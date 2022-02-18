Главный принцип – не навредить

Закон РК «Об ответственном обращении с животными», в котором установлены требования по обращению и содержанию животных, вступит в силу уже 2 марта текущего года.

Проблему бродячих животных мы не раз поднимали на страницах газеты. Часто она обсуждается и в социальных сетях – восточноказахстанцы жалуются на количество безнадзорных собак на улицах населённых пунктов. Жителей областного центра в конце прошлого года потрясла трагедия – шестилетнюю девочку растерзала собака. До сих пор правоохранительные органы ведут следствие, проверяют, чьё животное причастно к гибели ребенка. Однако после этого была объявлена «большая охота» на бездомных собак.

Остро проблема с бродячими животными стоит и на окраинах Семея.

– Бесхозных собак очень много. Дети боятся ходить в школу, пожилые люди тоже опасаются. Обращаются к нам, – рассказала представитель КСК «Күншуақ» посёлка Восточный Жанганым Жумашева. – Мы звоним в службу отлова, они сразу же реагируют. Я сама пока шла в поликлинику, по дороге насчитала 18 собак.

В службе отлова отмечают, что виноваты отчасти и сами жители, которые безответственно относятся к содержанию питомцев. Зачастую собак отпускают на самовыгул. Нередки случаи, когда люди берут домой щенка или котёнка, а после выбрасывают животное на произвол судьбы.

– С начала года к нам поступило 137 обращений, наши бригады выловили 440 собак и 43 кошки. В прошлом году поступило почти полторы тысячи обращений, отловили свыше 5,5 тысячи собак и больше тысячи кошек, – рассказал специалист службы отлова в Семее Рахат Имангалиев.

До конца 2021 года проблема бездомных животных решалась лишь одним способом – отстрелом, которым занимались службы отлова. Так, по данным Управления ветеринарии, в прошлом году было выделено порядка 80 миллионов тенге на умерщвление бродячих животных. На отстрел одного животного тратилось около четырёх тысяч тенге. При этом специалисты ведомства отмечали, что давно готовы решать проблему более гуманным способом. Однако применять такие методы не могли из-за действующего законодательства.

– Мы обсуждали новые методы борьбы с бродячими животными с представителями зоофонда Бриджит Бардо. Согласны, что нужно отлавливать собак и кошек, проводить противопаразитарную обработку, чипирование и стерилизацию. Именно это поможет значительно сократить их популяцию, – отметил руководитель ведомства Рамиль Сагандыков.

30 декабря 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «Об ответственном обращении с животными», согласно которому теперь регулировать численность бродячих животных будут путём стерилизации. Их же планируется вакцинировать и чипировать. Содержать безнадзорных и бродячих животных будут в пунктах временного содержания или в приютах, которые будут заниматься поиском старых владельцев или нового дома.

К тому же, с 1 сентября 2023 года будет введён обязательный учёт домашних животных. Эта мера позволит оперативно находить хозяев потерявшихся питомцев, а вот тем, кто выбросил животное, грозит наказание. Умерщвление допускается лишь для прекращения физических страданий животных или в том случае, когда они представляют угрозу жизни или здоровью человека, а также общественному порядку и безопасности. При этом запрещается применять негуманные методы умерщвления животных, приводящие к гибели от удушья, электрического тока, термического воздействия, отравления, в том числе пестицидами, и другие болевые методы.

Зоозащитники, имеющие большой опыт в сфере Animal Law, были привлечены к работе над законопроектом в составе рабочих групп Правительства и Мажилиса Парламента РК. В рабочую группу вошёл и Восточно-Казахстанский общественный фонд защиты прав животных «Дворянин» во главе с директором Ларисой Прокопьевой.

– Закон нужен стране, мы его очень ждали. Я в 2008 году начала обращаться в государственные органы для разработки нового закона, который бы регламентировал отношения людей и животных. Говорила о том, что в стране необходимо прекратить практику убийства собак, ведь это негуманно, ежегодно расходуются огромные бюджетные средства на отлов и захоронение собак и кошек. Отрадно, что сейчас мы подошли к тому, что законодательно закрепили необходимость стерилизации бездомных животных, – отмечает Лариса Прокопьева. – Я подсчитала, при стерилизации трёх собак в месяц город за пять лет сможет решить проблему бродячих животных. В своём общественном фонде мы проводим стерилизацию уже давно, и это дает свои результаты.

Однако, по мнению зоозащитников прав животных, при всех несомненных плюсах закон содержит несколько критических норм.

– Огромное опасение вызывает норма статьи 15 о том, что умерщвление животного допускается в случае, когда животное представляет угрозу нарушению общественного порядка. На практике понятие «общественного порядка» может трактоваться самым широким образом. В итоге это может привести к тому, что лежащую в общественном месте собаку, возможно домашнюю, не проявляющую никакой агрессии к людям, могут отловить и убить. О чём свидетельствуют многочисленные подобные факты, – говорит директор общественного фонда «Дворянин».

К тому же «жестокое обращение» определено только как умышленное деяние. По мнению зоозащитников, таким образом от ответственности будут освобождены виновные с другими, помимо умысла, формами вины – при преступной небрежности, халатности и преступной самонадеянности, тогда как наказывать надо любых виновных за жестокое обращение и убийство животных.

Остался открытым вопрос определения категории земель, предоставляемых приютам и реабилитационным центрам для животных, с определением на подзаконном уровне условий, а также легальной и прозрачной процедуры их предоставления.

– Нет гарантии того, что зоозащитники не будут лишены земельных участков. У нас сейчас нет официально зарегистрированных приютов. В понятийном аппарате ранее отсутствовал такой термин как «приют», – говорит Лариса Прокопьева.

Вместе с тем, есть и положительные поправки в законопроект, которые внесли депутаты, в том числе по софинансированию местными исполнительными органами частных приютов для животных, вакцинации и стерилизации бродячих животных за счёт средств государственного бюджета, закреплению ответственности владельцев домашних животных по соблюдению санитарных норм при их содержании и введению компетенции местных исполнительных органов по разработке правил содержания домашних животных.

В Управлении ветеринарии отметили, что все поправки и дополнения, которые вырабатывают зоозащитники, обсуждаются и будут учитываться при утверждении итогового варианта закона, который вступит в силу в марте этого года. Уже сейчас акимы городов и районов области работают над вопросом выделения финансовых средств на содержание и строительство питомников и временных вольеров для животных.

Когда верстался номер, стало известно ещё об одном убийстве безнадзорной, возможно чьей-то домашней, собаки во дворе жилого дома в Усть-Каменогорске, свидетелем которого стал ребёнок. Зоозащитники планируют обратиться по данному факту в суд.

Дарья Антон

Коллаж Ирины Хрулёвой