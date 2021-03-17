Мастера

Гори, цветочек аленький

17.03.2021
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 «Подумаешь, я ещё и вышивать могу… и на машинке тоже», – эта фраза кота Матроскина из общеизвестного мультфильма со стопроцентной точностью описывает героиню нашего повествования – Анастасию Кизееву из Усть-Каменогорска.

Не зря в народе говорят: «Талантливый человек талантлив во всём». Анастасия – яркое тому подтверждение. Посудите сами, в одном человеке удивительно гармонично сочетаются профессиональные навыки повара, фотографа и мастера маникюра, вокальные и дизайнерские способности. А в свободное время девушка увлекается созданием букетов-светильников.

– Как говорится, творчество у меня в крови, – с улыбкой рассказала она. – В детстве мама прививала любовь к музыке. Ещё я любила рисовать.

Как судьба привела Анастасию к созданию букетов-светильников? Всё просто – она решила сделать особенный подарок свекрови, а потом сестре и… понеслось. По словам мастерицы, букеты-светильники – это не просто необычно, но и экономно. Ведь при правильном уходе они могут очень долго радовать своей красотой, в отличие от живых цветов.

Анастасия Кизеева создаёт оригинальные светильники из изолона. Это современный материал, который востребован во многих сферах: начиная от строительства и заканчивая рукоделием. Большая популярность изолона в среде мастеров объясняется его высокими эксплуатационными свойствами. Говоря простым языком, этот материал устойчив к влаге и температуре, эластичен и, что немаловажно, гипоаллергенен.

– Когда первый раз заказала материал, долго вокруг него ходила, – поделилась Анастасия. – Не знала, с чего начать. Тогда-то я изрезала очень много, обрезки, конечно, выбросила. Только потом мне пришла мысль, а позже узнала от других мастеров, что даже из обрезков можно сотворить чудо. К слову, те остатки, что выбросила, пошла в час ночи искать. Нашла, принесла и ещё полгода они просто лежали в коробке, ожидая своего часа.

И долгожданный момент сотворения шедевров настал… Раскрывать все секреты создания цветочных светильников мастерица не стала, описав процесс так: «Всё банально и просто – вырезаешь необходимые детали, формируешь, склеиваешь». Думается, что за ёмкой фразой скрываются долгие часы кропотливой работы и творческого поиска, прежде чем на свет появятся светящиеся букеты роз, лилий, тюльпанов, ромашек… С другой стороны, зачем читателю тонкости технического процесса, когда можно полюбоваться готовым чудо-светильником?!

На вопрос, что же вдохновляет Анастасию на творчество, она, немного задумавшись, ответила – семья. Благодаря тому, что родные не просто поверили в успех её начинаний, но и всегда помогают, у девушки появляется всё больше новых планов и идей.

– Поддержка близких – это лучшее, что можно загадать на Новый год, день рождения или в любой другой праздник, – отметила Анастасия Кизеева. – Моя семья – моё всё.

Александра Исаева

Фото из архива Анастасии Кизеевой

17.03.2021
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