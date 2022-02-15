Год, урожайный на хорошие проекты

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» в Семее поддержали 741 проект малого и среднего бизнеса на сумму более 14 миллиардов тенге.

Об этом на пресс-конференции в РСК рассказала исполняющая обязанности руководителя городского отдела предпринимательства Амина Сыздыкова.

– В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» оказана поддержка 741 проекту на общую сумму 14,3 млрд тенге. В рамках второго направления Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» поддержку получили 74 проекта. Выданы кредиты на сумму 320,5 млн тенге. По проекту «Бастау Бизнес» прошли обучение 168 начинающих предпринимателей. По программе «Ақ ниет» профинансировано 66 проектов на сумму 882,3 млн тенге, – сообщила Амина Сыздыкова.

Прошлый год, по словам специалиста, стал плодотворным для бизнеса. Несмотря на карантинные ограничения, в городе удалось дать старт реализации ряда крупных объектов.

– В июле прошлого года на территории индустриальной зоны развития бизнеса «Өндіріс» началась реализация проекта по производству мясных полуфабрикатов ТОО «Yqylas-Invest», который предполагает комплексное строительство откормочной площадки закрытого типа, убойного пункта КРС и пельменного цеха. На сегодняшний день направлено более 200 млн тенге инвестиций. Ввод в эксплуатацию планируется в июне 2022 года. Также в рамках Карты индустриализации ТОО «QAZAQ ASTYQ GROUP» запустило производство автоматизированного комплекса по переработке мультикультур. На сегодняшний день произведено уже около 20 тысяч тонн подсолнечного масла, – заключила исполняющая обязанности руководителя городского отдела предпринимательства.

За счёт частных инвестиций ведётся строительство завода по переработке руды на базе Беркаринского месторождения ТОО «ARX Minerals» и строительство торгового дома «Semey Mall»; реконструкция здания под торговый комплекс по улице Шугаева (бывшая СТО «Сем-Лада»); в планах – строительство нового цеха десорбции в АО «ФИК Алел».

Не остался без внимания и вопрос о ценах на социально значимые продукты. По словам Амины Сыздыковой, их мониторинг осуществляется ежедневно.

– Региональным стабилизационным фондом для города на 2021-2022 годы закуплено 3100 тонн плодовоовощной продукции, в том числе 1500 тонн картофеля и 1600 тонн овощей, – уточнила Амина Сыздыкова.

Павильоны расположены по адресам: пр. Ауэзова (в районе ТД «Семей»), в посёлке Восточный (возле магазина «Камбар»), возле остановки в микрорайоне Энергетик, ул. Юности (возле жилого дома №9), 342 квартал (в районе магазина «Мереке»), 14 микрорайон (рядом с остановкой, возле жилого дома по ул. 2-я Школьная, 1Б), ул. Би Боранбая, ул. Чимкентская (в районе магазина «Дина»), 1 микрорайон (возле магазина «Шаншырак»).

Флора Левина

Семей