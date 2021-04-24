Главное оружие против КВИ

Сколько заболевших коронавирусной инфекцией в области, как проходит процесс вакцинации, достаточно ли лекарств и средств индивидуальной защиты? На эти вопросы ответил руководитель Управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков.

Меры по профилактике COVID-19 в регионе стали одной из обсуждаемых тем на очередной ІV сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата с участием акима ВКО Даниала Ахметова.

По данным на 23 апреля, на территории области зарегистрировано 24227 случаев заражения КВИ, в том числе 16806 случаев с клиническими симптомами, 7421 случай – бессимптомной формы.

– Всего в регионе развернуто 3544 инфекционных и 319 реанимационных коек, – сказал Ермек Омарбеков. – Созданы 22 ПЦР-лаборатории мощностью до 13,9 тысячи исследований в сутки. Благодаря этому у нас низкий процент госпитализации, дело – в раннем выявлении. Также действуют 453 мобильные бригады, которые и днём и ночью выезжают к пациентам, выявляют контактных.

В целях предупреждения распространения COVID-19 медицинские сотрудники инфекционных стационаров и лечебных учреждений обеспечены средствами индивидуальной защиты. В области имеется более 86 тысяч одноразовых костюмов и более 21 тысячи многоразовых, свыше миллиона одноразовых масок, 946 тысяч одноразовых перчаток, 202 тысячи респираторов и 10808 литров антисептика.

Кроме того, создан стабилизационный фонд лекарственных средств повышенного спроса и средств индивидуальной защиты.

По словам главы облздрава, в медицинских организациях области введён карантинный режим и проводится зонирование, с целью разделения потоков больных на плановых и экстренных. В амбулаторно-поликлинических организациях функционируют фильтры для больных с повышенной температурой, а в стационарах – буферные отделения для госпитализации экстренных больных.

На платформе Damumed организован дистанционный электронный сервис онлайн-приёма пациентов, в котором работают 80 медицинских организаций области, сформирован график онлайн-приёмов.

Также в целях профилактики идёт информационно-разъяснительная работа, проводятся беседы, семинары, анкетирование, публикуются материалы в СМИ.

– Вся работа находится под личным контролем акима ВКО Даниала Ахметова. Осуществляется ежедневный мониторинг, – подчеркнул Ермек Омарбеков.

Как отметил руководитель областного управления здравоохранения, самым действенным методом в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация. Организовано 362 прививочных пункта вакцинации. Всего по региону запланировано охватить вакцинацией 747 тысяч человек.

Вместе с тем в ходе сессии маслихата один из депутатов озвучил вопрос об организации санаторно-курортного лечения для переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.

– Это правильный вопрос. Его нужно принять к сведению и внести соответствующее предложение, – ответил Даниал Ахметов.

В качестве примера глава региона привёл Западную Европу и Объединённые Арабские Эмираты, где создают специальные реабилитационные центры для переболевших коронавирусной инфекцией, особенно в тяжёлой форме.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников