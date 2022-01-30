Главное – двигаться вперёд

Зачем изучать демографию, от чего зависит уровень рождаемости в стране? Об этом и многом другом рассказал учёный-демограф, доктор исторических наук, главный научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» ВКУ им. С. Аманжолова Александр Алексеенко.

Как сказал сам учёный, его жизненный путь был предопределён с самого начала. Ведь его отец Николай Алексеенко был профессором и доктором исторических наук, занимался исторической демографией. А мама, Лидия Алексеенко, долгие годы была директором краеведческого музея.

После службы в армии Александр Николаевич работал преподавателем общественных дисциплин в культпросвет училище, затем – в Усть-Каменогорском педагогическом институте.

Ему было 30 лет, когда он пришёл в науку. Учёный сразу же взял себе за правило: приступая к исследованию какой-либо проблемы – не изучать сначала идеи других авторов в этой сфере. Так как он считает, что нужно аргументировать собственную идею, а не идти по протоптанной дорожке.

– Добываю информацию при помощи статистики. Начинал с динамики численности населения, смотрел численность населения городов, сёл, этносов. Анализировал, где выше динамика, где ниже. Самое интересное, что все эти данные есть в открытом доступе, но мало кто знает, что с ними делать, – пояснил Александр Алексеенко. – Затем я стал разрабатывать свои приёмы исследования: статистические, графические и т. д. Например, на динамику численности какого-либо народа влияют миграция, рождаемость, разница между рождаемостью и смертностью, движения возрастной структуры. Когда все эти кусочки по отдельности разбираешь, а потом складываешь вместе, то получается что-то интересное.

По его словам, Казахстан – одна из наиболее интересных стран с точки зрения демографии. В настоящее время демографов НИЦ «Алтайтану» Восточно-Казахстанского университета интересуют проблемы рождаемости. По этой теме они выдвинули три проекта для предоставления государственного гранта.

Как отметил доктор исторических наук, в городах меняются уровень рождаемости, социокультурные установки, соотношение этносов.

– В Казахстане высокая рождаемость идёт с начала 2000-х годов. Это означает, что в настоящее время молодёжь вступает в активный социальный возраст и ищет варианты дальнейшей жизнедеятельности. Огромное количество молодёжи концентрируется в городе, потому что там этих вариантов гораздо больше, – добавил Александр Николаевич. – Если молодёжи дать какой-то шанс, то это будет мощным прорывом. Речь идёт о создании дополнительных рабочих мест, открытии производств и многом другом.

Все эти нюансы учёный анализирует совместно с коллегами из научно-исследовательского центра «Алтайтану». С помощью современных средств связи, например, на площадке ZOOM, они берут интервью у городских и сельских женщин разных возрастных групп и профессий, анализируют репродуктивное поведение городских казашек.

К примеру, девушки из Южного и Восточного Казахстана отвечают на вопросы по-разному. Одни хотят создать многодетную семью, другие – планируют задуматься о замужестве и детях в 25-28 лет после окончания вуза и проработав определённый срок. Демограф подчёркивает, что по поводу рождаемости и многодетности в казахстанских СМИ масса высказываний и мнений, но научных исследований очень мало.

В завершение беседы Александр Алексеенко процитировал одну из своих любимых фраз: «Движение – всё, конечная цель – ничто». По его словам, человек, ставящий в науке, во всяком случае, в демографии, конкретную цель и рано или поздно достигающий её – останавливается, ведь дальше двигаться некуда. Следовательно, смысл научной деятельности именно в движении, достижении новых результатов, которые станут основой для будущих изысканий.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова