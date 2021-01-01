Год Быка белоголовой породы 

Сильным, надёжным и работящим представляется для всех жителей ВКО символ наступающего 2021 года. Это популярное в сельском хозяйстве животное – бык. Он постоянно находился как-то в тени,но теперь по восточному календарю выходит на первый план. Под этим знаком Быка будет проходить наступающий год.

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Если задуматься на миг, то нетрудно представить, что отрасль животноводства в Восточном Казахстане также входит в число несомненных брендов. Наряду с такими экзотическими промыслами, как пантовое мараловодство и пчеловодство. Продукция в виде вкусного качественного мяса имеет экспортный потенциал, может поставляться на внешний рынок, приносить прибыль в твёрдой валюте. Не случайно явным трендом в сфере сельского хозяйства ВКО является разведение скота мясных и молочных пород. На этом делают акцент крупные, средние, мелкие крестьянские и фермерские хозяйства, известные и сильные компании. На домашнем подворье также широкое распространение получила практика откорма крупного рогатого скота. Он идёт на реализацию, является источником доходов для семьи, резервом сельхозсырья, обеспечивает занятость людей. В этом заключается большой смысл во всех отношениях.

НАЧАЛО НАЧАЛ

Основой развития животноводства в любом регионе и стране является наличие биологического материала. ВКО есть чем по праву гордиться в этой связи. Известная не только в Казахстане, но и во многих других государствах казахская белоголовая порода скота выведена в прошлом веке именно в Жарминском районе. Это родина акбаса – вот так называют знаменитую породу на казахском языке. Существует и активно действует Республиканская палата казахской белоголовой породы, есть серьёзные основания и планы по открытию такой структуры на мировом уровне. Поскольку спрос на животных из ВКО растёт повсеместно.

В селе Шалабай, где в результате селекции выведена перспективная порода, традиции нашли своё продолжение. Далеко за пределами региона и в целом страны известно ТОО «Шалабай», в котором разводят белоголовую, чтобы вывести её на новый уровень развития. Его руководителем является известный предприниматель, депутат областного маслихата, общественный деятель Куаныш Сулейменов. Он также является председателем совета Республиканской палаты казахской белоголовой породы скота, вносит свой вклад в её развитие, популяризацию и распространение. В нынешнем году отмечен своеобразный юбилей – 70 лет с тех самых пор, как отечественные селекционеры вывели перспективную породу крупного рогатого скота – акбас.

ЯРМАРКИ ЖАРМЫ

Самый надёжный барометр покупательского спроса – это рынок, живая торговля. На традиционных субботних ярмарках, проходящих в областном центре, в обязательном порядке жарминцы привозят мясо самых разных сортов. В центре внимания всегда свежая говядина, поскольку все в регионе знают, что лучше продукции в округе не найти.

При встрече заместитель акима Жарминского района Ернар Бексултанов, курирующий в том числе сельское хозяйство, рассказал о заметных событиях в этой сфере. В частности, это касается темы, с которой мы начали статью.

В животноводстве Восточного Казахстана казахская белоголовая порода занимает заметное место, уникальные животные являются отечественным достоянием. Нынче, как отмечалось, у жарминцев знаменательная дата. Есть известная фраза о том, что лучший способ отпраздновать событие – это сосредоточить внимание на нерешённых и перспективных вопросах. В этом плане минувший год для сельского хозяйства района будет особенно памятным. В головном хозяйстве, расположенном в селе Шалабай, не так давно успешно внедрена новая зарубежная технология.

– Речь идёт про оборудование производства Канады, которое доставлено и смонтировано в животноводческом комплексе, – говорит заместитель акима района Ернар Бексултанов. – Коллектив и руководство ТОО «Шалабай» большое внимание уделяют передовым технологическим решениям. Новая техника предназначена, скажем так, для выборки молодняка. Все процессы автоматизированы.

Кроме того, по информации специалистов, хозяйство работает над созданием специальной лаборатории, откуда семенной материал будет поставляться в разные регионы, а также предполагается выход на зарубежные рынки. Тема при возможности потребует отдельного её рассмотрения.

