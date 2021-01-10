Голосовали за будущее

В Курчумском районе в день выборов уже в шесть часов утра открылись двери всех 56 избирательных участков. Через час в них прозвучал Гимн Республики Казахстан, уважаемые ветераны поздравили и сказали слова напутствия молодёжи, кто пришёл голосовать впервые. Они получили символические подарки.

В районном центре работают четыре избирательных участка. Один из самых крупных – Центральный № 720, расположенный в здании школы-гимназии № 3. В первой половине дня здесь наблюдалась большая активность избирателей. На входе температуру каждого человека проверяли тепловизором. Непосредственно у зала для голосования выдавались перчатки и авторучки.

В участковой комиссии сообщили, что в списках 1625 избирателей. Передвижную урну для голосования для 65 из них, это престарелые и инвалиды, доставят на дом. Кроме этого, такая возможность будет предоставлена пациентам стационарных отделений центральной районной больницы, которая находится на территории участка. В спокойной обстановке, с соблюдением всех санитарных норм проходит голосование и на других избирательных участках.

В Курчумской районной территориальной избирательной комиссии сообщили, что в районе насчитывается 17962 избирателя. Из 56 избирательных участков – семь закрытые. В их числе три пограничные заставы, две комендатуры, ИВС и пограничное управление. Во все отдаленные точки – фермы, крестьянские поселения, где проживает ограниченное количество людей, доставлены передвижные урны. До этого было проведено уточнение списков всех избирателей. Таким образом, все жители района получили возможность реализовать своё избирательное право. Они голосовали за светлое будущее страны.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район