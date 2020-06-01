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В Зайсане в дом ветерана ВОВ на на безвозмездной основе провели газ и установили оборудование. 

Голубой огонёк для ветерана

Во время посещения ветерана Великой Отечественной войны Камана Аманшалова аким Зайсанского района Серик Зайнулдин обратил внимание, что дом не подключен к газовому отоплению.  

В решении этого вопроса оказал содействие директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТранс-Газ Аймак» Серик Оразбеков. 

Компания за счет собственных средств провела в дом ветерана голубое топливо, установила под ключ всё необходимое оборудование. Руководство района выразило предприятию благодарность. 

– Главная задача – обеспечить подачу газа во все дома нуждающихся жителей района, – подчеркнул Серик Зайнулдин. – Но в первую очередь мы должны позаботиться о ветеранах. 

 

Ерик Абитов 

Зайсанский район 

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