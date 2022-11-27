Гордость родной земли

В Глубоковском районе чествовали тех, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в благополучие государства, продовольственную и социальную стабильность региона – работников сельского хозяйства.

Завершился очередной агросезон, наполненный созидательным трудом работников полей и ферм, предприятий перерабатывающей промышленности, специалистов и руководителей сельхозпредприятий района.

Глубоковский район относится к зоне рискованного земледелия. В силу географических особенностей один год здесь может быть благоприятным для местных аграриев, а следующий – нет. Несмотря на это, глубоковские труженики традиционно занимают лидирующие позиции в области.

Когда с полей ушла вся техника, а закрома наполнились зерном, в районном Доме культуры имени Абая состоялось торжество в честь Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Со сцены к аграриям обратилась заместитель акима Глубоковского района Светлана Большакова.

– За годы независимости сельское хозяйство Казахстана очень изменилось. Сегодня аграрии трудятся в таких условиях, о которых раньше не могли и мечтать, – подчеркнула она. – На поля выходит высокопроизводительная техника, а на фермах, элеваторах и молокозаводах люди работают на современном оборудовании. Трудиться в сельском хозяйстве – значит отдавать земле тепло своих рук, заботу, вкладывать душу в любимое дело. И это становится смыслом всей жизни. Вы – наша гордость, капитал, который мы ценим и бережём.

В честь профессионального праздника в торжественной обстановке отметили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, достигших выдающихся успехов. Тех, кто своей напряжённой ежедневной работой обеспечивает земляков свежим хлебом, молоком, мясом и другими продуктами питания.

Благодарственное письмо от заместителя акима области Е. Нурбаева вручили главе КХ «Иртышский» Евгению Глухих, от акима Глубоковского района Э. Тумашинова – директору ТОО «Милейко» Эльдару Муслимову, директору ТОО «Секисовка» Валентину Белькову, директору ТОО «Убинка XXI» Серику Садыкову, комбайнёру КХ «Виситаев Р.Д.» Алексею Орехову, механизатору КХ «Семена масличных» Евгению Ермолаеву, водителю КХ «Виситаев Р.Д» Андрею Пилифосову.

От общественного объединения «Отраслевой профессиональный союз работников сельского хозяйства» награждена нагрудным знаком «Еңбек даңқы» III степени директор КГП на ПХВ «Глубокое Вет» Салтанат Курмангалиева, почётными грамотами – ветеринарные врачи Алена Гладышева, Абильсеит Аубакиров, Анна Васильева, Сырым Балтабаев, Нурсултан Куаныш.

Также наградили лучших комбайнёров, ставших лидерами по намолоту зерна, механизаторов, водителей, животноводов.

В их честь работники культуры подготовили яркую праздничную программу.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район