Гордо реют в небе флаги

В День государственных символов РК в областном центре запустили воздушный шар с изображением Флага и Герба страны.

В городах и районах Восточно-Казахстанской области в связи с панде-

мией коронавирусной инфекции большая часть мероприятий, посвященных празднованию Дня государственных символов Республики Казахстан, прошла в онлайн-формате с общим охватом более пяти тысяч жителей региона.

В преддверии праздника был объявлен конкурс сочинений и рисунков среди школьников областного центра на тему: «Бұл менің – Туым!», «Бұл менің – Әнұраным!», «Бұл менің – Елтаңбам!». В рамках запущенной интернет-акции «Мои символы – моя гордость» молодежь Усть-Каменогорска разместила в социальных сетях свои фотографии на фоне государственных символов РК.

В областном центре праздничный день начался с исполнения Гимна, который прозвучал из 25 точек уличного радио. У подножия горы «Казахстан» запустили воздушный шар с изображением Флага и Герба Республики Казахстан. Кроме того, по реке Иртыш прошел парад катеров с 40 флагами нашего государства.

В районах состоялись флешмоб «Мой Флаг – моя гордость», концерты и выставки государственных символов РК в дистанционном формате, онлайн-викторины, показ видеоролика от членов этнокультурных объединений, патриотические акции.

Так, в рамках патриотической акции партии Nur Otan «Менің Туым, менің Отаным» в торговых центрах и в учебных заведениях, на площадях и улицах области установлены 68 Государственных флагов. Также в рамках акции «Мой Флаг» на балконах многоэтажных жилых домов размещено 223 Государственных флага.

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В Семее прошла патриотическая акция, приуроченная ко Дню государственных символов РК.

4 июня в стране отметили День государственных символов Республики Казахстан. В честь праздника активисты городского Молодежного ресурсного центра организовали флешмоб в микрорайоне Карагайлы. Его поддержали местные жители всех возрастов. Участники акции развернули Флаг Казахстана и торжественно исполнили Государственный гимн.

– Акция Biz birgemiz посвящена Дню государственных символов РК и призывает молодое поколение чтить государственную символику, быть патриотами своей Родины, – отметил директор городского молодежного ресурсного центра Олжас Согымбай. – Рады, что в акции приняли участие представители старшего поколения и самые маленькие граждане нашей страны.

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В Риддере состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню государственных символов РК.

В этом году в связи с ограничительными мерами праздничные мероприятия прошли в онлайн-режиме. В том числе классные часы «Символы открытости, мира и надежды», выставки «День государственных символов РК», «Символы страны – национальная гордость», демонстрация видеороликов «Три символа на фоне истории», «Ел рәміздері – ел рухы», а также видеовикторины, видеопоздравления, онлайн-концерты и другие патриотические акции.

При поддержке членов территориального совета местного самоуправления состоялась акция «Мой Флаг – моя гордость». К ней присоединились жители 4-го микрорайона. Они украсили балконы жилых домов макетами с изображением Государственного флага. Активно поддержали акцию и владельцы кафе и летних площадок, празднично оформив свои помещения и территории.

– Государственный флаг вдохновляет нас на беззаветное служение Родине, – отметила, поздравляя земляков, председатель Совета ветеранов Риддера, член Общественного совета города Ольга Мартыненко. – Под этим Флагом мы защищаем интересы страны на международной арене, продвигаем нашу богатую многонациональную культуру, побеждаем на спортивных состязаниях мирового уровня. Поэтому важно воспитывать у наших детей и молодежи чувство глубокого уважения к государственной символике. Поздравляю всех земляков и желаю, чтобы Государственный флаг всегда высоко реял под мирным небом!

К поздравлениям присоединились представители молодежи. Как подчеркнул студент Риддерского аграрно-технического колледжа Влад Павленко, Государственный флаг является символом независимого Казахстана.

– Мы должны осознавать личную ответственность за судьбу страны, вносить свою лепту в развитие нашего государства и общества, – отметил он.

Дарья Антон, Флора Левина, Юрий Пааль