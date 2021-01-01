Год испытаний  и побед 

Мы вступаем в новый, 2021 год, который, как отметил Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, станет для нас рубежным и пройдёт под знаком 30-летия Независимости нашей Родины. Это время подведения итогов и осмысления пройденного пути. Мы отметим эту важнейшую для нашего народа дату конкретными делами и новыми проектами.

Для семейчан, как и для всех казахстанцев, уходящий год был ознаменован 25-летием Конституции Республики Казахстан, 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, 1150-летием аль-Фараби и 175-летием со дня рождения великого мыслителя Абая Кунанбайулы.

Новые вызовы, связанные с пандемией коронавируса, безусловно, внесли свои коррективы в повседневную жизнь, испытали и, самое главное, сплотили нас.

Пандемия вынудила пересмотреть все планы, в том числе по отношению к празднованию юбилейных дат.

175-летие Абая семейчане отметили без громких акций и пафосных мероприятий. По поручению Президента страны вся работа в историческом центре была выстроена максимально прагматично, без лишних трат.

В рамках специально принятого плана на 2020–2025 годы в Семее развивается социально-экономический комплекс, модернизируются его историко-культурные объекты в соответствии с новыми требованиями.

5 февраля 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт акима города Семея о социально-экономическом развитии и реализации мер по повышению благосостояния жителей.

На встрече были рассмотрены перспективы запуска простаивающих предприятий, в частности кожевенно-мехового комбината. Также обсуждались вопросы введения в строй радиологического центра и строительства новой школы, реконструкции дорог, благоустройства улиц.

ЭКОНОМИКА

В первый год реализации пятилетнего плана город Семей получил 50,6 млрд тенге инвестиций, в том числе:

— по «Дорожной карте занятости» – 14,6 млрд тенге;

— из республиканского бюджета – 11,3 млрд тенге;

— из местного бюджета – 10,4 млрд тенге;

— из других источников – 14,3 млрд тенге.

По итогам 11 месяцев, собственные доходы увеличились на 111,8 % к уровню прошлого года и составили 22,2 млрд тенге.

В целом объём бюджета за последние пять лет вырос в 3 раза и составил более 70 млрд тенге.

Крупные инвестиции и вливания, государственная поддержка, взаимодействие с бизнесом позволили нам улучшить практически все показатели социально-экономического развития.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Активно застраивается жилой район Карагайлы, в котором уже сейчас проживают более пять тысяч семейчан. Благодаря строительству суперсовременного культурно-спортивного комплекса и благоустройству прилегающих территорий район, рассчитанный на более 35 тыс. населения, становится любимым местом отдыха горожан.

Только в 2020 году ключи от новых квартир получили 706 вкладчиков ЖССБ и очередников. В их числе 147 многодетных семей, 44 – социально уязвимые слои населения,

26 – дети-сироты.

В целом по вводу жилья обеспечен рост на 147,7 %.

Для улучшения жилищных условий горожан ведётся строительство 52 многоэтажных жилых домов общей площадью 291,8 тыс. кв. метров.

Разработана проектно-сметная документация на строительство ещё 82 домов с общей предварительной площадью 412,3 тыс. кв. м.

К 2026 году планируется ввести более 850 тысяч квадратных метров жилья, это порядка 161 жилого дома, или свыше 10 тыс. квартир.

Особый акцент город уделяет развитию индивидуального жилищного строительства. Для этого только в посёлках Комсомольский и Ушактар планируется охватить 1695 участков, обеспеченных водо- и электроснабжением.

Начата реализация программы «Одноэтажный Восток», инициированной акимом области Д. К. Ахметовым. Первые 10 индивидуальных жилых домов общей площадью 1,1 тыс. кв. м уже построены и готовы к заселению многодетных и малообеспеченных семей. В будущем году количество таких домостроений планируется довести до 325.

ИНФРАСТРУКТУРА И ДОРОГИ

В текущем году были отремонтированы 32 улицы города протяжённостью более 50 км. Продолжается строительство внутриквартальных проездов в жилом районе Карагайлы. Завершена реконструкция автодороги от ул. Джангельдина до международной трассы Омск – Майкапшагай общей протяжённостью 6 км.

