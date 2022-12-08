Год детей и дети года

В ВКО подвели итоги конкурса «Ученик года», посвящённого Году детей в Казахстане. Восемь отличников учёбы из Усть-Каменогорска, Риддера, Глубоковского, Курчумского районов и района Самар представят область на республиканском уровне.

Учебную мотивацию, престиж знаний и творческих достижений в современной школе выводят на первый план. Время диктует свои правила, вот почему в сфере образования стали уделять особое внимание расширению кругозора детей и формированию стимулов для обучения. Педагоги ВКО сошлись во мнении, что в первую очередь необходимо дать понять школьникам, для чего им нужны знания. А с целью развития соревновательного духа учащимся региона предложили принять участие в республиканском конкурсе «Ученик года».

– Сейчас как никогда важно повышение образовательного уровня учащихся, – считают специалисты областного управления образования. – Необходимо приобщать детей к самостоятельной исследовательской и творческой работе, научить их находить в себе и проявлять личностные качества.

В Восточно-Казахстанском научно-методическом центре развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» по заказу Комитета по защите прав детей Министерства просвещения РК подвели итоги областного этапа республиканского конкурса «Ученик года», посвящённого Году детей.

Напомним, в начале года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заострил внимание на поддержке и развитии подрастающего поколения казахстанцев: «Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надёжная гарантия успешного будущего нашего государства. Речь идёт не о лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача».

– В конкурсе приняли участие 13 учащихся 6–11 классов, – рассказали в управлении образования. – По итогам восемь школьников из разных районов области стали призёрами.

В категории 6–7 классов первое место завоевала ученица седьмого класса Областной специализированной ІТ-школы-лицея Усть-Каменогорска Жанерке Ержанова. Второй стала семиклассница Белоусовской средней школы Глубоковского района Зухра Медеуханова.

Среди учащихся 8–9 классов призовые места заняли Ақнұр Бекмұқан из Областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей Усть-Каменогорска (первое место), Еркежан Ромашева из Многопрофильной школы-гимназии «Шанырак» Риддера (второе место) и Алина Зайнолдина из Казахской средней школы имени О. Бокея Глубоковского района (третье место).

В старшем звене победителями областного этапа стали ученицы 11-го класса Ұлту Мұратбекқызы из Курчумской средней школы №1 имени Ю. А. Гагарина (первое место) и Айзат Талғатқызы, представлявшая Опытнопольскую среднюю школу Глубоковского района (второе место). Почётное третье место занял десятиклассник Мирас Алпысов из Самарской средней школы-лицея им Ж. Болганбаева, район Самар.

– Этим детям выпала честь представить Восточный Казахстан уже на уровне республики, – отметили в Управлении образования ВКО. – Мы искренне болеем за них и уверены, что они достойно выдержат предстоящие испытания.

Лилия Дроздова