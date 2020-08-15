Город больших возможностей

В областном центре продолжается масштабная работа по благоустройству.

Новую прописку получают знаковые для областного центра объекты. Так, фонтан-скульптуру майора Лихарева перенесли с перекрёстка улиц Антона Чехова и Максима Горького. Это было сделано в связи с обустройством дополнительной полосы для правого поворота на пересечении улиц.

Теперь скульптура русского офицера XVIII века расположилась на одноимённой улице возле Андреевского кафедрального собора. Перед этим памятник основательно отреставрировали, очистили от чёрной краски, придав ему первоначальный вид. Медь была обработана патиной, которая должна защитить её от окисления.

На данный момент композицию уже установили на постамент, идут работы по монтажу фонтана.

Напомним, о переносе декоративной скульптуры-фонтана, посвященной основателю крепости Усть-Каменная, стало известно ещё в мае, когда она покинула привычное место.

– По моему мнению, перенос композиции – это логичное решение, так как теперь она будет находиться в том месте, где когда-то начинал свою историю Усть-Каменогорск, – отметил тогда аким областного центра Жаксылык Омар.

По его словам, на новом месте планируется разместить не только фонтан, но и информацию об основателе крепости Усть-Каменная на трёх языках.

В планах – полностью завершить работы по установке скульптуры-фонтана к двадцатым числам августа. Сейчас работа в самом разгаре, обустроено техническое помещение, укладывается мраморная плитка. Следующий этап – монтаж стальной арматуры и установка гранитных блоков.

– Памятник обновили, вернули ему первозданный вид. Специалисты ещё дорабатывают, — прокомментировал Жаксылык Омар. – На дне фонтана – натуральный камень. Форсунки готовы. Мы повторяем его точь-в-точь, согласно требованиям горожан. В некоторых моментах даже улучшим. Надеюсь, здесь будет удобно и это место станет одним из красивейших уголков города.

Чтобы городские улицы радовали глаз своих жителей и гостей, вдоль частных участков устанавливают одинаковое ограждение.

– Проспект Нурсултана Назарбаева – одна из основных и наиболее популярных среди автомобилистов и пешеходов улиц Усть-Каменогорска, – отметили в городском акимате. – В этом году реализация программы «Дорожная карта занятости» позволила инициировать здесь масштабное благоустройство.

На участке от Электротоваров до выезда на Бажова возводится линия ограждения вдоль частной застройки. Ее протяжённость – примерно 1500 метров, она выдержана в одном стиле и призвана придать улице гармоничный вид, создать единую концепцию на проспекте. Новые ограждения с зелёными металлическими вставками между серых столбов будут выглядеть более нарядно, чем старые заборы владельцев частных жилых домов. Раньше у многих они были разной высоты, давно нуждались в ремонте. К тому же новое высокое ограждение должно уменьшить количество попадаемой пыли и автомобильной копоти на дворовые территории и в дома с одной из самых оживлённых улиц города.

Усть-каменогорский Арбат – первая пешеходная улица областного центра. Она уже успела понравиться многим горожанам. В скором времени появится ещё одна пешеходная аллея – полукилометровая благоустроенная дорожка на участке проспекта Нурсултана Назарбаева от улицы Стахановской до улицы Металлургов.

– Это будет зона отдыха в стиле Арбата, – рассказал аким Усть-Каменогорска. – Брусчатка, скамейки, декоративные элементы. Обращу внимание, что специальным условием для подрядчика является сохранение всех деревьев. Они будут «встроены» в структуру аллеи.

Этот проект также реализуется в рамках благоустройства проспекта Нурсултана

Назарбаева. Отметим, что подобных масштабных работ не проводилось с тех пор, как были созданы скверы на бульваре Гагарина и в русле Комендантки.

Ещё одно начинание, достойное особого внимания, – проект по ремонту фасадов исторических домов в областном центре.

– Район бывшего Дворца культуры металлургов – один из исторических центров города, – отметил Жаксылык Омар. – Поэтому важно, чтобы он развивался не только в плане инфраструктуры, но и эстетики.

Работы по ремонту фасадов и кровли семи домов, четыре из которых являются памятниками архитектуры, уже начались. Все реконструируемые здания, расположенные на проспекте Нурсултана Назарбаева, – дома 39, 41, 43, 45, 47, 66 и улице Гоголя, 36, были возведены ещё в 1957–1959 годах. Они имеют богатую историю и уникальную архитектуру. Помимо ремонта фасадов, все входные группы в реконструируемых зданиях приведут к единому стилю.

Завершилась реконструкция площади Ушанова: проезжая часть расширена до пяти полос. Благодаря новым дополнительным полосам расширены выезды на кольцо – с улиц Амре Кашаубаева и Космической. Пешеходный переход по Космической смещён вглубь улицы от оживлённого кольца. Также для удобства горожан был перенесён и обу-строен остановочный комплекс «Площадь Ушанова» на нечётной стороне проспекта Нурсултана Назарбаева. Непосредственно по периметру кольца установлено шесть светодиодных мачт освещения. На отремонтированном отрезке дороги уже нанесена разметка. В дальнейшем на площади планируется посадка декоративных растений.