За счёт республиканского бюджета отремонтировано 46 км автодороги Семей – Кайнар на сумму 1,6 млрд тенге.

В перспективе для улучшения качества и комфорта проезда пятилетним планом предусмотрено строительство новой автомобильной дороги «Обход города Семея».

При поддержке Правительства страны улучшено качество авиасообщения за счёт реконструкции взлётно-посадочной полосы, рулёжной дорожки и аэровокзала международного аэропорта города Семея, который в юбилейный год великого Абая удостоен его имени решением республиканской ономастической комиссии.

В год 175-летнего юбилея существенно преобразилась площадь Абая. Новый облик приобрели театр и музей мыслителя. Реконструирована пешеходная зона «Абай жолы» на проспекта М. Ауэзова. Совершенно новый вид открывается на «кольцевой» левого берега, где благоустроена территория, прилегающая к новой четырёхминаретной мечети. Во всех вышеперечисленных местах обустроены специальные детские игровые площадки и спортивные зоны Workout.

Сохраняя исторический облик города, благоустроен новый Арбат на ул. Мәңгілік Ел. Отремонтированы дворовые территории и парковые зоны, благоустраивается набережная реки Иртыш. По-новому предстал перед городом подвесной мост.

За счёт средств Европейского банка реконструкции и развития начата модернизация освещения магистральных улиц города. В текущем году заменены 926 светильников на улицах Волгоградской, Селевина, Бозтаева, кольцевых развязках правого и левого берега, пр. Шакарима, улицах Каржаубайулы и Кабанбай батыра.

В целом, проект предусматривает модернизацию уличного освещения на 136 улицах города путём замены 7,6 тыс. светильников, 687 опор, 130 км проводов и 196 шкафов управления.

Кроме того, в уходящем году проведено наружное освещение улиц сельских населённых пунктов, таких как Озерки, Приречное, Букенчи и Чекоман.

В районе Аксай завершено строительство внутриквартальных сетей водоснабжения. В посёлках Восход и Холодный ключ ведутся работы по строительству и расширению водопроводных сетей.

В рамках программы Развития регионов до 2020 года и «Дорожной карты занятости» в этом году проложено 10,7 км водопроводных сетей на улицах Победы, Сеитова, Пищевиков, Первомайской, в посёлке Степной и селе Мукур, продолжаются работы по реконструкции и строительству 4,9 км водопровода на ул. Дулатова, Молдагалиева, Народная, в пос. Лодочный.

Используя возможности ЕБРР, завершены работы по реконструкции водопроводных сетей пер. Котельный, пос. Западный, улиц Пристанская и Фрунзе, приобретены новое насосное оборудование и спецтехника на общую сумму 663 млн тенге.

В 2021 году планируем начать строительство сетей водоснабжения в сёлах Чекоман и Абралы. В сёлах Жазык, Танат, Баженова и Климентьевка планируется установить блочно-модульные станции.

Разрабатывается ПСД на строительство и реконструкцию водопроводов с. Алгабас, посёлков Берёзовский, Бобровка, Восточный и ул. Аэропортовская – Аягузская.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За счёт активной работы и восстановления простаивающих предприятий в рамках исполнения пятилетнего плана рост промышленности увеличился на 19,9 %.

Благодаря частным инвестициям ТОО «QAZAQ ASTYQ GROUP», на базе некогда известного предприятия «Семей Су», простаивавшего более 20 лет, ведётся строительство автоматизированного комплекса по переработке мультикультур, таких как подсолнечник, рапс и соя. Объём инвестиций составил более 6 млрд тенге. Создано 326 рабочих мест.

Также, несмотря на сложности, в том числе и связанные с вызовами пандемии, после 10-летнего простоя удалось реанимировать Кожевенно-меховой комбинат, один из «флагманов» лёгкой промышленности региона. На сегодняшний день предприятие перерабатывает до 250 тонн сырья в месяц. Максимальная мощность комбината может составить до 1,7 млн кв. м полуфабриката WetBlue в год.

Ещё одно предприятие, заработавшее спустя 5 лет, в ноябре текущего года, – «Семей кус», куда завезено 30 тысяч цыплят кур-несушек. Первая продукция будет получена в марте 2021 года. До сентября следующего года планируется завезти до 90 тысяч цыплят, что позволит региону обеспечить себя товарным яйцом.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В целом, в агропромышленном комплексе наблюдается рост на 6,6 %.

