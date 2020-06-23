Гнусные баталии

В этом году на территории Курчумского района во второй раз проведены мероприятия по уничтожению мошкары – гнуса.

О том, насколько они востребованы и оправданы, как и направленные на это финансовые средства, можно судить по следующим фактам. Основным ареалом распространения гнуса являются три сельских округа района: Борановский, Калжырский и Маркакольский. Стаи насекомых появляются в них в конце мая – начале июня. «Оккупация» ими этих территорий продолжается до августа, то есть практически все лето.

Весь этот период гнус буквально не дает жить ни людям, ни домашнему скоту. У человека он мгновенно облепляет открытые участки тела – лицо, шею, руки, впивается в кожу, высасывая кровь. Летом борановцы, калжырцы и маркакольцы вынуждены скрываться от грозных туч насекомых в домах, надевать москитные шлемы и проделывать прочие защитные действия.

Отправленный утром на выпасы скот с рёвом возвращается домой в надежде найти здесь спасение. Чтобы защитить и успокоить его, хозяева разводят дымовые костры, которые способны на время отпугнуть мошкару.

Стоит сказать, борьба с гнетом (по-другому не скажешь) гнуса не проводилась в этих местах почти 30 лет. За это время мошкара обрела силу, неимоверно расплодилась. Кстати, местная природа – поймы рек, луга и болотистые участки – благоприятны для развития насекомых.

В 2019 году впервые после длительной паузы гнусу была объявлена война, нанесен первый удар. Проведена обработка территорий сельских округов туманными генераторами. В этом году впервые для борьбы с гнусом привлечена воздушная техника – легкомоторный

самолет.

По информации отдела пассажирского транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог (он выступает заказчиком проведения мероприятий по уничтожению мошкары), в результате обследований установлено, что на территории Борановского сельского округа подлежат обработке 5050 гектаров, Калжырского – 4300, Маркакольского – 1900 га. В целом ареал распространения гнуса на территории района определен в 11250 гектаров. Для проведения всего комплекса мероприятий по его уничтожению из бюджета выделено 17 миллионов 857 тыс. тенге.

Подрядной организацией для проведения мероприятий по уничтожению вредного насекомого выступило ТОО «Зайсанская районная дезинфекционная станция». Работы в трех сельских округах были начаты 7 июня. По информации представителя дезинфекционной организации Бакытбека Садыкова, в целях эффективного проведения мероприятий арендован легкомоторный самолет из Алматы. По утвержденному маршруту он распылял инсектицид «Сольфак». В день самолет совершал до 20 вылетов.

Болотистые места обработаны препаратом 5–6 раз, сухие участки – реже. На пойме реки Черный Иртыш борьба с гнусом велась с помощью туманных генераторов, распыляющих ядовитый химический препарат.

На 15 июня завершен первый этап обработки, он дал результат – гнус, хоть и не исчез полностью, но отступил. Теперь, по словам дезинфекционистов, через некоторое время обработку мест обитания гнуса повторят, но уже только с помощью туманных генераторов.

Для справки: гнус – совокупность кровососущих двукрылых насекомых. Видовой состав и его численность зависят от ландшафтно-географических и климатических условий, времени года. Особенно он многочислен вблизи открытых слабопроточных водоёмов, на болотах и вокруг них, поскольку личинки и куколки многих из этих насекомых развиваются в воде. Слюна гнуса оказывает раздражающее действие, вызывая зуд, жжение, воспаление кожи. Кроме того, насекомые, входящие в группу «гнус», могут переносить возбудителей многих болезней, опасных для человека и

животных.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район