Голубой огонёк для ветерана

В Зайсане в дом ветерана ВОВ на на безвозмездной основе провели газ и установили оборудование.
Во время посещения ветерана Великой Отечественной войны Камана Аманшалова аким Зайсанского района Серик Зайнулдин обратил внимание, что дом не подключен к газовому отоплению.
В решении этого вопроса оказал содействие директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТранс-Газ Аймак» Серик Оразбеков.
Компания за счет собственных средств провела в дом ветерана голубое топливо, установила под ключ всё необходимое оборудование. Руководство района выразило предприятию благодарность.
– Главная задача – обеспечить подачу газа во все дома нуждающихся жителей района, – подчеркнул Серик Зайнулдин. – Но в первую очередь мы должны позаботиться о ветеранах.
Ерик Абитов
Зайсанский район