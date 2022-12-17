Главные проекты года

В Региональной Палате предпринимателей подвели итоги уходящего 2022 года, выделив проекты и события, главной целью которых стало улучшение бизнес-климата в Восточно-Казахстанской области.

Так, завершающийся год знаменателен новыми векторами развития НПП «Атамекен», вышла на новый уровень система защиты бизнеса, выявлены лучшие из лучших производителей региона, внедрены новые подходы к оказанию поддержки женщинам-предпринимателям и усилена работа по вовлечению молодёжи в бизнес-среду.

Как рассказали в пресс-службе Палаты предпринимателей ВКО, в уходящем году бизнес-сообщество Востока активно обсуждало вопросы субсидирования отрасли АПК, понижения порога по НДС, сезонной нехватки дизельного топлива, реализации социально значимых продуктов питания, введения тарифа Bed Tax для иностранных туристов и многие другие, весьма актуальные темы.

Вместе с тем, Палата предпринимателей ВКО успешно реализовала ряд проектов, которые благоприятно сказались на улучшении бизнес-климата в регионе и в целом оказали позитивное влияние на развитие предпринимательства.

Необходимая трансформация

Одним из таких знаковых проектов стала трансформация НПП «Атамекен». На внеочередном IX Съезде НПП «Атамекен» в феврале текущего года предпринимательской общественностью республики была поставлена задача проведения кардинальных реформ в работе Нацпалаты. Предложения бизнеса по трансформации НПП были структурированы и представлены для обсуждения уже на следующем, X Съезде НПП «Атамекен», который состоялся 4 ноября 2022 года.

Нацпалата заявила об обновлении своей стратегии на пятилетний период с акцентом на развитие института саморегулирования. Основные векторы трансформации «Атамекена» связаны с усилением отраслевой работы в разрезе регионов, реализацией масштабного проекта «Экосистема защиты бизнеса», а также внедрением цифровых решений в целях экономии времени и минимизации контактов бизнеса с госслужащими.

– Нацпалата пришла к выводу, что от некоторых функций нам необходимо отказаться: например, от участия в системе социального партнёрства, государственной регистрации субъектов бизнеса, бюджетного финансирования в рамках государственных проектов и так далее. Но есть исключительные функции, которые, исходя из международного опыта, в зарубежных странах закреплены за Палатами. В первую очередь, это экспертиза нормативных правовых актов (НПА), затрагивающих интересы субъектов предпринимательства, анализ регуляторного воздействия НПА и инструментов регулирования, участие в работе коллегиальных консультативно-совещательных органов при государственных органах по вопросам, находящимся в поле интересов предпринимателей, – прокомментировал директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев.

Экосистема защиты бизнеса

Одним из масштабных мероприятий уходящего года стала реализация проекта «Экосистема защиты бизнеса». Исполняя поручения Главы государства о создании благоприятного бизнес-климата, Нацпалата разработала и утвердила план мероприятий по этому проекту, где основной акцент сделан на тесном взаимодействии Палат предпринимателей с органами прокуратуры.

Так, в регионах ежеквартально проводятся форумы по защите бизнеса с участием представителей прокуратуры области, государственных контрольно-надзорных органов и представителей бизнеса. С начала реализации проекта «Экосистема защиты бизнеса» в Восточном Казахстане проведено три подобных форума, где в живом диалоге с представителями надзорных, контролирующих и исполнительных органов предприниматели имели возможность в формате «свободного микрофона» поднимать проблемные вопросы для совместного определения путей их решения.

– В регионе созданы рабочие группы по рассмотрению проблемных вопросов бизнеса, список членов этих групп размещён на сайте Atameken.kz. Мы продолжаем тесно сотрудничать и проводить совместные мероприятия с органами прокуратуры, судейским корпусом и Антикоррупционной службой Восточного Казахстана. Помимо этого мы наладили взаимодействие с адвокатами и юридическими консультантами – проводим на нашей площадке встречи для обсуждения вопросов и нюансов судебной практики в отношении бизнеса. Все это призвано повлиять на изменение ситуации с нарушением прав предпринимателей в нашем регионе, – рассказала представитель бизнес-омбудсмена в ВКО, заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева.

Лучший товар Казахстана

Одним из ярких событий 2022 года стал традиционный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана – 2022».

8 июля Региональная Палата предпринимателей и областной акимат провели во Дворце спорта имени Б. Александрова ежегодный конкурс-выставку «Лучший товар Казахстана – 2022». Свою продукцию на ней представили 72 производителя из Восточно-Казахстанской области и области Абай.