Не только благоустройство определяет комфортность жизни в городских условиях. Доступность социальных услуг, культурных и образовательных площадок – тоже немаловажный фактор. Работа в этом направлении ведётся на постоянной основе. Например, в скором времени в областном центре откроется ещё один кабинет поддержки инклюзии – на базе средней школы № 17 имени Мухтара Ауэзова. Уже этой осенью особенные дети будут обучаться в одном здании со своими сверстниками.

Чем больше времени такие дети проводят в одиночестве, тем тяжелее им социализироваться в будущем. Специалисты видят выход в том, чтобы не отделять особенных ребят от сверстников, социализировать их с малых лет. У детей с диагнозом «аутизм» особая потребность именно в обществе, так как зачастую самая главная проблема – социальное поведение и коммуникация. Для этого и существует инклюзивное образование – обучение, при котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей, включены в общую систему образования.

В будущем кабинете поддержки инклюзии завершились работы по ремонту. Для комфортного обучения особенных детей в нём заменили двери и окна, выровняли и покрасили стены, постелили линолеум.

– На ремонт выделили более двух миллионов тенге из городского бюджета, а мебель и оборудование мы закупим за счёт спонсорских средств, – рассказала директор средней школы № 17 имени Мухтара Ауэзова Елена Саакян. – Появится место для работы с дефектологом, учёбы, а также зона для игр. В перерывах между занятиями дети могут попрыгать, полежать и отдохнуть.

Обучаться смогут десять особенных ребят, у каждого будет тьютор (помощник, который поддерживает, вдохновляет и направляет ребенка). В общем, кабинет поддержки инклюзии – это дополнительное помещение в школе, где ученики будут получать помощь в соответствии со своими потребностями, не отрываясь при этом от учебного процесса. А для учеников ближайших школ кабинет станет ресурсным центром – ребята с различными дефектами смогут обращаться к специалистам и получать на бесплатной основе помощь.

Помимо этого, в школе завершается текущий ремонт. На него были выделены средства в рамках программы «Дорожная карта занятости». В здании заменили половину старых деревянных окон, обновили фасад, заменили мягкую кровлю над бассейном и спортзалом. Здесь же появились кабинет абаеведения, уголок психолога и помещения для занятий самопознанием и математикой. STEM-кабинет для старшеклассников позволит ребятам собирать роботов, учиться управлять дроном и программируемыми станками. Преобразят и фойе – его покрасят в яркие цвета, а стены будут украшать 3D-плакаты и инфографика.

Сейчас в школе обучается около тысячи человек – школьники (с 0 по 11 класс) и учащиеся мини-центра.

Медицина – тема, которая не оставляет равнодушным никого. И нередко, как показала пандемия коронавируса, именно эта отрасль становится ведущей, определяющей успешность не только отдельно взятого населенного пункта, но и целого государства.

В Усть-Каменогорске очень многое сделано в плане развития здравоохранения, и работа эта продолжается постоянно. Так, в ближайшей перспективе здесь построят Государственный центр гематологии. Предположительно он не будет иметь аналогов на территории ЕАЭС и получит международную аккредитацию. В нём будут лечить от онкозаболеваний крови и проводить сложные операции по трансплантации костного мозга.

Как рассказали в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства ВКО, Центр будет включать стационар на 103 койко-места и поликлинику на 150 посещений в смену. Планируется, что благодаря работе этого учреждения удастся снизить смертность и увеличить выживаемость при болезнях системы крови. Также здесь разместят отделения гематологии для взрослых и детей, трансплантации костного мозга, лимфом, лучевой диагностики, реанимацию, лабораторию генетики и центр трансфузиологии. Также будут проводить диагностику и лечение болезней крови, злокачественных новообразований кроветворной и лимфоидной ткани на основе наилучших доказанных международных практик – в том числе с использованием высокотехнологичных медицинских услуг.

Реализация проекта началась на площадке в районе проспекта Казыбек би и улицы Кокжал барака с проведения буровзрывных работ. В сам проект входит строительство основного четырёхэтажного здания, пансионата по типу трёхзвездочной гостиницы на 24 апартамента для совместного проживания родителей и больных детей, здания технического блока и площадки для хранения медицинских газов.

Финансирование строительства и оснащение центра предусмотрено за счёт средств областного бюджета. На строительные и монтажные работы выделено 15,8 миллиарда тенге, а на оборудование – 11,7. В год он будет обслуживать три тысячи пациентов. Срок реализации проекта – два года.

По заказу ОВП

г. Усть-Каменогорска

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук