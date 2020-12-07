Год, щедрый на подарки 

Бесспорно, Шынгыстау – родина великих людей. Здесь появились на свет АбайКунанбайулы, Шакарим Кудайбердиев и Мухтар Ауэзов. В рамках празднования юбилея выдающегося поэта и просветителя на его родной земле реализовано 19 проектов, полностью изменивших облик района.

Один из первых Указов Главы государства Касым-Жомарта Токаева был посвящён празднованию 175-летия со дня рождения великого поэта. С того момента был дан старт всесторонней подготовке к юбилею Абая Кунанбайулы.

Конечно, основная часть мероприятий, приуроченных к этому знаменательному событию, должна была состояться в Абайскомрайоне. Так это и произошло, но уже с учётом эпидемиологической ситуации в республике и области.

Заручившись поддержкой главы региона Даниала Ахметова, аким района Жаркынбек Байсабыров сумел довести до логического завершения работу, проводимую в районном центре – селе Караул и местах, непосредственно связанных с именем известного земляка.

В первую очередь перемены коснулись малой родины философа Сырт Каскабулак. Здесь проведены масштабные ремонтные работы.

Облагородили родник, из которого утолял жажду Абай. Стоит отметить, долгое время это место было обделено вниманием. Однако в прошлом году его передали на баланс Абайского районного Дома культуры, и положительный эффект не заставил себя долго ждать. Заасфальтировано 1,6 километра подъездной дороги, высажены ели и чинары. Установлены мраморные камни, на которых выгравированы 45 слов назидания. Также здесь возвели стелу «Туғанда дүние есігін ашады өлең» («При рождении двери мира открывает поэзия»). С высоты контур объекта напоминает очертания домбры.

Здесь же планируется открыть национально-культурный комплекс – этнодеревню, которая станет ещё одним туристическим объектом. Словом, Сырт Каскабулак превратился в место, где люди могут отдохнуть и при этом прочувствовать его духовную силу.

Урочище Акшокы, где находится захоронение династии Кунанбая, тоже имеет большое историческое значение. Накануне празднования 175-летия Абая площадь некрополя предков поэта расширили, заменили старые памятники, уложили брусчатку.

Одним из знаковых событий стало открытие музея Кунанбая. Здесь представлена информация о его жизни и деятельности. Экспонированы предметы быта времён Кунанбая, ценные реликвии, дающие представление о жизни на родине великих сынов казахского народа, традициях, культуре и многом другом. Интерьер выполнен в соответствии с современными требованиями, оборудованы конференц-зал, экспозиционный зал, две гостиные, намазхана, столовая.

В одной из рабочих поездок в Абайский район Даниал Ахметов сказал, что проводимая работа в Акшокы – это знак преемственности поколений и сохранения традиционных ценностей. Несомненно, гости, побывавшие здесь, обогащаются духовно, углубляют свои знания о культуре и истории страны.

Важно рассказать и о золотой колыбели детских и отроческих лет писателя, учёного, общественного деятеля Мухтара Ауэзова –Борили. Родина писателя, прославившего Абая на весь мир, также получила новый облик накануне юбилея выдающегося просветителя. Обновили стелу «Бөрілі – Мұхтар Әуезовтің туған жері» («Борили – родной край Мухтара Ауэзова»). Облагорожена территория Дома-музея Мухтара Ауэзова, для посетителей организовали места отдыха. В селе обустроили площадку для streetworкоut. Облагорожено место захоронения родителей писателя. Благодаря спонсорской поддержке на могилах родных Мухтара Ауэзова – Касымбека Ауэзулы и Галии Ахметбеккызы установили мраморные плиты.

Особое значение в истории имеет и Жидебай, где Абай Кунанбайулы провёл долгие годы своей жизни. При въезде в урочище заменили стелу «Абай–Шакарим». Она выполнена в виде открытой книги, на страницах которой барельефные портреты АбаяКунанбайулы и Шакарима Кудайбердиева. Рядом с новым архитектурным сооружением расширена площадь, появилась парковка. У людей, приезжающих сюда, есть возможность остановиться и отдохнуть, а после продолжить своё путешествие.

