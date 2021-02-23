Годы созидания и успеха

В Усть-Каменогорске открылась выставка «Барымыз да, бағымыз да – Тәуелсіздік!», посвящённая 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея не перестаёт удивлять жителей и гостей города новыми форматами проведения мероприятий. Не стал исключением 30-летний юбилей Независимости Республики Казахстан. Эпохальное по своей значимости событие следует отметить по-особому. В библиотеке состоялась презентация выставки «Барымыз да, бағымыз да – Тәуелсіздік!», которая дала старт юбилейным мероприятиям этого года.

– Выставка наглядно отражает достижения Республики Казахстан за годы независимости, – подчеркнул заместитель акима Усть-Каменогорска Эльдар Толеубеков. – У молодого поколения есть возможность заглянуть вглубь истории и стать её частью.

Наверняка читатель подумал, что под словом «выставка» скрывается традиционная презентация книжных изданий. Если так, то он глубоко заблуждается. Мероприятие организовано в совершенно новом формате. Так, особенностью презентуемой выставки служит, во-первых, форма подачи информации – на крупноформатных постерах отражены ключевые моменты становления нашей страны.

К примеру, закрытие Семипалатинского ядерного полигона, история создания государственной символики и национальной валюты, возведение новой столицы, достижения в экономической, социальной, спортивной и культурной сферах, успехи во внешней политике и, конечно же, амбициозные планы на будущее. Постеры информативны и красочны, а также подкреплены QR-кодами, которые позволяют узнать больше интересных фактов об истории государства.

В центре экспозиции расположились книги Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева и фундаментальные труды учёных, историков, поэтов, которые, несомненно, найдут отклик в сердцах читателей.

– Мы подготовили выставку в новом формате, – поделился сотрудник КГУ «Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея» Усть-Каменогорска Руслан Бабиров. – В современном мире люди привыкли визуально воспринимать информацию. Выставка как раз на то и нацелена. То есть все желающие могут подойти и ознакомиться с основными событиями, которые произошли за весь период

независимости.

Эта выставка отличается от всех предыдущих ещё и тем, что носит экскурсионный характер. Информация размещена на лёгких раздвижных конструкциях, что позволяет экспозиции отправиться в путешествие по областному центру. Сначала она побывает на промышленных предприятиях, затем в крупных торговых центрах и парках, а с началом нового учебного года – в образовательных учреждениях.

Как считают организаторы, передвижная выставка «Барымыз да, бағымыз да – Тәуелсіздік!» станет одним из значимых событий юбилейного года и будет интересна как старшему, так и молодому поколению.

– Всё новое вызывает неподдельный интерес, – добавил Руслан Бабиров. – Молодое поколение должно знать историю своей страны, так как они – двигатель прогресса. Как известно, прогресс невозможен без опоры на опыт предшествующих поколений. Как говорит Елбасы: «…у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее».

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева