Год 2016: новые рубежи развития Казахстана

2016 год, как и нынешний, стал для Республики Казахстан без преувеличения знаковым – исполнилось 25 лет с момента принятия Декларации о Независимости нашего государства.

К четвертьвековому юбилею Казахстан подошёл с блестящими результатами и перспективными планами на будущее.

РОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕ

Особенностью юбилейного года стало то, что не прозвучало традиционное президентское Послание. Однако Послания от 30 ноября 2015 года и 31 января 2017 года как раз были обращены к 2016 году. По сути, ноябрьское Послание «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» стало оглашением президентских установок на 2016 год. «История начнёт отсчёт 25-го года Независимости страны. Всего за четверть века Казахстан состоялся и как суверенная национальная экономика, включённая в глобальные хозяйственные связи, и как государство, ставшее полноценным участником мировой семьи наций. Мы добились невиданных во всей нашей истории темпов успешного экономического развития», – отмечал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Казахстан впервые начал применять упреждающую антикризисную стратегию. Прежде всего, это касалось продолжения индустриально-инновационного развития, предполагающего независимость от сырьевых ресурсов, принятия Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Началась реализация Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ».

«Сегодня многое зависит от нас, начавших наш Великий Казахстанский путь и идею Мәңгілік Ел. У нас есть стратегии действий на долгосрочную, среднесрочную и ближайшую перспективу. Сейчас и в любое другое время наша главная антикризисная стратагема тождественна трём простым, но важным понятиям: рост, реформы, развитие… Мы обязательно победим новый глобальный кризис. Для этого у нас есть единая воля, прочные традиции единства народа. Мы выведем наш Казахстан на новые рубежи развития!», – такую цель ставил Елбасы.

В Послании 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Первый Президент РК подчеркнул, что страна достойно встретила 25-летие: «Благодаря экономической политике «Нұрлы жол» и Плану нации «100 конкретных шагов» мы достойно проходим первоначальный этап сложной глобальной трансформации. Только в 2014 – 2016 годах на поддержку экономики нами дополнительно было выделено 1,7 триллиона тенге. Всё это предоставило возможность для экономического роста и поддержки бизнеса, создания свыше 200 тысяч новых рабочих мест».

О грамотном руководстве и своевременности принятых решений говорили и цифры. Так, в сложных условиях был обеспечен рост внутренней валовой продукции. Во второй половине 2016 года на 4,7 процента вырос объём инвестиций. К слову, этому способствовала реализация индустриально-инновационных и инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы «Нұрлы жол», ГПФИИР и других антикризисных программ.

Что касается жилищного вопроса, то за этот год было введено 8,9 миллиона квадратных метров жилья, что на 16,1 процента больше, чем за аналогичный период 2015.

Следует отметить, что благоприятно на экономику страны повлиял перезапуск Кашагана. Так, 28 сентября на этом месторождении возобновили добычу нефти, а 14 октября состоялась отгрузка первой партии товарной нефти в трубопроводную систему «КазТрансОйл» и КТК, осуществлена поставка товарного газа в газопроводную систему «Интергаз Центральная Азия» 1 ноября проект «Кашаган» вышел на уровень коммерческой добычи – более 75 тысяч баррелей в сутки.

ГЛАВНОЕ – БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАРОДА

Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться молодому государству, Казахстан всегда выполнял социальные обязательства. Надо сказать, что благосостояние жителей страны неуклонно повышалось. К примеру, с 1 января 2016 года заработные платы повысили работникам здравоохранения – до 28 процентов, образования – до 29 процентов, социальной защиты – до 40 процентов.

Тогда же было обеспечено 25-процентное повышение размеров социальных пособий по инвалидности и утере кормильца, а также стипендий. Уровень солидарной пенсии отмечен с опережением уровня инфляции на два процента. Также зарплату повысили и государственным служащим корпуса «Б».

Однако в этих условиях следовало предупредить возможность возникновения социального иждивенчества.

«Мы всегда помогали нуждающимся. Но в то же время социальная справедливость не должна искажаться. Ведь каждая социальная выплата – это дополнительная нагрузка не просто на бюджет, а на каждого работающего казахстанца. Надо чётко понимать, что идея социальной справедливости не должна превращаться в социальную несправедливость по отношению к работающим казахстанцам», – отмечалось в Послании 2015 года.

Для разрешения вопроса была разработана новая Дорожная карта занятости с увеличением объёма финансирования по сравнению с аналогичной Дорожной картой, реализованной в 2009 – 2010 годы. В период кризиса это обеспечило стабильность рынка труда за счёт проектов по развитию местной инфраструктуры и благоустройству населённых пунктов. Были организованы масштабные краткосрочные курсы переподготовки кадров и повышения квалификации. Расширилось микрокредитование для развития предпринимательства.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

Одним из важных событий во внешнеполитической жизни нашей страны стало то, что Республика Казахстан была избрана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Кандидатуру нашего государства поддержали 138 государств из 193 государств – членов ООН, принявших участие в голосовании.

Казахстан стал первой страной Центральной Азии, избранной в состав наиболее важного политического органа ООН, на которую Уставом Организации возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности.

«Это успех не только нашей страны, но и всего субрегиона Центральной Азии, который никогда раньше не был представлен в органе, отвечающем за международный мир и безопасность», – так сказал Елбасы об избрании Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

По словам Нурсултана Назарбаева, стабильный и безопасный мир – это то, к чему стремится Казахстан: «Мы намерены заострить внимание глобального сообщества на наших инициативах. Они нацелены на построение мира, свободного от ядерного оружия и вируса войн и конфликтов».

