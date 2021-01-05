Главные цели 4-го десятилетия Независимости – сильное государство и конкурентоспособная нация

В своей статье Глава государства отметил, что в этом году мы отмечаем 30-летие Независимости. Это важный рубеж, указывающий на укрепление казахской государственности. С исторической точки зрения, 30 лет – это один миг. И все же, для многих народов это была эпоха, в которой сменялись трудности и радости, кризисы и развитие. Мы также прошли все это. Как отметил Президент, сейчас каждого сознательного гражданина беспокоят вопросы: Чего мы добились за 30 лет? Какую страну мы оставим последующим поколениям? Что еще нужно сделать для укрепления нашей государственности? Это важный момент, когда нужно сопоставить наши цели и достижения, вспомнить прошлое для того, чтобы получить новый импульс для движения вперед, оценить наши достоинства и недостатки. Эти 30 лет можно условно разделить на три десятилетия, каждое из которых имеет свое содержание.

По словам Касым-Жомарта Токаева, первое десятилетие можно назвать периодом, когда закладывался фундамент нового Казахстана. Под руководством Елбасы в этот период была сформирована система управления, введена национальная валюта, созданы Вооруженные Силы, принят Основной Закон, установлены дипломатические отношения с иностранными государствами. Казахстан стал членом авторитетных международных организаций. Была принята Стратегия «Казахстан-2030». Были определены границы с соседями на Востоке, начаты переговоры по делимитации границ с другими соседними государствами. Территория страны была полностью освобождена от ядерного оружия. Столица страны была перенесена в центр Сарыарки. Осуществлен переход к рыночной экономике, прочно установился институт частной собственности. Молодежь начала учиться в ведущих учебных заведениях мира. Для преодоления всевозможных кризисов создан Национальный фонд. Нашим соплеменникам во всем мире была предоставлена возможность вернуться на родину предков. Второе десятитилетие стало периодом укрепления государственности, повышения потенциала экономики. Были законодательно утверждены все сухопутные границы. Реализована Программа «Культурное наследие». Спасен Северный Арал. Казахстан стал инициатором проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий, Саммитов ОБСЕ, СВМДА и ряда других международных проектов. В страну были привлечены значительные иностранные инвестиции. Новая столица на берегу Есиля стала национальной идеей. Началась реализация крупных инфраструктурных проектов, таких, как международный транспортный коридор «Западная Европа-Западный Китай». Небывалыми темпами развивалось жилищное строительство. В третьем десятилетии Независимости Казахстан стал процветающим государством. Окончательно решились пограничные вопросы. Была принята Стратегия «Казахстан-2050», поставлена цель вхождения в число 50 наиболее развитых государств. По каждому направлению реализовывались масштабные программы. Наряду с политическими и экономическими реформами придавалось особое значение духовному возрождению. Глава государства отметил, что все это было достигнуто благодаря талантливому руководству Елбасы и мудрости народа Казахстана, его сплоченности и сотрудничеству, упорному труду казахстанцев. Поэтому, будет справедливым заявить, что Елбасы стал вечным символом Независимости. Говоря о целях четвертого десятилетия, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главная задача –быть сильным государством и конкурентоспособной нацией. Для этого нужно продолжать политические и экономические реформы, модернизацию общественного сознания. Поставлена цель – создать справедливое общество и эффективное государство. Если в каждом деле руководствоваться принципом справедливости, то эти цели определенно достижимы. Президент заявляет, что будет придерживаться этих принципов при принятии каждого решения. Наряду с повышением уровня жизни населения, будут полностью защищены интересы каждого гражданина. Это и есть справедливое государство. Касым-Жомарт Токаев отметил, что каждое поколение проходит определенные испытания. Наши предки перенесли нашествие джунгар, репрессии, мировую войну. В тоталитарный период казахский народ едва не лишился национальных ценностей, языка, обычаев и традиций, религии. Все это было возвращено народу благодаря Независимости. Но, чтобы и дальнейшем сохранить нацию и страну, сегодняшнее и будущее поколения должны быть готовы к новым испытаниям. Пандемия и вызванный ею кризис ясно показали, что мир столкнулся с ранее невиданными испытаниями. В дополнение ко всем другим угрозам, в мире распространяются и опасные идеологические вирусы. В эпоху глобализации народ не замечает, как бессознательно поддается влиянию других стран. Иначе говоря, не по необходимости, а из-за отравления сознания попадает в сети. Поэтому, усваивая все современные достижения, нужно твердо придерживаться своих корней. Это единственная гарантия того, что мы сохраним национальное самосознание, культуру, обычаи и традиции. KAZINFORM