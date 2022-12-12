Год, наполненный яркими красками

Успехам и планам творческих коллективов и учреждений культуры региона был посвящён брифинг в Региональной службе коммуникаций с участием заместителя руководителя Управления культуры ВКО Розы Толемысовой.

2022 год стал юбилейным для целого ряда выдающихся казахстанских политиков, героев Второй мировой войны, деятелей культуры. Восточный Казахстан не остался в стороне от празднования знаменательных дат, ведь многие из этих известных людей были уроженцами нашей области.

– С начала года проведено более 150 значимых культурно-массовых мероприятий, посвящённых 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова, 125-летию со дня рождения Мухтара Ауэзова, столетию со дня рождения Маншук Маметовой, Розы Баглановой, Изгутты Айтыкова и других. В Тарбагатайском районе с размахом отметили 330-летие великого полководца Кабанбай батыра. Это мероприятие имеет большое значение для района, поскольку является первым важным событием с момента разделения с Аксуатским районом и возврата районного центра в село Акжар, – отметила заместитель руководителя Управления культуры ВКО Роза Толемысова.

Перелистывая книжные страницы

Более трёх миллионов экземпляров книг хранится в фондах библиотек области, большинство из которых расположены в сельской местности. И ежегодно из бюджета выделяются средства, чтобы читателям в глубинке были доступны лучшие образцы и новинки отечественной и мировой литературы.

В 2022 году деятельность библиотек проходит под эгидой Года детей и Года детской литературы в Казахстане, а также важных юбилейных событий. Массовые мероприятия, республиканские форсайт-форумы и конференции, круглые столы, конкурсы, акции, челленджи, литературные и этнографические диктанты – далеко не полный перечень, чем удивили читателей библиотекари.

Заместитель руководителя Управления культуры ВКО особо отметила краеведческий литературный проект, который реализуется с 2018 года по инициативе акима области Даниала Ахметова. Книжная серия «Абай әлемі» нацелена на популяризацию литературного наследия Восточного Казахстана, в том числе произведений молодых авторов. За это время было издано 69 книг тиражом 52,8 тысячи экземпляров, из них 13 книг тиражом 6,5 тысячи экземпляров вышли в свет в текущем году.

Вся жизнь – театр…

Яркой и красочной делают культурную жизнь жителей Усть-Каменогорска и его гостей сотрудники областного драматического театра. В этом году на его сцене было сыграно 202 спектакля, из которых 118 представлений звучали на государственном языке. Пять постановок были представлены зрителю впервые.

– Яркими и значимыми событиями в культурной жизни региона стали премьеры исторической драмы «Қазақтар», а также психологической драмы «А.Л.Ж.И.Р.» режиссёра Абая Даулетулы, вызвавшей резонанс в обществе. Наряду с этими спектаклями, к 200-летию А. Островского поставлена комедия «Волки и овцы», комедия по пьесе английского драматурга Рэя Куни «№13» и «Аты жоқ спектакль» Евгения Шварца, – рассказала спикер.

Коллектив областного драматического театра от имени Президента страны Касым-Жомарта Токаева получил благодарственное письмо за многолетний вклад театра в сценическое искусство Казахстана, семь творческих работников удостоены нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі».

Ещё одна хорошая новость в театральной жизни – под эгидой Года детей при театре открыта кукольная труппа, а уже полюбившаяся зрителям молодёжная труппа приняла участие в I Республиканском фестивале «Бес қару» в Талдыкоргане и заняла призовое второе место.

И музыка льётся, и песня звучит

Самые яркие и масштабные концерты, и не только, проходили в этом году в КГКП «Ертіс концерт».

– За особые заслуги и вклад в развитие культуры и искусства области почётного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» удостоен главный дирижёр симфонического оркестра акима ВКО Александр Галсанов. Двое артистов стали обладателями нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі», – с гордостью отметила Роза Толемисова.

Там, где живёт искусство

Почти на две с половиной тысячи экспонатов пополнились в уходящем году фонды музеев региона. Радует и тот факт, что число людей, стремящихся приобщиться к прекрасному, неуклонно растёт.

Не остаются без внимания и самые маленькие любители искусства, в рамках Года детей в Восточно-Казахстанском областном музее искусств прошёл региональный конкурс детского творчества «Жаңа толқын». На выставке были представлены 354 работы 317 юных художников из городов и районов Восточного Казахстана.

Знаковым событием ко Дню музея стала персональная выставка заслуженного деятеля РК, члена правления Союза художников Казахстана Алпысбая Казгулова «Уақыт сәулесі», о которой мы уже рассказывали своим читателям.

Появляются новые центры общественной и культурной жизни. К примеру, в текущем году завершается строительство ДК в селе Топкаин Катон-Карагайского района и селе Айнабулак Зайсанского района, на шести объектах культуры ведутся ремонтно-восстановительные работы. С уверенностью можно констатировать, что сфера культуры продолжает развиваться, и впереди ещё немало амбиционных планов и проектов, которые получают достойную поддержку.

Аяужан Утеулинова