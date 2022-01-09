Гордый властелин заснеженных вершин

Снежный барс считается одним из самых редких и удивительных созданий природы. А ещё он является ярким символом Республики Казахстан.

К году Водяного Тигра он имеет самое непосредственное отношение, как представитель одного семейства. В последние годы в Восточном Казахстане современными фотокамерами множество раз зафиксированы случаи его пребывания на территории Катон-Карагайского района. Подобные факты являются предметом гордости для жителей области. Поскольку это означает, что в регионе ещё сохранились в первозданном состоянии уголки, куда приводит зов природы уникальных хищников. Специалисты утверждают, что снежные барсы постоянно мигрируют и не признают государственных границ. Для них важно, чтобы существовали комфортные условия обитания, куда они периодически возвращаются в соответствии со своим природным расписанием. Поэтому пребывание барсов на конкретной территории можно в определённой степени считать барометром экологической ситуации и многих других важнейших факторов жизни.

Гордый и величавый обитатель заснеженных вершин по достоинству получил свою прописку в своеобразном восточном календаре. Наступивший 2022 год пройдёт под знаком Тигра. Принадлежность к нему распространяется на всех, кому выпала судьба родиться в такой год. Хорошо это или плохо, трудно сказать. Ведь никто самостоятельно не выбирает год, месяц, день и час своего рождения. Однако некоторые закономерности или совпадения, присущие этому знаку, прослеживаются так или иначе в жизни и биографиях конкретных людей.

Год тигра

С упоминанием о снежных барсах мы встречались на протяжении своей профессиональной деятельности не редко. Как на своей родине – в Восточном Казахстане, – так и далеко за его пределами. В частности, случались, и не однажды, различные поездки в другие страны СНГ. Довелось как-то побывать в предгорьях и горах Тянь-Шаня, где исторически водятся снежные барсы. В рассказах о встрече с ними в любом контексте всегда присутствует неописуемое восхищение и любовь к удивительному хищнику. Потому не случайно к вопросам необходимости защиты и охраны снежных барсов обратился одно время известный писатель с мировым именем из соседней и братской для нас страны.

Каждое новое произведение классика современной мировой литературы становилось большим событием в культурной жизни планеты. Другое дело, что с годами сложилось так, что книги издаются не такими огромными тиражами, чем прежде. В таком случае, отличная новинка заведомо становится библиографической редкостью, ещё больше растёт в цене в прямом и переносном смыслах. Тогда можно считать за подарок судьбы, если вам выпадет вдруг шанс обзавестись столь вожделенным фолиантом. В целенаправленных поисках его иногда можно положить немало времени, сил и средств и всё, увы, бесполезно. А бывает, как уже говорилось ранее, счастливый случай, но насколько он становится случайным или закономерным? В нашей ситуации понадобилось просто быть максимально внимательным, чтобы не пройти мимо удачной находки. Иногда уличная торговля приходит на выручку, и, спеша по другим делам, можно мимоходом почти наткнуться на подлинную драгоценность в торговом ряду под ногами.

Так и было на сей раз. С тех пор популярная книга Чингиза Айтматова «Когда падают горы» вошла в личную библиотеку, её брали почитать на время коллеги, использовали в своей работе. Со временем следы её затерялись, и остаётся только надеяться на добровольный возврат книги от читателя. В отличие от электронного формата, живую не виртуальную книгу всегда приятнее подержать в руках. В любое время взять с книжной полки, раскрыть на любой странице, даже перечитывать заново, начиная порой с самого конца. Такова пленительная магия книги на бумажном носителе. Любовь к книге, наверное, для многих покажется сегодня не более, как «пунктиком» для иронии или сарказма. Хотя именно литература, в первую очередь, прививает человеку грамотное письмо, беглое чтение, правильную речь, язык. Здесь уже не говорится о множестве других, уникальных плюсах и достоинствах, связанных с хорошими книгами.