Для жарминцев характерно развитие племенного дела в районе. С давних пор известен и плодотворно работает племзавод «Калбатау», который специализируется как раз на разведении чистопородного крупного рогатого скота. В духе времени и в рамках различных программ создаются откормочные площадки. Это становится стимулом многим сельчанам разводить скот, продавать по выгодной цене. В свою очередь, откормочники имеют возможность выхода с мясной продукцией на внутренний и внешний рынки.

СЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС

Вертикаль в животноводстве как Жарминского, так и любого другого района Восточного Казахстана устроена очень просто. Имеются крупные компании и хозяйства, а также средние и малые. Большую роль играет домашнее подворье, личное подсобное хозяйство, где производят мясо, молочные продукты, блюда народной кухни. Они в обязательном порядке присутствуют на торговых рядах во время проведения районных и областных ярмарок. В этот раз подобный набор продукции доставлен из села Укили. Мы встретились и побеседовали с главой крестьянского хозяйства «Нурхат» Бауржаном Шибутовым. Основной профиль его деятельности – это мясное животноводство, разведение крупного рогатого скота, лошадей, овец. Упор делается всё-таки на КРС, поскольку это является важным и выгодным направлением в условиях сельского округа. В беседе он не склонен свою миссию оценивать как нечто сверхъестественное. Это вполне обычное, привычное дело.

– Мы родились и выросли в сельской местности, с детства привычны к труду, – говорит Бауржан Шибутов. – Чем нам ещё заниматься в селе, как не животноводством. Хотя специально этому не учился. В прежние годы, ещё в бытность совхозов, работал сварщиком. Затем наступили другие времена, нужно было заняться конкретным делом, чтобы обеспечивать свою семью, поднимать детей.

По его словам, для тех, кто хочет успешно трудиться, в нынешних условиях имеется много возможностей. Это и подходящие природно-климатические условия в степном Жарминском районе, программы поддержки со стороны государства. Нужно их знать и использовать сполна.

– Начинали мы с самого малого, животных местной породы, теперь поголовье заметно увеличили, – говорит Бауржан Шибутов. – Постепенно стараемся облагородить стадо с прицелом на казахскую белоголовую породу. Она идеально подходит для наших условий её содержания.

Здесь в самую пору поинтересоваться некоторыми достоинствами столь популярного повсеместно акбаса. Они заключаются в неприхотливости животных, хорошо переносящих холод и зной. У них даже телята с рождения приспособлены к суровым условиям зимовки. И это вовсе не досужие домыслы.

Как сказал глава хозяйства, в течение целого ряда лет удалось полностью обновить тракторный парк. Большим подспорьем явились субсидии государства. К примеру, без колёсного трактора популярной марки в селе никуда. Ведь в крестьянском хозяйстве необходимо самостоятельно заготавливать корма, косить, убирать, вывозить сено. Да и в другой сезон на железном коне выполняется множество сельскохозяйственных операций на поле и в хозяйстве.

В этот раз на ярмарку в областной центр глава КХ «Нурхат» приехал собственной персоной, нисколько не чураясь труда, в специальном фартуке лично участвовал в продвижении своей продукции различным покупателям. В такой форме и сняли мы его на фото у торговых рядов.

ИТОГИ СЕЗОНА

В целом, как сказал нам заместитель акима района, предварительные итоги работы в сфере агропрома вполне обнадёживают. Несмотря на сложные погодные условия, влияние пандемии, выращен и убран урожай. Есть сдвиги в отрасли животноводства, предпринимательства. В этой связи хотелось бы отметить следующее. Наряду с мясным, в Жарминском районе предпринимаются меры по развитию молочного животноводства. Действует ферма, которая производит молоко и снабжает своей продукцией местный рынок, бюджетные организации и учреждения.

Вместе с тем есть первые ласточки в пчеловодстве, а развитием этого народного промысла занимается не кто иной, как представитель молодёжи, новой волны на селе.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Такое случайное и, видимо, неслучайное совпадение. Перед наступающим годом Металлического Быка в сфере сельского хозяйства ВКО произошли новые события. В районы области завезены две крупные партии крупного рогатого скота зарубежной селекции. Несмотря на чрезвычайно сложные условия 2020 года, на селе думают о будущем. Должны быть в хозяйствах животные самых разных пород, острая конкуренция. Это главное и важное условие для движения вперёд.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции