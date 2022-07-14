Главное – всё делать в срок

В Восточном Казахстане стартовала сенокосная кампания.

В ряде районов Восточного Казахстана начались работы по заготовке зимних кормов для сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

По данным ведомства, в Глубоковском, Шемонаихинском, Уланском районах и районе Алтай сенокосная кампания по заготовке многолетнего клевера начинается с середины июня. А сенокосы с естественных лугов стартуют в начале августа.

Известно, что питательность сена зависит от его ботанического состава, времени и способа сбора, продолжительности сушки. Специалисты отмечают, что при своевременном и правильном выполнении работ на каждом из этих этапов в корме будет сохранено большое количество витаминов и белка, что позволит животным легко пережить суровую зиму.

– Время скашивания и уборки травы зависит от климатических и погодных условий, – поделился и. о. руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Рамиль Сагандыков. – Однако есть и определённый срок созревания культур. Работы проводятся в зависимости от состояния бобовых, злаковых и других трав, а именно в период, когда в растениях содержится большое количество питательных веществ.

На начало текущего года в регионе зарегистрировано более 1,1 миллиона голов крупного рогатого скота, более 1,7 миллиона голов овец и коз, 453,7 тысячи голов лошадей и 597 голов верблюдов.

Сельхозформированиям области необходимо заготовить 2590 тыс. тонн сена, 122 тыс. тонн сенажа, 250 тыс. тонн силоса, 161 тыс. тонн соломы, 245 тыс. тонн комбикормов, чтобы без проблем пережить предстоящую зиму.

В целом по области за последние три года в среднем ежегодно заготавливалось 1,8 млн тонн сена. Как сообщили в профильном управлении, планируемый уровень кормов и сена позволит вывести скот из зимовки без потерь и снижения продуктивности.

Прогнозы синоптиков относительно количества осадков на лето этого года вполне оптимистичны, что позволяет делать благоприятные прогнозы на сезон заготовки кормов.

Вместе с тем в мае осадков было меньше, чем обычно. По информации «Казгидромета», в среднем по области их выпало 15 миллиметров, что составляет всего 37 процентов от многолетнего уровня. А в июне, наоборот, влага пропитала почву на глубину 45,3 миллиметра и превысила многолетний уровень. В период созревания кормовых культур выпало необходимое количество осадков, что создало условия для интенсивного роста травы.

В текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур по области составила 1393,3 тыс. га, что на 14,6 тыс. га больше уровня прошлого года. Посевы фуражных культур составили 142,9 тыс. га, увеличившись с уровня прошлого года на 88,8 тыс. га. В целом, в текущем году из посаженных кормовых культур силосные культуры составили 14,4 тыс. га, однолетние травы – 24,4 тыс. га, многолетние травы – 102,7 тыс. га, другие кормовые культуры – 1,3 тыс. га.

– Для обеспечения сельхозформирований области горюче-смазочными материалами в текущем году на проведение весенне-полевых работ министерством энергетики выделено 33 тыс. тонн дизельного топлива Павлодарского нефтехимического завода по цене производителя 212 тыс. тенге за тонну, – проинформировал Рамиль Сагандыков. – Из них было обеспечено пять тыс. тонн в марте, 12 тыс. тонн в апреле, 11 тыс. тонн в мае, пять тыс. тонн в июне. Для проведения сенокосной кампании субсидии не предусмотрены.

По данным Управления сельского хозяйства ВКО, для обеспечения заготовки кормов в области имеется 17557 кормоуборочных тракторов и самоходных косилок, 4080 прицепных косилок и 755 единиц прессовочной техники. Специалисты заверили, что парк техники в настоящее время полностью готов к сенокосу. Они уверены, что подготовка к предстоящему зимнему сезону пройдёт успешно.

Марк Касымов

Фото из архива редакции