Главное противостояние  

«Алтай» проиграл в главном матче третьего тура чемпионата страны по волейболу.

Два несомненных топа женского волейбола страны – «Алтай» и «Жетысу» – наконец-то встретились на площадке. Дерби Востока и Юга, ставшее уже классикой, и, наверное, единственное серьёзное испытание для каждой из этих команд. До этого они играли в ноябре. Обычно туры проходят раз в месяц, но в декабре талдыкорганские спортсменки были на карантине из-за коронавируса, и их игры перенесли.

В этот раз дерби прошло без цветных карточек и вирусных видео. Да и результат был другим – «Алтай» потерпел поражение, более качественную игру показали волейболистки «Жетысу». Им даже удалось найти подход к блокам усть-каменогорской команды, и они набрали почти вдвое больше очков – девять против пяти. Счёт противостояния «Алтая» и «Жетысу» – 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 23:25). Это первое поражение усть-каменогорских спортсменок за девятнадцать проведённых игр.

Вторая игра женского волейбольного дерби также осталась за «Жетысу». Она считалась за матч второго тура, который талдыкорганская команда пропустила из-за карантина. Противостояние получилось более конкурентным, командам вновь понадобилось пять партий, чтобы выявить сильнейшего. В этот раз «Алтай» снова проиграл – 2:3 (25:19, 26:24, 13:25, 24:26, 11:15). Помимо этого, победой завершилась игра с командой «Иртыш» – 3:0 (25:19, 25:18, 25:16).

В то же время у команды «Алтай-2» два поражения: молодые волейболистки проигрывают «Алтаю» – 9:3 (25:16, 25:11, 25:12) и «Иртышу» – 0:3 (12:25, 22:25, 12:25). И одна победа в игре против «Ару-Астаны» – 3:0 (25:19, 25:14, 25:16).

«Алтай» всё же остаётся на первом месте в турнирной таблице с 58 очками (девятнадцать выигранных и две проигранных игры). Следом за ним – «Жетысу» с 50 очками (у них на три проведённые игры меньше). «Алтай-2» занимает предпоследнее, седьмое место с 11 очками (три выигранные и семнадцать проигранных игр).

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников