Одной из тех, кто посвятил всю свою жизнь преподавательской деятельности, стала учительница Клавдия Ивановна Старкова. В августе она отпраздновала своё 90-летие.

Клавдия Ивановна – учитель математики, отличник просвещения КазССР или, как называют её ученики и родители, учитель от Бога. После окончания Семипалатинского учительского института 35 лет она отдала работе в родной школе.

– К работе учителя приступила с большим желанием и радостью, – вспоминает наша героиня. – Я очень любила детей, мне было понятно, что работа с ними – это самое трудное дело, но тем больше радости приносил успех. За время работы у меня не было сомнения в выборе профессии.

Сегодня выпускники Уба-Форпостовской средней школы, в которой преподавала Клавдия Ивановна, вспоминают любимую учительницу с большим уважением и благодарностью.

– Она для нас как символ школы Уба-Форпоста, скрытого водами Шульбинского водохранилища, – вспоминают выпускники Клавдии Ивановны. – Давно нет родного села, но жива наша учительница и живут в памяти её уроки, старенькая деревянная школа на берегу Убы. Строгая, требовательная, но и доброжелательная, справедливая, она умела так объяснять труднейший для многих материал, что понимали, кажется, все.

Действительно, свою любовь к предмету учительница смогла передать и ученикам. В родной школе начинали работать учителями математики Василий Молчанов, Зоя Желюбаева, Райгуль Ергибаева, Анна Данилова, в школах ВКО – Юрий Тюкин, Виктор Лаутеншлегер, Татьяна Московская, Юрий Капанский… всех и не перечислить.

Учителем математики стала и дочь Клавдии Ивановны – Надежда, она также преподавала математику в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Сама Клавдия Ивановна с особой теплотой вспоминает годы, проведённые вместе с учениками, которые за годы преподавания стали для неё уже родными.

– Говорят, что работа учителя неблагодарна. Я с этим не согласна. Ведь главное для учителя – большое сердце. Иногда учитель хорошо осознаёт свои задачи, неплохо понимает детей, а результатов не видно. Я думаю, это потому, что нет настоящей любви к детям. Нужно любить своих учеников, – говорит ветеран.

По окончании школы ученики разлетелись по разным городам и странам, но всех их согревает мысль о том, что в Восточном Казахстане живёт их старенькая учительница и помнит их детьми.

Наргиза Омарканова

Семей