Голос Алтая древнего и вечно молодого

Эстафету в очередном туре областного фестиваля «Дала дидары» подхватили представители Зайсанского и Катон-Карагайского районов. В областном музее искусств состоялись концертные выступления, а также выставки мастеров изобразительного, ремесленного и декоративно-прикладного искусства из различных сёл этих районов.

Это тот самый случай, когда бывает лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для того и подготовлены оригинальные и содержательные экспозиции, на которых представлено творчество зайсанцев и катонкарагайцев. На выставке, отражающей культуру, историю южного района, общее внимание привлекло искусно изготовленное седло. Привычный бытовой предмет для верховой езды на коне, можно сказать, полностью ручной работы, что характерно для старинных мастеров и духа прошедшего времени. На его примере нетрудно вообразить, насколько развитыми были технологии выделки кожи, обработки металла и дерева. Опыт предков не подвергнут забвению и находит ныне продолжение в жизни и быту наших современников.

В Зайсанском районе находится всемирно известный Шиликтинский курган, местный музей богат уникальными экспонатами. Город, который носит одно имя с не менее популярным озером, является одним из центров духовной культуры Восточного Казахстана, солнечными воротами региона. Поскольку через него пролегает одна из ветвей Великого Шёлкового пути, торговый путь в Поднебесную. Наряду с добычей и поставками газа в районе развивают сельское хозяйство, осваивают природные ресурсы. Здесь создано производство по выпуску минеральной воды и других безалкогольных напитков. Новый проект входит в число самых значимых в масштабе района и области. Вот обо всём этом можно узнать, знакомясь с удивительным краем Восточного Казахстана, имеющим своё лицо, образ.

Концертная программа также отличается некоторой склонностью к классике, поскольку чувствуются традиции, умение артистов держаться на сцене, отличный вокал, хор. В конечном счёте они выражают душу и сердце родного Зайсанского района, дарящего им высокое вдохновение. С тёплыми приветственными словами обратилась к зрителям художественный руководитель районного Дома культуры, хорошо известный деятель культуры Анар Донбаева.

Приятно, что творческий тандем составили зайсанцам коллеги из Катон-Карагайского района, близкие по духу. Можно тут припомнить, что тесная дружба многие годы связывала известных писателей Катон-Карагая и Зайсана – Оралхана Бокея и Кадирбека Сегизбаева. Нынче летом в Усть-Каменогорске состоялся запоминающийся фестиваль поэзии. В его рамках коллега и собрат по перу побывал в библиотеке имени Оралхана Бокея, встретился с большим кругом почитателей литературы и поэзии, отдал свою дань уважения, поделился большими творческими планами.

Ведущие концертной программы Наргуль Нурсеитова и Алишер Байжумин предложили для начала совершить небольшую видеоэкскурсию в Катон-Карагайский район. Зрители узнали, чем богата алтайская земля и привлекает в любое время года многочисленных туристов и гостей. Это красивая природа, самый разнообразный растительный и животный мир, полезные ископаемые, древняя история и самобытная культура. В приоритете сегодня у населения района развитие сферы сельского экологического туризма, где происходят определённые сдвиги к лучшему. Помимо приятных эмоций, познавательного эффекта путешествие на казахстанский Алтай многие совмещают с получением оздоровительных процедур. Подобное здесь практикуется в разных хозяйствах, где разводят благородных маралов.

Выставка местных художников, мастеров по дереву, ремесленников показала, что есть в районе новые имена и большой потенциал. О них можно и нужно рассказывать более подробно и отдельно, поскольку что ни имя, то для всех нас большое, удивительное открытие граней таланта.

Таир Сапаргалиев

Фото Ануара Тюлюбаева