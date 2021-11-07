Голштины из Нидерландов покоряют Восток

Элитную породу дойных коров намерены разводить на молочно-товарной ферме в Шемонаихинском районе.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни, в том числе на работу агропромышленного комплекса, результаты последних двух лет показали, что в сфере сельского хозяйства Восточного Казахстана сохраняется положительная динамика, регион остаётся в лидерах по производству мяса и молока.

В Шемонаихинском районе во всех категориях хозяйств содержится 23 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе десять тысяч коров, более десяти тысяч овец и коз, три тысячи лошадей, 11 тысяч свиней. За этот год крестьянские хозяйства района произвели более 36 тысяч тонн молока и четырёх тысяч тонн мяса.

В селе Рулиха завершён первый этап строительства молочно-товарной фермы на 600 голов. Полностью введены в эксплуатацию доильный зал с пристроенным к нему родильным комплексом, помещение для содержания телят, большое помещение для содержания коров. В течение прошлого и текущего года на ферму, принадлежащую ТОО «Рулиха», завезли три партии племенных бурёнок из Нидерландов.

– До 2016 года мы занимались исключительно растениеводством. В принципе, и сейчас делаем это благополучно, ведь для того, чтобы заниматься животноводством, нужно произвести корма. Сейчас уделяем большое внимание развитию молочной отрасли. За 2020–2021 годы мы завезли 484 головы племенного маточного поголовья КРС голштинской породы, получен приплод 324 телёнка. Коровам этой породы принадлежат все мировые рекорды молочной продуктивности, – рассказал заместитель директора ТОО «Рулиха» Василий Кузьмин.

Руководство компании основательно подошло и к оснащению животноводческого комплекса. Рассматривалось большое количество моделей от разных производителей как доильного оборудования, так и систем стойлового содержания скота. В результате отдали предпочтение двум компаниям. У израильской фирмы Afimilk закупили доильный зал типа «параллель 20+20», одновременно здесь доят 40 коров. Для стойлового содержания коров выбор был сделан в пользу итальянской компании Rota Guidо.

Сейчас на молочно-товарной ферме доятся больше 300 коров. За сутки каждая из них даёт порядка 30 литров молока. ТОО «Рулиха» поставляет большой объём молока всем крупным производителям молочной продукции Восточного Казахстана.

На сегодняшний день активно идёт работа по реализации второго этапа проекта, в рамках которого планируется строительство большого коровника на 484 головы, откормочной площадки, двух телятников, убойного пункта. После чего в планах довести молочное стадо до 1080 голов, в том числе благодаря приплоду от уже завезённых коров.

Дарья Антон

Фото предоставлено ТОО «Рулиха»

Шемонаихинский район