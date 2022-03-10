Город больших возможностей

Курчатов, пожалуй, самый необычный из городов нашей области, часто именуемый наукоградом. Чем сегодня живут и о чём мечтают курчатовцы?

Одним из важных пунктов в расписании рабочей поездки первого заместителя акима ВКО Алмасхана Сматлаева стало представление депутатам маслихата и городскому активу нового акима Курчатова, которым стал Олег Чугунков.

Алмасхан Сматлаев отметил, что сегодня властям, как никогда, важно работать в тесном взаимодействии с населением, заниматься решением социальных вопросов и непрерывным повышением качества жизни населения. После первый заместитель акима области ознакомился с работой некоторых социальных объектов города. Забегая вперёд, отметим, что по итогам рабочей поездки даны конкретные поручения, которые помогут решить насущные проблемы курчатовцев.

Детско-юношеская спортивная школа Курчатова славится тем, что здесь воспитывают юных спортсменов с 1972 года. В спортшколе бесплатно занимаются учащиеся разных возрастов в секциях футбола, волейбола, борьбы, тяжёлой атлетики. И если это хороший пример развития массового спорта, то большое недоумение вызывает бассейн «Спортивного клуба» Курчатова, который ввёден в эксплуатацию ещё в ноябре прошлого года, но… до сих пор не работает. Хотя предполагался круглогодичный режим и возможность посещения бассейна детьми и людьми с особыми потребностями. Как выяснилось, для нормального функционирования не хватает средств. Алмасхан Сматлаев поручил в срочном порядке решить вопрос функционирования спортивного объекта.

Также первый заместитель акима области ознакомился с ходом реконструкции детского сада «Тополёк», которая началась в сентябре 2021 года в рамках государственно-частного партнёрства. Инициатива по восстановлению детского сада принадлежит местному предпринимателю Владимиру Ли. На сегодняшний день уже отремонтированы подвал и фасад, проведены наружные работы по тепловым и водопроводным сетям, почти закончен ремонт кровли. Готовность дошкольного учреждения составляет 62 процента. Предприниматель обратил внимание на очень высокие тарифы на коммунальные услуги, которые почти в два раза выше, чем в Семее или Усть-Каменогорске. Первый заместитель акима области дал поручения руководителям соответствующих отделов разобраться в ситуации.

В рамках визита Алмасхан Сматлаев посетил котельную № 1 ГКП «Курчатовское многоотраслевое эксплуатационное предприятие». Здесь была проведена реконструкция на сумму 26,9 млн тенге. Сегодня котельная отапливает 27 жилых домов и семь административных зданий.

– Курчатов – это город с большим потенциалом, и мы должны приложить все усилия, чтобы он соответствовал своему статусу, – отметил в завершение поездки Алмасхан Сматлаев.

Флора Левина

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Курчатов