Год в оковах пандемии

В марте исполняется год, как мы живём в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 2020-й запомнился всем. Он стал настоящим испытанием на прочность для системы здравоохранения.

COVID-19 был главной темой в средствах массовой информации. Его обсуждали на ток-шоу и в радиопередачах, советы экспертов на газетных страницах до сих пор остаются актуальными. Как прожили этот год врачи региона, с какими настроениями встречали пандемию пациенты и как сейчас изменилось отношение обеих сторон к ситуации, корреспонденту «Рудного Алтая» рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения ВКО Думан Берикулы.

Не секрет, что многие больницы региона были перепрофилированы под ковид-госпитали, а санатории – под карантинные стационары, кроме того потребовалось оперативно возводить новые инфекционные корпуса, оснащать их самым современным оборудованием и запускать, что называется, «с колёс». Для работы с ковид-больными привлекали медиков всех специализаций, а также студентов медицинских вузов. Нагрузки на людей в белых халатах были просто запредельными.

Когда в области официально подтвердился первый случай заражения COVID-19, врачи понимали: это надолго, победить вирус будет не так-то просто. Для медиков всё было новое: неизвестный вирус, только что разработанные методики борьбы с ним, повышенные меры безопасности, небывалый наплыв больных, причём большинство из них – тяжёлые, с поражением лёгочной ткани.

Граждане были растеряны, напуганы. Кто-то занял позицию отрицания. Многие поначалу воспринимали требование носить маски словно посягательство на свободу личности. Сейчас уже ни у кого не возникает сомнений, что быть в средствах защиты – значит, заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих. Спустя какое-то время паника сменилась принятием. Сейчас все понимают, что вирус лечится, а главное – излечивается.

– Первым делом была отлажена работа скорой помощи: расширен парк автомобилей на 216 единиц, сформированы дополнительные бригады медиков. Вызовов поступало очень много. Любое повышение температуры, малейшие изменения своего состояния люди связывали с ковидом. Плюс никто не отменял экстренные вызовы из-за инфарктов, инсультов, травм. В некоторых случаях пациента нужно было просто успокоить, рассказать, как правильно себя вести, – рассказывает Думан Берикулы.

Оперативно пришлось перестраивать работу поликлиник. Чтобы не создавать скопления людей и обезопасить их от заражения, помещения разделили на «красную», «зелёную» и «жёлтую» зоны. В каждой – свои пациенты. До сих пор первый осмотр проводят уже на входе – всех посетителей встречают строго с тепловизором, измеряют температуру и проверяют наличие маски. В «красную» зону направляют пациентов с симптомами ОРВИ, здесь же сдают анализы. В «жёлтой» принимают узкие специалисты, а в «зелёной» находится весь административный персонал.

Кроме того, в учреждениях первичной медпомощи внедрили дистанционные методы работы. Были расширены колл-центр, запущены горячие линии и организован отдельный ковидный колл-центр, через который пациенты могут узнать о результатах теста на коронавирус, сообщить данные контактных лиц. Диспансеризацию маломобильных граждан во время пика пандемии проводили на дому.

Для оказания своевременной и качественной медицинской помощи в период второй волны в области подготовили 41 инфекционный стационар, организовали свыше шести тысяч койко-мест с полным медицинским оснащением. К слову, количество коек с момента регистрации первого случая КВИ было увеличено в 12 раз. Кроме того, в 12 медицинских организациях области проведена дополнительная централизация кислородных магистралей и установка кислородных станций.

Конечно, событием номер один за минувший год стало открытие в Усть-Каменогорске высокотехнологичного пульмонологического центра. Госпиталь может принять 150 больных с пневмонией. И каждый из них может быть уверен, что получит качественную медицинскую помощь и все необходимые исследования.

В центре по последнему слову техники оборудованы палаты интенсивной терапии, реанимация, диагностическое отделение. Из аппаратуры есть абсолютно всё: компьютерные томографы, аппараты бронхоскопии, искусственной вентиляции лёгких, ЭКГ, собственная кислородная станция, полный набор лабораторного оборудования.

Для увеличения охвата населения ПЦР-исследованиями область располагает 22 лабораториями общей мощностью 16 тысяч проб в сутки. Дополнительные ПЦР-лаборатории были открыты в Усть-Каменогорске и Семее, в Курчумском и Урджарском районах, что позволило увеличить доступность тестирования для населения.

Для контроля за эпидемиологической ситуацией и принятия оперативных мер в регионе создан уникальный Центр локализации очагов.

По данным облздрава, всего в сферу здравоохранения в прошлом году вложено более 37 млрд тенге.

С первых дней на передовой находились терапевты и инфекционисты, но не остались в стороне и врачи других профилей – хирурги, травматологи, неврологи, реаниматологи. Каждый их поход на работу – это риск. Медики точно так же заражались коронавирусом, не менее тяжело болели.

По словам Думана Берикулы, с начала пандемии всех медработников старше 65 лет отправили на «больничный». Были и такие, кто принял решение уволиться или уйти на пенсию. Поэтому нагрузка на тех, кто остался, была колоссальная. И физическая, и психологическая. Тем не менее, все мобилизовались и достойно выполняли свой профессиональный долг.

– Приятно то, что общество оценило нашу работу. За этот год в регионе было организовано много акций, мероприятий в поддержку врачей. Доктора почувствовали особую заботу со стороны власти и общества, услышали искренние слова благодарности. Из областного и республиканского бюджетов дополнительно выделялись средства на выплаты медикам и финансирование больниц. Ведь у нас появилось множество непредвиденных затрат – на средства защиты, медикаменты, кислород и так далее, – отмечает Думан Берикулы.

По его сведениям, сейчас в регионе ситуация с распространением вируса стабильная, но по-прежнему напряжённая. С момента начала пандемии в ВКО выявлено свыше 21 тысячи случаев заболевания СOVID-19.

Накал, конечно, значительно спал, но люди продолжают болеть. На сегодняшний день в больницах области находится около 150 жителей региона. По-прежнему есть сложные, тяжёлые пациенты, но врачи научились их спасать. Для обывателей такое спасение не иначе как чудо, для медиков – привычная каждодневная работа.

Конечно, в условиях пандемии главной задачей остаётся недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. В ВКО медики продолжают активно заготавливать иммунную плазму. В донорском банке успешно заготовлено более четырёх тысяч доз плазмы, из которых около тысячи перелито пациентам. Если рассматривать заготовку иммунной плазмы в масштабах страны, то 65 процентов всей заготовленной плазмы в стране приходится именно на Восточный Казахстан.

Сейчас к работе по борьбе с COVID-19 добавилась вакцинация. На сегодняшний день вакцину «Спутник V» получили 1300 восточноказахстанских медиков, находящихся на передовой в борьбе с пандемией. До конца марта вакцину начнут получать педагоги и полицейские.

– Мы все против своей воли получили очень тяжёлый, но крайне полезный урок, – резюмирует Думан Берикулы. – Так что дальше будем жить с учётом этого опыта. Думаю, надо запастись терпением, и в скором времени мы сможем вернуться к привычному образу жизни. Каждый из нас должен помнить о своей безопасности и не забывать, что состояние нашего здоровья подвластно только нам самим.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета