоинством и прекрасным поступком как внешним проявлением норм морали. Прекрасное у аль-Фараби совпадает с добром, общественным благом, справедливостью. Для мыслителя разумность совпадает с добродетельностью и совершенством, с человеческой красотой, интеллект и нравственность носят характер эстетических ценностей. Разум как специфическое благо составляет подлинную внутреннюю ценность человека, его внутреннюю красоту – в отличие от внешней привлекательности.

Таким образом, совершенный город – это город добродетелей, творение нравственного человека, который объединяется с другими людьми ради совместной жизни, основанной на

взаимопомощи.

Продолжение традиции

Отличие добродетельного города от других заключается в том, что его части объединены и связаны между собой любовью; они сплачиваются и сохраняются справедливостью.

– Идея поиска и обретения счастливой жизни, справедливости продолжалась в казахской и тюркской культуре и после аль-Фараби, – говорит Жабайхан Абдильдин. – Прежде всего обратим внимание на произведение Баласагуна «Благодатное знание», еще его переводят как «Наука быть счастливым». Автор, как и аль-Фараби, утверждает, что государством должен руководить выдающийся деятель, и всем должностным лицам необходимо отвечать своему предназначению.

После распада Золотой Орды идеи построения справедливого государства развивал еще один наш земляк – Асан Кайгы. Мудрец хотел обрести мирную и процветающую страну и искал казахам наиболее подходящее для этого место. Мысли Асана продолжил Бухар Жырау, призывавший к мирному разрешению конфликтов и избеганию войн между народами.

В дальнейшем эту тему развивал Абай. Он приводил в пример Александра Македонского, осуждая его непомерную гордыню, хвастовство и завоевательную политику, ведущую к страданиям и гибели людей. Ведь для Абая идеальным человеком является мудрец, думающий о счастье людей, а не о покорении других стран и народов.

Вот откуда, по словам Жабайхана Абдильдина, берут идеи о стабильности в государстве, решении всех вопросов мирным путем в современной казахстанской политической культуре.

Нынешний юбилей аль-Фараби отмечается на высоком уровне, причем празднества будут сопровождаться научными исследованиями. А впервые юбилей аль-Фараби в нашей стране широко отметили в 1970 году – к 1100-летию великого философа. Тогда собравшиеся со всего мира выдающиеся философы и востоковеды подтвердили неразрывную связь аль-Фараби с Казахстаном.

Игорь Прохоров

«Казахстанская правда»,

№49, 12 марта 2020 г.