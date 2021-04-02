Горизонты прошлого и будущего

В первое воскресенье апреля геологи Казахстана по традиции отметят свой профессиональный праздник. Для нашего региона эта профессия особенно значима, ведь именно здесь издревле добывали руду, о чём свидетельствуют многочисленные археологические находки. И в ХХI веке это актуально.

Говоря о геологии независимого Казахстана, нельзя не отметить огромный вклад, который сделали видные казахстанские учёные. В этом году исполняется 107 лет со дня рождения учёного-геолога и исследователя недр Казахстана, с именем которого связано развитие минерально-сырьевой базы и геологической науки страны, академика Национальной академии РК Арыктая Каюпова.

ГИГАНТЫ МЫСЛИ

Для жителей нашего региона, который считается флагманом горно-металлургической промышленности страны, особенно примечательно, что научно-исследовательская деятельность Арыктая Каюпова в основном была связана с Рудным Алтаем. Под его руководством выполнены детальные исследования геологии и металлогении Зыряновского рудного поля. В связи с высокими темпами отработки известных запасов руд в конце 1960 годов создалось критическое положение с рудной базой Зыряновского комбината.

Институт геологических наук им. К. Сатпаева организовал большую исследовательскую группу из сотрудников Алтайского отдела под научным руководством Арыктая Каюпова. Группа, работая в тесном контакте с коллективом геологов Зыряновской ГРЭ, способствовала созданию в 1970-х годах рудной базы, которая обеспечивала работу комбината с прежней производительностью на 25–30 лет! Прогнозы Каюпова и его коллег подтвердились через десять лет открытием крупнейшего Малеевского полиметаллического месторождения, запасы которого позволили продлить жизнь Зыряновского комбината ещё на несколько десятилетий.

Первооткрыватель уникального месторождения написал свыше трёхсот научных работ по различным отраслям геологии: экономической геологии, минерагении, металлогении, структуре рудных полей, а также учению о полезных ископаемых. Его труды актуальны и поныне. В этой связи возрастает и роль геологической службы, где идеи и научные разработки будут служить подъёму экономики.

НАШИ ДНИ

В этом отношении современная геологическая разведка полезных ископаемых вышла на качественно новый уровень. Мощное и наукоёмкое оборудование позволяет сделать расчёты более точными, а результаты – более значимыми. Огромную роль играет подготовка профессиональных кадров, причём, так сказать, на местном материале. Этой работой в основном занимаются в ВКТУ им. Д. Серикбаева, где ежегодно выпускают десятки молодых специалистов-геологов, востребованных на рынке труда.

– Потребность в кадрах особенно ощутима в связи с реализацией программы форсированного индустриального развития, – говорит ректор вуза Жасулан Шаймарданов. – Университет напрямую сотрудничает с предприятиями, поэтому ребята точно знают, где и как будут трудиться на благо области.

Стоит отметить, что в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» осуществлён проект «Музей Большой Алтай». Это направление деятельности вуза с 2017 года вписалось в областную отраслевую подпрограмму «Туған жер» по разработке и внедрению исторической концепции зарождения древних горно-металлургических практик, геологической структуры и её географии.

– Результаты внедрения проекта основаны на осмыслении государственных программных документов, статей Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи», – говорит руководитель проекта Анар Смагулова. – Ведь первым условием модернизации нового типа стало «…сохранение своей культуры, собственного национального кода». Елбасы подчеркнул, что это «платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа».

Решение было найдено в стенах университета, где за долгие годы академической практики профессорско-преподавательский состав кафедры геологии собрал уникальную минералогическую коллекцию, представляющую многообразие ископаемых ресурсов Алтая.

Концепция первого зала музея посвящена геологии и палеонтологии казахстанского Алтая, в её основе – история становления разнообразия форм жизни на Земле и природа полезных ископаемых, как предпосылка формирования культуры древних металлургов.

БОЛЬШОЙ АЛТАЙ

Логика исторического повествования плавно перетекает из первого зала, посвящённого геологии и палеонтологии Алтая, во второй зал. Он содержит образы и описание тысячелетних практик освоения человеком минеральных ресурсов с эпохи бронзы.