Объём валовой продукции сельского хозяйства в этом году составил более 35 миллиардов тенге, в том числе в растениеводстве – 19 млрд тенге и в животноводстве – 16,5 млрд тенге. Посевная площадь увеличена на 692 га. Крестьянским хозяйством «Нур» введено в эксплуатацию молокоперерабатывающее предприятие (цех) мощностью переработки до 1 тонны молока в сутки, молочно-товарная ферма на 100 голов и откормочная площадка на 1000 голов крупного рогатого скота.

Для улучшения кормовой базы животноводства в данном хозяйстве завершено строительство магистральных линий и сооружений протяжённостью 4,2 км для орошения 945 га пашни. Уникальность проекта заключается в том, что в поливе в качестве вторичного сырья используются сточные воды, которые ранее сбрасывались в Иртыш.

В перспективе планируется построить ещё одну молочно-товарную ферму на 1000 голов в селе Новобаженово и три откормочных площадки на 3500 голов в сёлах Мукур, Приречное и Кайнар с общим объёмом инвестиций 5,5 млрд тенге.

Активно работают программы, направленные на поддержку и развитие сельского хозяйства. Так, по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на развитие животноводства 26 субъектам выдано 155,7 млн тенге. В рамках программы «Экономика простых вещей» через АО «Аграрная кредитная корпорация» профинансировано 7 проектов на 202 млн тенге. По программе «Сыбаға» приобретено 870 голов крупного и мелкого рогатого скота на 103 млн тенге. На приобретение сельскохозяйственной техники направлено 187 млн тенге.

В сфере МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» оказана поддержка по 115 проектам на 3,2 млрд тенге.

Аналогичная поддержка произведена по программе «Еңбек», где прокредитованы 40 проектов на 359 млн тенге. По механизму программы «Экономика простых вещей» профинансировано 15 проектов на сумму 2,2 млрд тенге. Это позволило с начала года создать более двух тысяч новых рабочих мест.

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ наиболее важным проектом, завершение которого решило многолетнюю проблему, стала реконструкция канализационного дюкера через реку Иртыш протяжённостью 1,6 км. Данный вопрос долгие годы волновал жителей города, вызывал опасение у соседних регионов, расположенных вниз по течению Иртыша.

Дополнительно ведутся работы по реконструкции канализационной насосной станции 10, что позволит увеличить производительность до 20 тысяч кубических метров в сутки.

Кроме того, в рамках правительственной программы реконструкции системы теплоснабжения города Семея введены в эксплуатацию: на ТЭЦ-1 – турбина на 12 МВт и на РК-1 – турбина производства Siemens на 12 МВт, что позволяет городу не только покрывать собственные нужды по электроэнергии, но и реализовывать её другим потребителям.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Вместе с тем главным приоритетом и первоочередной задачей, стоящей перед местным исполнительным органом сегодня, остаётся вопрос сохранения здоровья и жизни людей, а также оказание социальной поддержки и защиты уязвимых категорий граждан.

В текущем году адресной социальной помощью были охвачены 13113 малообеспеченных горожан на сумму 1,2 млрд тенге. Жилищную помощь получили 2223 жителя. Социальная помощь оказана 20306 нуждающимся гражданам.

Поддержка также была оказана в виде выплаты гарантированных социальных пакетов для 1300 детей. 8029 учащихся обеспечены школьной формой и обувью.

В период объявления чрезвычайного положения и локдаунов, в связи с пандемией коронавируса, более 135 тыс. семейчан получили социальные выплаты в размере 42500 тенге на общую сумму 9 млрд 207 млн тенге. Более того, 17 тыс. семейчан ощутили финансовую поддержку на сумму более 850 млн тенге за счёт фонда BIRGEMIZ.

COVID-19

Безусловно, ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, заставила пересмотреть наши приоритеты в пользу охраны и защиты здоровья населения.

Необходимо отметить, что по истечении 9 месяцев напряжённой работы в городе Семее имеются определённые результаты. По поручению акима области коечный фонд увеличен с 70 до 1300 мест. Модернизирована больничная сеть, приобретено новое оборудование для оказания качественной и своевременной помощи нуждающимся.