Официально РК вступил в эти права 1 января 2017 года.

СЕДЬМЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

В начале года вышел Указ Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева о роспуске Мажилиса пятого созыва и назначении внеочередных выборов.

Как отмечали эксперты, проведение внеочередных выборов было продиктовано обострившейся экономической ситуацией и поддержано многими казахстанцами.

В марте прошли седьмые в истории нашей страны парламентские выборы. В них участвовали шесть политических партий, однако прошли всего три: «Нур Отан» (ныне – Nur Otan), набравшая 82,15 процента голосов, Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 7,18 процента голосов, Коммунистическая народная партия Казахстана (ныне – Народная партия Казахстана) – 7,14 процента голосов.

В списки избирателей было включено 9 791 165 человек, из которых проголосовало 7 500 000.

Нурсултан Назарбаев отмечал, что парламентские выборы укрепили идентичность казахстанской нации и поддержали курс развития государства: «Наш народ вновь доверил политическое лидерство партии «Нұр Отан», программам, которые мы вместе предлагаем».

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

В 2016 году Елбасы объявил мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса. В частности, это касалось продления сроков аренды сельскохозяйственных земель иностранцам с 10 до 25 лет. Эта норма вызвала волну возмущения среди казахстанцев, вызвав несанкционированные митинги. Министр национальной экономики РК Ерболат Досаев, ведомство которого и инициировало эти поправки, подал в отставку. По поручению Елбасы была создана Комиссия по земельной реформе, которая разбиралась в этом вопросе.

На совещании, состоявшемся 5 мая, Нурсултан Назарбаев отметил, что сомнения у жителей страны появились из-за отсутствия пояснения нововведений.

«Механизмы и нормы принятого закона не были должным образом обсуждены с привлечением широкой общественности. Поэтому тревоги и заботы людей во многом оправданы. Ведь эти преобразования проводятся для людей. Важно учитывать, что в обществе появились сомнения по поводу ряда законодательных норм об аренде земли», – сказал тогда Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

В этой связи Елбасы объявил мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса: «Необходимо тщательно рассмотреть данный вопрос. Если после обсуждения Парламент придёт к общему решению, то мораторий будет снят, если же нет, то он останется в силе. Мы не нуждаемся в законах, которые не нравятся народу. Также поручаю создать при Правительстве комиссию».

Указом Нурсултан Назарбаев продлил мораторий на введение поправок в Земельный кодекс до 31 декабря 2021 года.

Продолжением земельной реформы стала инициатива Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по подготовке и принятию в нынешнем году закона, запрещающего продажу земли иностранцам.

ОЛИМПИЙСКИЕ СЕНСАЦИИ

Запомнился год 25-летия Независимости Республики Казахстан сенсациями на спортивном поприще. Урожайными на награды стали Олимпийские игры в Бразилии. К примеру, казахстанский пловец Дмитрий Баландин впервые завоевал золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров брассом.

Первой в истории Казахстана спортсменкой, завоевавшей паралимпийское золото, стала 50-летняя пловчиха Зульфия Габидуллина. На Олимпиаде в Рио она побила мировой рекорд в 100-метровом заплыве свободным стилем, а служба новостей ВВС назвала её человеком, который делает историю. Так, она стала шестикратной чемпионкой мира и чемпионкой Азиатских Параигр, бронзовым чемпионом мира.

Удивила и прославила казахстанцев наша землячка Ольга Рыпакова. Между двумя Олимпиадами в Лондоне и Рио-де-Жанейро Ольга родила сына, но успела прийти в форму и завоевать бронзу.

Если говорить в общем, то на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро наша страна заняла 22 место в медальном зачёте. В копилке спортсменов 17 медалей: три золотые, пять серебряных и девять бронзовых.

ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Бесспорно, главным достижением 2016 года стало празднование 25-летия Независимости Республики Казахстан. Под эгидой этого события в стране прошли тысячи мероприятий.

«25 лет Независимости – это беспримерный подвиг нашего поколения, не подвластный времени», – отмечал Нурсултан Назарбаев на праздновании Дня Независимости РК.

Елбасы привёл три главных достижения за годы суверенитета: «За эти 25 лет наших достижений номер один – это строительство государства Казахстан с нуля. Второе – это строительство столицы. Третье – это наша внешняя политика, когда мы строим дружеские отношения со всеми нашими соседями, закреплёнными межгосударственными границами».

Стоит отметить, что в рамках празднования столь грандиозного события была создана концепция торжества под названием «25 лет единства и созидания». Торжественные мероприятия прошли не только в пределах республики, но и за рубежом.

В юбилейный год на территории ЭКСПО-городка был открыт монумент к 25-летию Независимости, принята Декларация 25-летия Независимости. Казахстанцам, внёсшим весомый вклад в становление суверенного Казахстана, вручили государственные награды и медали «25-летие Независимости». Помимо этого, в стране была объявлена амнистия. Закон «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» публично подписал Елбасы.

МИЛИОННЫЙ ЖИТЕЛЬ СТОЛИЦЫ

Запомнился юбилейный год празднования Независимости Республики Казахстан и ещё одним радостным событием – в Астане (ныне – Нур-Султан) на свет появился миллионный житель. Так, в час ночи в перинатальном центре № 1 у молодых родителей Арайлым и Олжаса Мухамедьяр родилась дочь. Её назвали Саида.

Аким столицы поздравил супругов с первенцем и вручил им ключи от квартиры.

Александра Исаева

Фото из открытых источников