Первые металлы, открытые человеком в природе, – золото, медь, олово – послужили отраслевым эволюционным развитием знаний и технологий, совершенствовавшихся из века в век. Отсюда в настоящем современное поколение казахстанцев должно научиться понимать ценность капитала знаний и технологий древних обществ Алтая.

– Мы провели полевое обследование археологических памятников – древних выработок на олово, – добавила Анар Смагулова. – С этой целью были организованы экспедиции по маршрутам – Уланский район – Карагоин, Баймурза, святилище Акбаур, грот Сартынбет, а также в пригород Семея – Аскаралы. Результаты поездки легли в основу 3D-моделей для виртуального музея.

В 2018 году на базе музея было выпущено научное пособие «Геологический атлас» в девяти частях, где представлены основные классы минералов и пород, с описанием физических, химических свойств, а также географией размещения крупных месторождений по всей планете. Атлас рекомендован для учителей школ и руководителей научных кружков, потому что региональный контекст – классифицированное научное описание региональных минеральных ресурсов казахстанской части Алтая является важным преимуществом пособия.

Также было разработано солидное хрестоматийное пособие по трём направлениям: геология Восточного Казахстана, горное дело, древняя металлургия. Ещё одна «фишка» музея в том, что художником, членом Союза художников Виктором Калининым были возведены диорамы древних мастерских по ювелирному делу и выплавке бронзы, сооружён макет древней выработки на олово на примере археологических памятников Калбинского хребта, на стенах зала изображены художественные панно поселения эпохи бронзы «Ботай».

В структуре демонстрационных стеллажей с макетами орудий труда возведены барельефы с аутентичной текстурой горных пород древних выработок «Карагоин», грота Акбаур.

Самым уникальным экспозиционным объектом является древняя шахта «Баймурза». Этот объект воспроизводит технологию добычи олова методом «огневой проходки», по научным трудам археологов С. Черникова, З. Самашева, Я. Черны (Германия). Также разработан и установлен макет древнего медного рудника «Каршыга» эпохи бронзы.

– Я бывал в различных научных экспедициях, видел древние курганы и уникальные артефакты, которые говорят о том, что обработка металлов у наших пращуров была на высочайшем уровне, – говорит руководитель центра по научно-производственному сотрудничеству с предприятиями и внедрению опытно-конструкторских работ ВКТУ им. Д. Серикбаева Олег Гавриленко. – Геология древних поражает воображение, указывая на наличие цивилизации, которая была наравне, скажем, с греческой или египетской! Просто не было Геродотов, которые могли бы зафиксировать эти достижения в письменных источниках. Однако сенсационные археологические находки З. Самашева и других видных учёных последних лет подтверждают это.

МОЛОДАЯ ПОРОСЛЬ

Возвращаясь ко дню сегодняшнему и уверенно глядя в день завтрашний, нельзя не сказать о том, что профессия геолога популярна среди молодёжи. Пример выпускницы ВКТУ им. Д. Серикбаева Елены Джес тому подтверждение. Лена, как и её сестра-близнец Ольга, с юных лет любила туристические походы, природу.

– В нас с сестрой воспитывали любовь к труду и активному образу жизни, – говорит Елена Джес. – Поэтому мы старались хорошо учиться и посещали школьные кружки.

Елена всегда находила время для увлечения туризмом, ходила в турпоходы: зимой – на лыжах, летом – пешком, чтобы получить заряд положительных эмоций. По окончании института устроилась в ТОО «ГРК «Топаз». У неё появилась возможность летом работать в полевых условиях, добывать образцы редких пород, а потом их изучать, составлять по этим данным карты.

Поначалу девушке было непросто, особенно первые полгода. Всё казалось непривычным, новым: коллектив, место работы. Геолог считает: не надо бояться молодым специалистам начинать карьеру с нуля, опыт пригодится. Сегодня Елена не только квалифицированный специалист, но и счастливая жена и мама двухлетнего Сашеньки.

– Свой семейный отпуск мы планируем заранее, – говорит она. – Главное – найти время, чтобы обязательно уехать в горы, сходить в поход за лесными ягодами, снова увидеть красоты Катон-Карагая, озера Маркаколь, Киин-Кериша и других заповедных мест.

Ева Ким

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