Главное – человеческий   капитал 

Состоялась встреча кандидатов в депутаты Усть-Каменогорского городского маслихата Анны Аберле, Азамата Есембулова, Зои Новолодской с предпринимателями.

В городском штабе Уcть-Каменогорского городского филиала партии «Nur Otan» по выборам в депутаты маслихата прошла встреча кандидатов с представителями малого и среднего бизнеса, а также предпринимательской среды. В их числе Венера Мусина, Татьяна Авдиенко, Ольга Свириденко, Тарбиз Фараджев, Лев Вартанян, представляющие сферы образовательного бизнеса, розничной торговли, информационных технологий, производства сельхозпродуктов, оказания разных услуг. Модератором встречи за круглым столом выступил Александр Самойлов.

Кандидаты в депутаты городского маслихата – генеральный директор ТОО «Эмиль» Анна Аберле, директор филиала НАО «Правительство для граждан» по ВКО Азамат Есембулов, директор ТОО «Силумин Восток» Зоя Новолодская рассказали об основных пунктах своих предвыборных программ. Сделали акцент на вопросах, которые необходимо решать в интересах широкого круга избирателей, чтобы оправдать в будущем их доверие.

В центре внимания оказались вопросы образования, подготовки кадров, в которых остро нуждаются буквально все сферы бизнеса, а также отрасли народного хозяйства. Прозвучали конкретные предложения по различным аспектам перевода услуг населению в цифровой формат, реализации концепции «слышащего государства».

Кандидаты в депутаты Анна Аберле, Зоя Новолодская, Азамат Есембулов взяли на заметку ценные предложения и пожелания, высказанные предпринимателями. Участники диалога поддержали, в частности, очень эмоциональное и искреннее выступление Тарбиза Фараджева, выразившего обеспокоенность и тревогу о будущем родного села. Оно заключается в том, чтобы на земле закрепилось, пустило корни молодое поколение, за которым будущее. В селе и городе нужны современно мыслящие, грамотные кадры, способные трудиться на сложнейшей технике. Вопросы человеческого капитала по-прежнему остаются на первом плане, в чём и сошлись мнения участников встречи.

Таир Сапаргалиев

Фото Ануара Тюлюбаева