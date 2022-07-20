Гордость сельской школы

Целеустремлённость, творческое мышление, самоконтроль, добросовестность, уравновешенность, открытость, упорство, энтузиазм и богатое воображение – всеми этими качествами обладает ученица 8-го класса комплекса «Быструшинская средняя школа – детский сад» Ксения Моисеева.

Директор учебного заведения Светлана Голованова отмечает, что Ксения с первого класса зарекомендовала себя как любознательный, активный и целеустремлённый ребёнок.

– Ксюша с детства увлекается чтением, историей, точными науками, прекрасно рисует, – рассказывает директор школы. – Помимо этого, она занимается танцами и даже сама ведёт занятия в танцевальной группе «Зодиак» при сельском доме культуры. В школьном самоуправлении возглавляет «Фракцию заботы» (волонтёрство), принимает активное участие во всех школьных, сельских и районных мероприятиях.

Талантливая школьница во всём старается достигать совершенства, охотно принимает участие в олимпиадах и конкурсах, занимая призовые места. В 2019 году получила диплом второй степени в международном интеллектуальном конкурсе «Кенгуру – математика для всех», в 2020-м заняла третье место в областном интеллектуальном конкурсе «Малахит» по математике. Имеет сертификат участия в национальной олимпиаде «Мың бала» среди учащихся сельских школ, после участия в которой проходила обучение в онлайн-школе Birge oqý. Также в её копилке наград – первое место в комплексной олимпиаде «Ақбота». В прошлом году Ксения Моисеева завоевала второе место в областном интеллектуальном конкурсе «Малахит» по математике и в конкурсе проектов «Зерде» по биологии. И в этом году талантливая школьница завоевала второе место в областном интеллектуальном конкурсе «Малахит» по математике.

Жажда новых открытий и исследовательский интерес никогда не покидают Ксению. В этом году она, успешно пройдя два отборочных тура, в середине июня приняла участие в третьем туре республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам для учащихся восьмых классов сельских школ IQanat, который состоялся в г. Нур-Султане в Назарбаев Университете, и заняла третье место по химии.

– Победа в этом конкурсе, – признаётся Ксения, – расширила мои мировоззренческие границы, позволила приобрести новые знания и знакомства, а также определить для себя перспективные пути развития. Благодарна педагогам нашей школы – они вносят немалый вклад, чтобы я могла достичь таких результатов.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива К. Моисеевой