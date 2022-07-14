Головокружительные карьеры золотодобытчиков

Как известно, львиная доля успеха той или иной компании зависит от профессионализма и слаженности коллектива. Ведь от работы одного человека зависит технологический процесс в целом. На Бакырчикском горнодобывающем предприятии с кадрами всё в порядке. Здесь трудятся люди, всецело отдающие себя профессии. Настоящие мастера своего дела!

ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие, расположенное в Жарминском районе, производит более десяти тонн золотосодержащего концентрата в год.

Всего здесь работают более 1400 штатных сотрудников (81,5 процента сотрудников предприятия составляют жители Восточно-Казахстанской области и области Абай, 16,4 процента – жители других областей Казахстана, работающие вахтовым методом). Кроме того, предприятие обеспечивает работой 1100 сотрудников подрядных организаций.

Профессионализм работников, высокие технологии, новые разработки, в том числе предложенные персоналом, чёткая приверженность основам безопасного труда при выполнении работ и вовлечённость каждого члена коллектива – всё это позволяет Бакырчикскому горнодобывающему предприятию оставаться одним из ведущих предприятий Казахстана по добыче золота. Так, к 2022 году предприятие вышло на перерабатывающую мощность 2,2 миллиона тонн руды.

В преддверии профессионального праздника – Дня металлурга мы расскажем о тех сотрудниках, кто своим трудом вносит неоценимый вклад в достижение столь высоких результатов.

ГОРНЫЕ БОГАТЫРИ

Сергей Пастухов работает на Бакырчикском горнодобывающем предприятии с 2017 года. Начинал помощником машиниста экскаватора, сейчас – машинист экскаватора ЭКГ-15.

Как он сам признаётся, к технике его тянуло с детства, а горный богатырь, так иногда называют экскаватор, всегда впечатлял своими размерами. Каждый раз Сергей представлял себя за рулём этой машины. Со временем детская мечта воплотилась в реальность… Сегодня ему уже даже есть с чем сравнивать.

– Во-первых, после восьмикубового экскаватора пятнашка для меня показалась гигантом, – рассказал он. – Во-вторых, она оборудована бортовым компьютером, что очень облегчает работу как мне, так и обслуживающему персоналу. Показывает неисправности по электрической части. В-третьих, здесь просторная кабина и удобное управление. Работать на такой машине – одно удовольствие.

Сегодня Сергей с уверенностью отмечает, горное дело – это его стихия и, улыбаясь, добавляет, что у него хорошо получается выполнять свои обязанности.

– Моя главная задача – погрузка карьерного транспорта породой, правильное ведение вскрышных работ (удаление горных пород, покрывающих полезные ископаемые – прим. ред.), – поделился Сергей Пастухов. – И так как я являюсь старшим смены на своём экскаваторе, то также слежу за исправностью узлов и агрегатов. В случае обнаружения неисправности сообщаю либо в механическую службу, либо в электрослужбу. Если вижу, что дефект можно устранить самостоятельно, то вместе со своим помощником исправляем его. В нашем деле важна оперативность, чтобы минимизировать простой экскаватора.

Сергею Пастухову неоднократно вручали грамоты как лучшему работнику в сфере охраны труда и промышленной безопасности, за участие в соревнованиях, рационализаторское предложение. В этом году он отмечен Почётной грамотой в честь Дня металлурга.

Коллега Сергея Пастухова – машинист экскаватора ЭКГ-15 Виктор Гурин считает, что главным залогом успеха любого дела и достижения эффективных результатов служит любовь к работе. Об этом он знает не понаслышке. Так сложилось, что в детстве Виктор, горняк во втором поколении, часто бывал на горном производстве. Его родители работали на Куржункульском руднике: отец – машинистом экскаватора, мама – поваром.

– Мама кормила сотрудников карьера и, бывало, брала меня с собой на работу, – вспоминает Виктор Гурин. – На обеде отец иногда катал на экскаваторе, поэтому с техникой я знаком.

Неизгладимые детские впечатления определили его призвание. Поэтому, когда пришло время выбирать профессию, Виктор не раздумывая остановился на горном деле. Завершив учёбу, десять лет трудился в Куржункульском рудоуправлении. В 2018 году устроился на Бакырчикское горнодобывающее предприятие.

