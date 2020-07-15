Гол – дистанционно

Юные футболисты Глубоковского района приняли участие в дистанционных соревнованиях, прошедших под девизом Stop COVID-19!

Карантин для спортсменов – не повод расслабляться. Во время изоляции они активно проводят интенсивные тренировки и дистанционные турниры. Так, в честь 22-летия столицы состоялись соревнования по футбольному фристайлу. Состязания проходили по двум техническим элементам – жонглирование мяча и трюк «вокруг света».

По словам организаторов соревнований, выполнение технических приемов и трюков с мячом позволяет ребятам оставаться в спортивном тонусе, сохранять эффективность во время игры и, соответственно, обыгрывать соперников.

В своих возрастных категориях победителями онлайн-соревнования стали Владимир Турышев, Александр Тарасевич и Эмиль Свиридов. Почетное второе место присуждено Геннадию Клиновицкому.

Аида Жумекенова

Глубоковский район