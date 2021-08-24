Главное требование к школам

На прошедшей в СЦК пресс-конференции «Об эпидемиологической ситуации в Казахстане» председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова отметила, что главная задача ведомства на сегодня – выработать меры безопасности при обучении офлайн, которые должны соблюдаться как администрацией школ, так и учениками.

– В школу не должны заходить больные дети, родители, сотрудники, то есть на входе в обязательном порядке будет проводиться термометрия. В школы не будут допускаться посторонние люди – только дети и педагоги, – отметила Айжан Есмагамбетова.

Глава комитета также напомнила, что её ведомством предъявляются особые требования к организации процесса обучения. Это отмена кабинетной системы, регулирование потоков движения детей, повышенная дезинфекция, проведение карантинных мероприятий, если будут выявлены случаи КВИ.

Одно из главных требований к учреждениям образования до 1 сентября – это стопроцентная вакцинация педагогов.

По информации министра здравоохранения Алексея Цоя, с начала кампании на закуп вакцин Казахстан затратил 95,3 миллиарда тенге.

– У нас подписаны контракты на несколько видов вакцины. «Спутника V» закуплено более 14 миллионов доз, Hayat-Vax – 11 миллионов, QazVac – почти три миллиона доз, Sinovac – 500 тысяч доз. Ожидается поставка четырёх миллионов доз Sinofarm, – рассказал глава Минздрава.

Алексей Цой ответил на вопрос, сколько вакцинированных умерли от коронавируса.

– Мы проанализировали данные с февраля по июль 2021 года. Всего от коронавируса скончались 4 969 человек, из них 115 – это граждане, которые были вакцинированы. То есть 2,3 процента от общего количества. Они имели хронические заболевания, которые привели к утяжелению состояния и к летальному исходу. Подавляющее большинство умерших от КВИ – 97,7 % – это граждане, которые не были вакцинированы, – заявил Алексей Цой.

Хронические заболевания, которые упомянул министр, – это ожирение, сахарный диабет, патологии сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Представители Минздрава отметили как положительный опыт Восточного Казахстана по организации полицейских постов у ресторанов и ночных клубов. Такая же практика теперь введена в Алматы.

Айжан Есмагамбетова сообщила, что число случаев нарушения гражданами карантинных мер увеличивается, за лето оно выросло в два раза. По её словам, каждый нарушающий карантинные меры вносит свой вклад в распространение и мутацию вируса.

Однако, понимая ожидания общества, Минздрав обещает при первой же возможности ослабить карантин и открыть более широкие возможности для бизнеса. По словам Алексея Цоя, если ситуация будет выравниваться, это будет возможно уже с субботы, 28 августа.

Министр здравоохранения отметил, что на протяжении последних трёх недель в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации, за неделю в среднем регистрируется около 53 тысяч случаев.

С 1 августа индекс распространённости коронавирусной инфекции в нашей стране снизился на 14 процентов (с 1,11 до 0,97). Занятость инфекционных коек составляет 52, реанимационных – 48 процентов. Высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области – 71, Кызылординской области – 66, Алматы – 63, Алматинской области – 60 процентов.

– В мире с начала пандемии зарегистрировано более 210 миллионов случаев КВИ, умерло более четырёх миллионов человек, что связано с широким распространением штамма «дельта». По сведениям ВОЗ, этот вид мутации распространён в 142 странах мира. В четырёх из шести регионов ВОЗ (Америка, Европа, Западная часть Тихого океана, Восточное Средиземноморье) со второй декады июля отмечается тенденция роста заболеваемости, – отметил министр здравоохранения.

Айгуль Биданова

Фото Ануара Тюлюбаева

Нур-Султан