– Несмотря на то, что десять лет управлял экскаватором, на Бакырчике первое время я работал помощником машиниста, потому что здесь техника новая и нужно было её освоить, – рассказал Виктор Гурин. – Затем меня перевели в машинисты.

За годы работы на БГП экскаватор ЭКГ-15 для опытного машиниста перестал казаться каким-то ноу-хау, он знает его как свои пять пальцев и, конечно, следит за техническим состоянием. Ведь экскаватор – его надёжный напарник на смене. Возможно, благодаря такому отношению к технике и работа идёт без сбоев, как по маслу…

За высокий уровень профессионального мастерства Виктора Гурина не раз отмечали различными дипломами, в том числе – за лучшие практики подразделения в области охраны труда и промышленной безопасности. К профессиональному празднику наш собеседник награждён Почётной грамотой.

Виктор отмечает, что на предприятии создаются все необходимые условия для профессионального роста, от работника нужно лишь желание учиться чему-то новому и нацеленность на результат. Этого у машиниста экскаватора хоть отбавляй…

МАГ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Пробирки, химические катализаторы, реактивы, приборы Eltra-анализатор и спектрометр рентгенофлуоресцентный СРВ-1… Пожалуй, для обычного человека это покажется набором слов, но только не для лаборанта химического анализа Лауры Ескендировой. В лаборатории она чувствует себя как рыба в воде и с приборами на ты. Благодаря им она с лёгкостью определяет содержание в руде мышьяка, железа, серы, углерода органического и других веществ.

Свою трудовую деятельность на Бакырчикском горнодобывающем предприятии Лаура Ескендирова начала с 2009 года. В разное время работала помощником кладовщика на центральном складе, химиком-аналитиком в химлаборатории, инженером в металлургической лаборатории, химиком-экологом в экологической лаборатории. Сейчас она – лаборант химического анализа в экспресс-лаборатории.

Стоит отметить, что работа у неё – суперответственная, ведь во многом от неё зависит качество производимой продукции. Основными помощниками при анализе являются два прибора – Eltra-анализатор серы и углерода и спектрометр рентгенофлуоресцентный СРВ-1. На нём замеряется содержание мышьяка, железа, кремния. Также при помощи ареометра лаборант замеряет процентную концентрацию ксантогената, медного купороса и соды.

– Пробы на анализ приходят с обогатительной фабрики, – поделилась Лаура Ескендирова. – Отдел технического контроля приносит в среднем 18 проб с разных точек каждые два часа. В течение 50 минут мы должны их проанализировать и выдать результат. Если рассказать коротко об итогах, то по выданным результатам сотрудники фабрики налаживают технологический процесс.

В этом году за высокий уровень профессионального мастерства, добросовестный труд, инициативу и личный вклад в повышение эффективности производства лаборант химического анализа занесена на Доску почёта.

«ДОКТОР» ДЛЯ ТЕХНИКИ

Безаварийная и надёжная работа обслуживаемых устройств и оборудования – главная миссия электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования Бакырчикского горнодобывающего предприятия Павла Золотова.

Про Павла смело можно сказать, что это один из тех людей, у кого профессия и хобби совпали. Он с детства умело ремонтировал различные детали, и с каждым разом уровень мастерства возрастал.

– После починки первого телевизора в подростковом возрасте понял, что хочу попробовать отремонтировать автомобиль, – вспомнил Павел Золотов. – Когда справился с незначительной поломкой, стало интересно – а получится ли одолеть более серьёзные проблемы? Так и завертелось…

На БГП Павел пришёл в 2016 году. Как он признаётся, первый рабочий день в подробностях не помнит, но ощущения, что это то, чем он хочет заниматься, сохранились до сих пор.

– Слежу за технической исправностью транспортных средств на предприятии вне зависимости от того, на каком участке они работают, – подчеркнул Павел Золотов. – Когда начинаешь осознавать, что от тебя зависит процесс работы всего коллектива, чувствуешь высокую ответственность. Здесь мелочей не бывает: если сломается одна деталь, это отразится на всём процессе.

