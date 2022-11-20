Голосую за будущее

Ветеран Великой отечественной войны из района Алтай Василий Рудомётов: «Считаю участие в выборах гражданским долгом».

Василий Рудомётов всегда активно принимает участие в голосовании. Как он считает, выборы – важное политическое событие. Каждый голос – возможность выразить своё мнение и поучаствовать в жизни страны. Урну для голосования доставили ветерану на дом.

– Сегодня мы все живём в Казахстане в дружбе и согласии, над нами мирное небо, – подчеркнул Василий Рудомётов. – Пусть мы, ветераны, останемся единственными участниками и свидетелями тяжёлых событий прошлого, а вы лишь читайте о них. Цените и берегите мирное время.

Татьяна Кравченко

Район Алтай