К примеру, количество кислородных концентраторов увеличено с 19 до 234 единиц. В два раза увеличено количество аппаратов ИВЛ, в три раза – прикроватных мониторов. Имеются 11 кислородных станций, 135 кислородных магистралей. За счёт установки нового компьютерного томографа в городской инфекционной больнице общая численность КТ-аппаратов достигла шести.

На базе БСМП и городской больницы № 2 открыты две новые ПЦР-лаборатории мощностью до двух тысяч тестов в сутки.

За счёт городского бюджета сеть первичной медико-санитарной помощи была обеспечена 19 легковыми автомобилями для оперативной работы медицинских мобильных бригад.

Также на 91 единицу был обновлён парк автомобилей скорой неотложной помощи, где каждая машина полностью укомплектована необходимым оборудованием.

По поручению акима области Даниала Ахметова ведётся работа по заготовке иммунной плазмы крови. По состоянию на 25.12.2020 г., заготовлено 724 дозы иммунной плазмы разных групп крови, из которых успешно перелито 116.

Кроме того, особо важным событием, волнующим не только семейчан, но и всех казахстанцев, стала реализация проекта «Строительство незавершённого объекта радиологического центра областного онкологического диспансера».

Установлено уникальное оборудование, не имеющее аналогов внутри страны и поз-воляющее казахстанцам получать необходимое лечение, не выезжая за границу.

ОБРАЗОВАНИЕ

Несомненно, одной из важных задач, поставленных перед нами в условиях пандемии, стало обеспечение беспрерывности учебных процессов в образовательных школах нашего города и оказание поддержки детям из малообеспеченных и многодетных семей.

В этих целях было приобретено и передано 5537 ноутбуков, 1047 планшетов и 153 компьютера.

В рамках программы «Дорожная карта занятости» отремонтировано

19 объектов образования на общую сумму 711 млн 906 тыс. тенге.

На 43 объектах проведены текущие и капитальные ремонтные работы за счёт средств областного и городского бюджетов.

В 46 школах обновлены средства видеонаблюдения с выходом в УОУ управления полиции Семея.

По многочисленным просьбам жителей города в рамках пятилетнего плана начато строительство школы в посёлке Восточный на 1200 мест. На эти цели из областного бюджета выделен 1 млрд тенге.

На 2021–2022 годы запланировано строительство средней школы на 300 мест в посёлке Степной. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство средней школы на 1200 мест в восточной части микрорайона Карагайлы.

В перспективе в рамках государственно-частного парт-нёрства будет построено четыре детских сада на 1240 мест в посёлках Бобровка, Восход и в микрорайоне Карагайлы.

В целом, подводя итоги года, можно сказать, что все планы и задачи, с которыми город входил в юбилейный год Абая, достигнуты.

Несмотря на коррективы, внесённые пандемией коронавируса, все мероприятия, направленные на укрепление внутриполитической стабильности, межнационального и межконфессионального диалога, толерантности, дружбы и созидания путём популяризации бесценных трудов Великого Абая, были проведены в новом формате, с применением новых технологий.

Принятые меры и проведённые масштабные работы были высоко оценены

Президентом страны в ходе его визита в Семей по случаю 175-летия Абая Кунанбай—

улы. Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что город Семей, сыгравший особую роль в становлении казахского общества, был признан «историческим центром». Всё это сделано для того, чтобы приобщить молодое поколение к бесценному наследию великого мыслителя.

– Проведены важные мероприятия просветительского характера, которые найдут свое продолжение и после завершения Года Абая, – резюмировал Глава государства.

Наступающий 2021 год не менее важен для всего казахстанского сообщества. Пройдёт главное политическое событие – выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан. В рамках 30-летнего юбилея независимости реализуются новые проекты, направленные на улучшение качества жизни населения.

Неизменно одно – взаимопонимание, общая ответственность перед будущим и созидательный труд каждого. Поэтому предстоящие 10 дней будут для страны определяющими.

Пусть Новый год принесёт в каждый дом тепло, мир, благополучие, достаток, радость и успех! А стране – процветание!