Поэтому в число качеств, которыми должен обладать толковый специалист, по мнению электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования, входит ответственность, сознательность и трудолюбие. Важно идти в ногу со временем и усовершенствовать свои профессиональные навыки.

За время работы на БГП Павел Золотов не раз был удостоен благодарственных писем и наград. К Дню металлурга его труд отметили Почётной грамотой.

КОРОЛЕВА ТЕЛЬФЕРА

«Помню, как первое время было страшно работать на тельфере (кране-балке – прим. ред.). Боялась, что груз упадёт. Потом вникла в суть дела, и мне очень понравилось», – с улыбкой вспоминает растворщик реагентов обогатительной фабрики Оксана Порядкова.

Приготовление растворов реагентов необходимой концентрации для флотации, регулирование их концентрации, перекачивание растворов реагентов в дозировочное отделение, наблюдение за работой вытяжных шкафов и вентиляторов – это лишь часть обязанностей Оксаны. Она растворяет реагенты в промышленных масштабах. Не будем вдаваться в тонкости этого процесса, поскольку для обывателя он покажется сложным. Скажем лишь, что без этого этапа не получится качественной готовой продукции – золотосодержащего концентрата.

– Растворы реагентов подаются на флотацию, – рассказала о технологии Оксана Порядкова. – Они нужны для отделения определённого металла из руды… Растворение происходит путём загрузки сухого реагента в большие ёмкости, разводится водой до определённой концентрации.

Работа с реагентами считается одной из опасных. Необходимо соблюдать все меры предосторожности: обязательно использовать средства индивидуальной защиты, не допускать попадания реагентов на кожу, волосы. Также следует быстро реагировать на любые нештатные ситуации. Несмотря на всю сложность, ответственность и опасность профессии, менять её Оксана не планирует. По её словам, каждый должен делать то, что ему нравится и получается лучше всего.

Пожалуй, такие слова в очередной раз подтверждают, что в металлургии случайных людей не бывает, а те, кто там трудится, – настоящие профессионалы своего дела. Награды и грамоты, которых у Оксаны Порядковой накопилось немало за четыре года работы, – тоже тому свидетельство. В этом году она занесена на Доску почёта.

ЭТО ВАМ НЕ ЛЕГКОВУШКА…

Водитель автомобиля Komatsu Александр Рак не привык сидеть без дела и много говорить. На просьбу рассказать о своей работе он ответил коротко: «В мои обязанности входит безопасное перемещение горной массы от места погрузки до места выгрузки».

Разговорить его всё-таки удалось… Александр Рак устроился на Бакырчикское горнодобывающее предприятие в 2016 году. Первое, что он отметил, – здесь дружный, доброжелательный коллектив. Люди готовы прийти на помощь друг другу в любую минуту. Работать с ними одно удовольствие.

– Почему выбрал профессию водителя большегрузного самосвала? – задаётся вопросом Александр. – У нас это семейное. Мои старшие братья уже много лет работают на месторождении: один – бульдозерист, второй – грейдерист. Наверное, насмотрелся на них, и самому захотелось сесть за руль (улыбается).

Водитель работает на автомобиле, габаритная длина которого составляет больше десяти метров, а ширина и высота – больше пяти. Грузоподъёмность такой машины – 91 тонна. Однако, по словам Александра, управлять самосвалом не трудно, главное – научиться чувствовать машину.

– Машина оборудована штатной электронной начинкой, – поделился Александр Рак. – В неё входит много полезных систем, облегчающих труд водителя. Из внештатных (поставленных предприятием) установлена система АСД (электронный диспетчер), при помощи которой контролируется весь процесс добычи и движения горной массы, и видеорегистратор. Так как техника габаритная, она требует, чтобы водитель на подсознании чувствовал её поведение.

В такой работе всегда нужно быть начеку, важны такие качества, как внимательность и осмотрительность. Ведь большегрузный самосвал – это не легковушка… Александр отшучивается: «Перемещаться по карьеру проще. Сидишь в кабине и следишь за обстановкой на 360 градусов…»

Татьяна Кравченко

Фото Кирилла Ефремова