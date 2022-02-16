Годен к строевой

В объединённом отделе по делам обороны города Аягоза старшеклассники и студенты колледжей получили удостоверения о приписке к призывному пункту (приписное свидетельство).

Ранее, перед получением справок, молодые люди предварительно прошли медицинское освидетельствование и предоставили необходимые документы, подтверждающие их годность к военной службе.

– Мы вручили удостоверения о приписке школьникам и студентам колледжей, которые впервые встали на воинский учёт, – сообщил заместитель начальника объединённого отдела по делам обороны города Аягоза майор Мурат Сарсеев. – Учёт проводится для определения количества будущих призывников, степени их годности к воинской службе, установления их общеобразовательного уровня, полученной специальности и уровня физической подготовленности. Планируется, что к концу марта в Аягозе количество новых призывников достигнет 300 человек.

Ерик Абитов

Аягозский район