В рамках реализации государственной программы «Дорожная карта занятости» мемориальный комплекс «Абай – Шакарим» вЖидебае заметно обновился. Объект реконструирован в соответствии с современными требованиями. Пешеходную дорожку вымостили гранитом, высадили около 200 елей, над амфитеатром возвели купол и установили освещение.

Кроме того, в рамках празднования юбилея в селе Караул открылась новая школа на 300 мест. Это стало настоящим подарком для местных ребятишек и их родителей. К слову, учреждение по всем показателям не уступает современным городским школам. Оно обеспечено кабинетами мультимедийной журналистики, виртуальной реальности, ІТ и робототехники. А у самого здания высажены деревья и установлены малые архитектурные формы.

Руководство района уверено, что это учебное заведение подарит учащимся новые возможности для достижения высоких целей.

Из республиканского бюджета были выделены средства на реконструкцию водопровода в селе Караул, который не ремонтировали с 1976 года. В результате реализации этого проекта жители района будут полностью обеспечены питьевой водой. Без сомнения, это отличная новость для многих. Ведь чистая питьевая вода необходима и имеет первостепенное значение для здоровья человека.

В 2020 году Абайский район на самом деле превратился в огромную строительную площадку, в хорошем смысле этого слова. Помимо всего прочего в районном центре появился парк имени Абая. Места для проведения культурных мероприятий, фонтан, детская игровая площадка, прогулочные и велосипедные дорожки – каждый найдёт среди этого перечня на чём остановить свой выбор. У нового парка есть все шансы стать любимым местом отдыха жителей и гостей Караула.

Завершены работы и в Караул тобе, который был свидетелем многих торжественных мероприятий и юбилейных событий. Это место проведения празднеств уже давно ожидало ремонта. В текущем году отремонтирована дорога, ведущая в Караул тобе, установлена система освещения. На ипподроме обновили дорожки, сделали песчаное покрытие, количество посадочных мест на трибунах увеличилось до 500.

Также в Караул тобе можно увидеть огромную надпись «Абай 175», которая светится в темноте. К слову, теперь и при въезде в Караул гостей встречают слова Абая Кунанбайулы: «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» («Люби человечество, как брата») и другие световые декоративные элементы.

В центре села установлена восьмиметровая стела в виде часов. Рядом появились места для отдыха, проведено освещение. Дети могут отлично провести время на новой площадке для street workout.

Немаловажно и то, что на улицах Мухаметханова, Мамая, Бекбосынова, Айгерим и Улжан в селе Караул проведён средний ремонт дорог. На улицах Бекбосынова, Абая, Кунанбая, Мамая проложены тротуары. А на улицах Айгерим, Бекбосынова,Сундетбая, Зере оборудовано освещение.

Стоит упомянуть о социальной поддержке и обеспечении жильём. По поручению главы региона на улице Мамая отремонтированы два многоквартирных дома, которые на протяжении 20 лет были бесхозными. Ключи от 15 квартир получили малообеспеченные и многодетные семьи.

В рамках государственной программы «Нұрлы жер» на сегодняшний день построено три двухквартирных дома. Они уже сданы в эксплуатацию. Продолжается строительство ещё 13 двухквартирных домов. В целом, до конца года 47 жилых домов планируется передать малообеспеченным и многодетным семьям.

Так, за короткий срок на родине великого поэта и мыслителя реконструированы исторические объекты, построены новые сооружения, приведена в порядок инженерная инфраструктура. Юбилейный год стал щедрым на подарки для местных жителей и туристов, желающих узнать больше о здешних достопримечательностях.

Как сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства РК: «Не нужно слишком много концертов организовывать, привлекать зарубежных артистов, даже с помощью спонсорских средств. Нужно внести в эти мероприятия просветительское начало. Они должны нести в себе практическое значение, идеологическую нагрузку».

Следует отметить, в октябре этого года Глава государства побывал в Абайском районе с рабочим визитом и дал положительную оценку работе, проведённой в рамках празднования 175-летия Абая.

Гульжан Естаева

Фото ОВП Абайского района

Абайский район