– Главной целью этого ежегодного конкурса является поддержка местных производителей, стимулирование их к повышению качества товаров и услуг. Таким образом мы популяризируем и продвигаем отечественные бренды, даём толчок развитию производства в стране, – обозначил цели конкурса директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев.

Победителей «ЛТК-2022» на региональном уровне традиционно определили по трое в каждой из номинаций. Так, в номинации «Лучшие товары производственного назначения» отмечены ТОО «SP Jet», ТОО «MSK Group kz» и ТОО «Казэлектромаш». В номинации «Лучшие товары для населения» победителями региона стали ИП «Керемет», ТОО «Терра Вита» и ТОО «Роза валяльно-войлочный комбинат». В номинации «Лучшие продовольственные товары» признание получили ТОО «Arnna Minerals», ТОО «Багратион Улан» и ТОО «Бухтарминское нерестово-выростное хозяйство».

Победители регионального этапа конкурса приняли участие в республиканском этапе, по итогам которого ТОО «Терра Вита» было удостоено специальной премии «Іскер».

Леди в бизнесе

Особое внимание уделяется и развитию женского предпринимательства Восточного Казахстана. В этом направлении был проведён целый ряд мероприятий республиканского и областного характера. Среди них – встречи с успешными деловыми женщинами, форумы сельских женщин-предпринимательниц, мастер-классы успешных представителей бизнеса и многое другое. Самым грандиозным из них стал Международный конгресс «ASMAR», в работе которого приняли участие делегации деловых женщин из ВКО и области Абай.

– На форуме был образован Комитет женского предпринимательства, в рамках которого бизнес-леди Казахстана намерены активно взаимодействовать и обмениваться своим опытом с успешными предпринимательницами из сопредельных государств, – отметила председатель Регионального совета деловых женщин НПП «Атамекен» по ВКО Елена Березинская-Абилова.

Главным же событием года в организации поддержки женских предпринимательских инициатив стало открытие центров развития женского предпринимательства (ЦРЖП) при Региональных Палатах предпринимателей, где с деловыми женщинами работают точечно, применяя индивидуальный подход. Центры созданы в рамках партнёрства «Фонда Солидарности» МНЭ, Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и НПП «Атамекен».

– Участницами нашей программы являются женщины с предпринимательской инициативой, начинающие и действующие бизнес-леди. Задачами проекта являются предоставление консультаций, оценка бизнеса, рекомендации по повышению компетенций, организация обучения для женщин, обеспечение менторством в течение 6-9 месяцев, содействие в участии представителей женского бизнеса в международных проектах, обучение привлечению финансирования, – пояснила консультант ЦРЖП при Палате предпринимателей ВКО Жанар Елемесова.

В текущем году 50 слушательниц из Восточно-Казахстанской области прошли бесплатное обучение на профильных курсах, организованных ЦРЖП. Они обучались основам ногтевого сервиса и наращивания ресниц, швейному производству и моделированию одежды.

Дорогу молодым

Еще одним направлением деятельности Палаты предпринимателей ВКО является обучение молодёжи основам предпринимательской деятельности. Так, в уходящем году сотрудники Палаты предпринимателей ВКО участвовали в нескольких молодёжных мероприятиях, направленных на информирование о возможностях, предоставляемых начинающим предпринимателям в Казахстане.

В день девятилетия НПП «Атамекен», 9 сентября 2022 года, Палата провела молодёжный форум «Кәсіп talks» на базе Центральной городской библиотеки имени О. Бокея. В ходе форума опытные предприниматели, добившиеся значительных результатов в своём бизнесе, поделились со студентами вузов секретами успеха и мотивировали их на открытие собственного дела.

Также, в этом году 48 человек пополнили ряды выпускников единственной в Казахстане Школы молодых предпринимателей «Авангард плюс» Регионального совета деловых женщин НПП «Атамекен» по ВКО и информационно-консалтинговой компании «Авангард-инфо» в партнёрстве с Региональной Палатой предпринимателей. Восьмой и девятый сезоны обучения прошли на базе КГУ «Профильная школа» отдела образования Усть-Каменогорска и ВКТУ имени Д. Серикбаева.

– Комплексное обучение основам предпринимательской деятельности в Усть-Каменогорске предоставляется всем желающим бесплатно дважды в год – весной и осенью. Курс включает около 10-14 дисциплин, необходимых для начинающего бизнесмена, а также проведение экскурсий по успешным предприятиям бизнеса. За шесть лет функционирования Школы молодых предпринимателей курс прослушали почти 800 человек, из них 336 получили сертификаты об окончании школы, – рассказала координатор ШМП «Авангард плюс», пресс-секретарь Палаты предпринимателей ВКО Христина Дорошенко.

Екатерина Гуляева при содействии пресс-службы Палаты предпринимателей ВКО