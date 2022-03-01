Горняцкий город станет краше

В ближайшие несколько лет в социальной и культурной жизни Риддера произойдут значительные перемены – здесь откроют новую школу, многопрофильный больничный комплекс, реконструкции также подвергнется центральная площадь города.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил Риддер. В рамках рабочей поездки глава региона побывал на важных социальных объектах, заслушал отчёт руководства города, а также встретился с представителями общественности.

В этом году в Риддере планируется реализовать несколько проектов. В первую очередь закончить возведение средней общеобразовательной школы на 600 мест.

– Строительство учебного учреждения начато в 2020 году, – сообщил аким Риддера Дмитрий Горьковой. – Ввод в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал текущего года.

По его словам, новая школа позволит решить проблему высокой загруженности других школ и обеспечит дополнительные учебные места.

Ещё один, не менее значимый проект – возведение многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 140 коек и поликлиники на 500 посещений в смену.

– Новая поликлиника и стационар будут оснащены современным медицинским оборудованием, – подчеркнул Дмитрий Горьковой. – Благодаря этому жители нашего города смогут пройти компьютерную, магнитно-резонансную томографию и ультразвуковые исследования в Риддере, не выезжая в областной центр.

Стоит отметить, что на сегодняшний день уже проводятся подготовительные работы. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

Также в этом году проведут ремонт в центре оказания специальных социальных услуг.

Кроме того, Даниал Ахметов поручил начать строительство жилых домов для многодетных семей в новом микрорайоне Ботаника. К слову, в Риддере проживают 45 таких семей, двадцать из них обретут собственное жильё уже в этом году.

Без внимания не остался и дорожный вопрос. В этом году на ремонт дорог из бюджета выделено 560 миллионов тенге. Причём работы будут проводиться не только на центральных улицах, но и на периферийных.

– Также поручил областному управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог просчитать и подготовить предложение о строительстве короткой дороги Усть-Каменогорск – Риддер через село Тарханка, – сообщил Даниал Ахметов. – Ее протяжённость составит всего 60 километров.

Глава региона подчеркнул, особое внимание нужно обратить на следующий отопительный сезон, учитывая, что компания «Казцинк» завершает возведение собственной котельной.

– Мы обсудили вопрос возможного увеличения мощностей, чтобы до ввода в эксплуатацию нового цеха предприятия котельная могла частично обеспечивать теплом жилую часть города, – сказал Даниал Ахметов. – Достигнута договорённость, чтобы вернуться к этому вопросу.

На встрече местные жители высказали предложения по улучшению внешнего облика горняцкого города. Одно из них – реконструкция центральной площади. По их словам, в Риддер приезжает много туристов, в том числе иностранных. Они восхищаются уникальной природой края, однако в самом городе нет мест, на фоне которых можно было бы сделать красивые фотографии. Помимо этого, жители попросили установить памятник основателю города.

По словам главы региона, в число приоритетных для реализации в этом году проектов входит реконструкция и ремонт городского Дома культуры и благоустройство центральной площади. Так, на её территории планируют установить скамейки, разбить множество цветочных клумб, построить светомузыкальный фонтан, оформить фотозоны для горожан и гостей Риддера.

– От горожан неоднократно звучало предложение установить памятник основателю города Филиппу Риддеру, – отметил Даниал Ахметов. – Думаю, что такой монумент появится на обновлённой площади.

Александра Исаева

Риддер