Вечная тема

История с упомянутой книгой дальше получит не менее интересное продолжение. К нашему региону и нашим землякам она имеет, как выяснилось, прямое отношение. Ещё до её написания автор много консультировался по непростой теме снежного барса со многими специалистами. Среди них оказались и представители Восточного Казахстана, давно изучающие всё, что связано с предметом общего разговора. Восхищает, что земляки даже лично встречались с авторитетным писателем и долго беседовали на все интересующие вопросы. Именно так поступают настоящие профессионалы в различной сфере деятельности, чтобы создать в итоге настоящий шедевр.

Спустя какое-то время в продаже встретилась другая книга, посвящённая снежным барсам, написанная нашими земляками. Издание интересное, выглядит отлично, в современном полиграфическом исполнении. На многие тайны и легенды по поводу редких хищников оно проливает свет, имеет огромное познавательное значение. Большая работа выполнена по велению души энтузиастов и заслуживает искреннего уважения, а также прочтения.

Каждое утро, въезжая в город по мосту через Иртыш, жители и гости Усть-Каменогорска непременно встречают взглядом сразу после Байтерека узнаваемый уже барельеф извернувшегося в прыжке барса. Вообще, о нём есть много упоминаний в связи с раскопками археологов в Берельской долине. Кроме того, найдено немало артефактов с искусно выполненными изображениями красивого зверея. Поэтому тематика, связанная с барсами, всегда на слуху и на виду, включая даже команду по хоккею с шайбой из столицы республики. Нельзя обойти вниманием тот факт, что на Монетном дворе изготавливают государственные награды, в числе которых орден «Барыс» трёх степеней. Им награждают Указом Президента Казахстана за особые заслуги перед государством видных деятелей, личностей.

Горы и люди

Пожалуй, есть ещё одна спортивная дисциплина, где высочайшее звание «Снежного барса» идеально отражает статус, характер, неукротимый дух, яркий образ истинного хозяина Алтайских гор. Речь, естественно, об альпинизме, имеющем свою славную историю в Восточном Казахстане. Подобное звание является престижным на международном уровне и присуждается за покорение самых известных и высоких вершин обязательно в определённом количестве. Жители области могут по праву гордиться, что в списке значится имя знаменитого земляка-альпиниста из ВКО. В то же время, спортивные биографии многих спортсменов и известных туристов удачно складывались в результате тренировок и восхождений на горные пики Катон-Карагая. Долгие годы у подножия горы Беркутауыл располагался тренировочный лагерь альпинистов, и проходили сборы на стыке весеннего и летнего сезонов для новичков и профи. Всех привлекала сюда возможность смело отрабатывать маршруты любой степени сложности, на всякий вкус и цвет. Всё в одном флаконе, почти в шаговой доступности, что облегчает вопросы трансферта и логистики. А той самой заключительной вишенкой на торте являются беркуты, парящие в вышине. Потому-то и называются эти места с давних пор Беркутауылом, где гнездятся беркуты.

По следу барса

В реальности снежный барс представляется тем, о ком очень часто и много говорят, о ком многие слышали, но никто не видел живьём на лоне природы. Хотя это тоже не совсем так. В поездке по нацпарку в Катон-Карагайском районе мы однажды встречались с группой инспекторов из села Аршаты. Среди них оказались те, кто своими глазами видели снежного барса в окрестностях горы Таутекели. В переводе её название непосредственно означает место, где водятся горные козлы. Дикие животные по свидетельству специалистов местного нацпарка являются кормовой базой для снежных барсов. Существует даже научная статистика по обоснованию количества козлов, строго необходимых для сытного рациона одного барса в течение целого года.

Есть версия, что на основе популяции горных козлов можно сделать прогноз по количеству снежных барсов. По словам очевидцев, властелин снежных вершин не нападает на человека. Его взгляд оказывает магнетическое влияние.

…Встретившись с человеком с глазу на глаз, снежный барс оставил без раздумья свою жертву в виде горного козла и мгновенно исчез из поля зрения. На прощанье блеснул он быстрым и дерзким взглядом, будто полоснул по сердцу и душе случайного встречного своими острыми клыками и обжигающим взглядом.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников