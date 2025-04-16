Год профилактики правонарушений в Казахстане

Полиция Восточно-Казахстанской области усиливает меры по борьбе с бытовыми преступлениями и нарушениями общественного порядка. Основная цель – укрепление в обществе принципа «Закон и порядок».



В 2025 году правоохранительные органы региона продолжают активную работу по профилактике бытовых преступлений, правонарушений в Интернете и нарушений общественного порядка. Особое внимание уделяется защите граждан, в первую очередь – несовершеннолетних и женщин, а также предотвращению нарушений, создающих угрозу общественной безопасности.



НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ



В Восточно-Казахстанской области более половины преступлений в сфере быта совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В 2025 году по ходатайству полиции суды региона запретили употребление спиртных напитков 266 правонарушителям в рамках статьи 54 КоАП РК. Эта мера уже применялась в прошлом году, когда ограничение коснулось 291 человека.



– Мы продолжаем бороться с бытовыми преступлениями, особенно с теми, что совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Установленные запреты на употребление спиртных напитков дают положительные результаты, и мы будем и дальше использовать эти меры, чтобы предотвратить повторные правонарушения. Этот год министерством внутренних дел объявлен Годом профилактики, и мы в первую очередь делаем особый акцент на предупреждении преступлений, – отметил начальник Департамента полиции ВКО, генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков.



Значительное внимание уделяется и защите женщин. Так, с начала года в кризисные центры региона направлены более 1 700 женщин для консультаций с психологами, а 48 жительниц области и 17 детей были помещены в приюты для временного проживания. Количество преступлений в отношении женщин снизилось на 7% по сравнению с предыдущим годом – это положительный результат совместной работы полиции и социальных служб. Кроме того, 1 315 человек привлечены к административной ответственности за противоправные действия в сфере быта.



Однако проблема остаётся актуальной – 142 человека проигнорировали защитные предписания, запрещающие приближаться к жертвам домашнего насилия, и были повторно привлечены к ответственности.



Сотрудники полиции ВКО продолжают активный мониторинг интернет-пространства. В 2024 году были заблокированы 1 770 сайтов, распространяющих запрещённую информацию – от наркотиков и порнографических материалов до пропаганды суицида и незаконных онлайн-казино.



В 2025 году работа в этом направлении была усилена: за первые три месяца уже заблокированы более трёх тысяч ссылок на аналогичные ресурсы. Полиция призывает граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных интернет-страницах, чтобы совместными усилиями создать безопасную информационную среду для подрастающего поколения.



Противоправные действия в общественных местах остаются серьёзной проблемой. В 2024 году за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения были привлечены к ответственности 3 047 человек. В 2025 году статистика остаётся высокой – уже зафиксированы более 2 770 таких случаев.



Также проводится работа по борьбе с курением в запрещённых местах, включая использование изделий с нагреваемым табаком и электронных сигарет. В 2024 году были оштрафованы 130 человек, а в этом году – уже 100.



Мелкое хулиганство и загрязнение общественных мест также остаются актуальными проблемами. В 2024 году к ответственности за хулиганство привлечены 335 человек, в 2025 году – 324.

Полиция следит за нарушениями, связанными с загрязнением общественных мест. В прошлом году были зафиксированы 2 265 таких случаев, а в 2025 году – уже 1 128.



– Мы активно взаимодействуем с общественностью, чтобы сформировать культуру законопослушного поведения. Безопасность и порядок – это общая ответственность, и наша задача не только выявлять правонарушения, но и предотвращать их. Принцип «Закон и порядок» должен стать основой жизни каждого гражданина, – подчеркнул Ерлан Омарбеков.



Департамент полиции напоминает, что соблюдение закона и уважение к общественному порядку – это не только обязанность, но и основа комфортной и безопасной жизни. Каждый человек должен осознавать свою гражданскую ответственность и стремиться к соблюдению общественных норм.



ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА



Сотрудники Департамента полиции ВКО совместно с представителями подрядных организаций регулярно инспектируют состояние проезжей части в регионе, оценивая соответствие нормативам.

С начала 2025 года проведены 878 обследований, по итогам которых выявлены многочисленные нарушения.



В отношении ответственных лиц дорожно-коммунальных служб и организаций составлены 74 административных протокола за ненадлежащее содержание дорог и отсутствие мер по устранению дефектов. Кроме того, вынесены 905 предписаний, обязывающих устранить обнаруженные недостатки.



Работа по улучшению дорожной обстановки продолжается, а контроль за состоянием покрытия остаётся одним из приоритетных направлений полиции, сообщили в пресс-службе ДП ВКО.