Год председательства 

МИА «Казинформ» сообщило, что Казахстан принял председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Напомним, в декабре состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС в 2021 году.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что основные приоритеты Казахстана на 2021 год – полноценная реализация Договора о Союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава Комиссии, усиление её функциональности и ответственности.

ЕАЭС был создан в 2015 году в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Государствами-членами Союза являются Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.