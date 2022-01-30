Главные зимние старты

Считанные дни остаются до старта главного события четырёхлетия в зимних видах спорта — Олимпиады в Пекине. За честь нашей страны поборются 34 спортсмена, девять из них – представители Восточного Казахстана.

В Олимпийских играх-2022 примут участие представители 95 стран мира. Будет разыграно 109 комплектов медалей по семи видам спорта в 15 дисциплинах.

Знамя нашей страны поднимут лидер казахстанской команды по шорт-треку, победитель и призёр этапов Кубка мира Абзал Ажгалиев и казахстанская конькобежка, чемпионка четырёх континентов Екатерина Айдова.

Спортсмены из Восточного Казахстана завоевали 13 лицензий. Они будут выступать во фристайле, горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, биатлоне. В горнолыжном спорте восточноказахстанец Захар Кучин выступит в двух дисциплинах – слаломе и гигантском слаломе. Сергей Ткаченко поборется в состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина. На главном старте область и страну представит биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко.

Интересно, что в соревнованиях по фристайлу-могулу на Олимпийских играх выступят шесть спортсменов из Усть-Каменогорска, в том числе Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков и Олеся Граур.

Спортсмены из Восточного Казахстана завоевали 13 лицензий. Они будут выступать во фристайле, горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, биатлоне.

– У каждого из наших спортсменов в активе есть победы на крупных международных соревнованиях, но Олимпиада – это главное событие в жизни любого спортсмена, – отметил аким ВКО Даниал Ахметов. – Я желаю национальной сборной побед, удачи, выносливости и глубоко убеждён, что все восточноказахстанцы будут болеть за нашу сборную.

Напомним, Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и продолжится до 20 февраля. Сборная Казахстана уже прибыла в олимпийскую деревню. Для спортсменов созданы все необходимые условия для подготовки к ключевому старту. Ожидается, что уже на днях сборная приступит к тренировкам на олимпийской трассе.

– Эмоции только положительные. Рад, что смог отобраться на Олимпиаду, буду представлять нашу страну. В момент, когда узнал, что стал участником Игр в Пекине, сразу начал настраиваться. Полностью поменял мышление, перестроился на подготовку к выступлениям в рамках Игр. В данный момент испытываю смешанные чувства. Пока полностью не ощущаю, что Олимпиада стартует уже в скором времени – чувствую себя так, будто скоро день рождения, – отметил представитель сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Ткаченко.

Казахстанцы смогут следить за выступлениями отечественных спортсменов на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и El arna. Несмотря на то, что официальная церемония открытия Олимпиады-2022 состоится 4 февраля, первые состязания пройдут уже 3 февраля.

Дарья Антон