Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», по мнению аналитиков, открывает принципиально новую веху в истории страны. Правительством принят план по реализации целей Послания. И уже известны конкретные шаги, которые предпримут те или иные ведомства.

Чаще всего обсуждаются политические и экономические изменения, которые предстоит воплотить в жизнь Казахстану и казахстанцам. В первую очередь мы решили обратить внимание на социальный, третий, блок выступления Главы государства «Стратегические инвестиции в будущее страны». Начинается он с очень важной фразы: «Люди – главная ценность нашей страны».

Для разных возрастных категорий

«Считаю исключительно важным в рамках объявленного мной Года детей дать старт принципиально новой программе «Нацфонд – детям». Предлагаю отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования».

Пожалуй, это самая обсуждаемая новость. Один из чиновников подсчитал, что к 18-летию на счету каждого казахстанского ребёнка накопится около трёх тысяч долларов. Но с одной важной поправкой. Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Правительства пояснил, что подсчёты эти очень приблизительные.

– Нужно иметь в виду, что это для детей, которые будут в системе с рождения. Система же вводится с 2024 года, и может быть так, что ребёнок будет в системе один или два года (это актуально для подростков. – Ред.). Соответственно, у них начисления будут меньше, – сказал министр.

Деньги на счета детей будут начисляться в американских долларах, чтобы минимизировать влияние инфляции.

«Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную – до 120 процентов. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов. Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года».

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) уже отчиталось о выполнении этого поручения. Дело – за бюджетом.

– В целях исполнения поручений по поэтапному повышению минимального размера базовой пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимального – до 120 процентов и установления пенсионного возраста для женщин с 2023 до 2028 года на уровне 61 года с сентября по октябрь будут представлены расчёты по дополнительной потребности средств из республиканского бюджета на финансирование пенсионных выплат, а также скорректирован алгоритм расчёта пенсионных выплат, назначаемых из ЕНПФ, – доложила на заседании Правительства министр Тамара Дуйсенова. – В декабре предусмотрено изменение параметров пенсионной системы в рамках проекта Социального кодекса РК и подготовка информационных систем по назначению и выплате пенсий с 1 января 2023 года.

«Мной принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан».

Это поручение Главы государства воплотится в жизнь с 1 января 2023 года. В МТСЗН пояснили, что в соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже минимальной заработной платы (МЗП). В первую очередь повышение МЗП коснётся низкооплачиваемых работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, пересмотрят оплату и других категорий работников с учётом межразрядной системы квалификаций.

Кроме того, Глава государства поручил Правительству внедрить новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать её размер. Специалисты Минтруда приступили к разработке методики определения МЗП, базирующейся на динамичном подходе и учитывающей основные экономические показатели. Сейчас МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год законом РК «О республиканском бюджете».

Важные меры социальной поддержки

«Мы увеличим период выплат по уходу за ребёнком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте».

Эта и другие меры поддержки материнства и детства предусмотрены в проекте Социального кодекса РК, рассказали в МТСЗН. В нём полностью сохранены действующие государственные пособия и социальные выплаты. Но предусмотрены новые нормы, которые улучшают соцподдержку семей с детьми на государственном уровне:

— Сроки выплаты госпособия по уходу за ребёнком и социальной выплаты из ГФСС на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком будут увеличены с одного года до полутора лет. В случае раннего выхода на работу получателя выплаты её размер будет сохранён на уровне госпособия. При этом размер ставки соцотчислений работодателей за их работников в ГФСС остаётся без изменений.

— Родители, имеющие стаж участия в системе социального страхования менее шести месяцев за последние два года до рождения ребёнка, будут получать государственное пособие по уходу за ребёнком, выплачиваемое из республиканского бюджета, наряду с неработающими лицами.

— Для установления социальной справедливости будет дифференцирован размер пособия награждённым матерям. К примеру, размер пособия для награждённых подвеской «Алтын алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», награждённых орденами «Материнская слава» I и II степени увеличится с 6,4 МРП до 7,4 МРП.

Сейчас женщины, родившие и воспитавшие шесть, семь и более детей, получают одинаковые размеры пособий. При этом многодетным матерям, родившим и воспитавшим более шести или семи детей, как дань уважения будет установлен статус награждённых матерей.

— Для включения в стаж работы при назначении пенсии индивидуальным помощникам, занятым предоставлением услуг для детей с инвалидностью, с 2023 года будут осуществляться пенсионные взносы.

— С целью предоставления семьям, получающим адресную социальную помощь (АСП), возможности самостоятельно покупать продуктовые наборы будет монетизирован гарантированный социальный пакет, предоставляемый детям в возрасте от одного года до шести лет. То есть детям из числа получателей АСП установят дополнительные выплаты.

— Предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребёнком до достижения им одного года, в размере 10 процентов от среднемесячного дохода.

«Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45 процентов от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности».

С 1 января 2023 года будет увеличен размер социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в среднем на 13 процентов. Эта и другие меры развития системы социального страхования будут предусмотрены в проекте Социального кодекса РК, пояснили в МТСЗН.

В соответствии с действующим законодательством уволенные работники, зарегистрированные в качестве безработного, получают соцвыплаты по потере работы до полугода, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счёт средств ГФСС в размере до 40 процентов от потерянного дохода.

Во исполнение поручения Главы государства в проекте Социального кодекса РК предусматривается повышение коэффициента замещения дохода для исчисления размера социальной выплаты на случай потери работы с 40 до 45 процентов. В результате, размер выплат будет увеличен в среднем на 13 процентов. Необходимо подчеркнуть, что размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остаётся без изменений.

Развитие человеческого капитала

«Необходимо снизить дефицит наиболее востребованных и высококвалифицированных кадров. Для ценных профессионалов в сфере науки, здравоохранения, промышленности, IT государством будут введены послабления и предоставляться визы с правом получения вида на жительство».

В новой Концепции миграционной политики на предстоящие пять лет будет предусмотрено внедрение в республике виз для ценных навыков и инвестиционных виз, с особыми условиями для получающих их иностранцев.

В ней предусмотрен механизм привлечения 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Задачей этих специалистов станет трансфер знаний и подготовка казахстанцев, занятых на производстве. Для них будет введена «Виза для ценных навыков» с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый Рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров.

В новой Концепции изменят подходы к бизнес-иммиграции. Исходя из опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предлагается пересмотреть условия получения инвестиционных и деловых виз для иностранных бизнесменов, единовременно инвестировавших 300 тысяч долларов в экономику Казахстана. «Инвестиционная виза» будет давать право на 10-летний вид на жительство. Владелец визы сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции.

Это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан до 100 бизнесменов-инвесторов в год, особенно в области развития креативной индустрии.

Для развития образовательной иммиграции в Концепции предусмотрено:

— расширение страновой образовательной инфраструктуры через вовлечение ведущих зарубежных образовательных учреждений в программу академической мобильности и дальнейшее развитие практики двудипломного образования;

— привлечение 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и учёных по востребованным технологиям. При этом для иностранных учёных и преподавателей будут предусмотрены долгосрочные (до 10 лет) «Научно-педагогические визы» с предоставлением права получения вида на жительство, а в последующем и гражданства Казахстана.

Реализация этой стратегической задачи позволит повысить престиж казахстанской высшей школы и науки, интеллектуальный и творческий потенциал казахстанцев и, в конечном итоге, создать условия для инновационного развития человеческого капитала республики, подчеркнули в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Третий блок Послания также включает такие важные инициативы Президента, как льготные кредиты на обучение под 2-3 процента годовых, обеспечение студентов общежитиями, льготное микрокредитование под 2,5% годовых для молодых предпринимателей, внедрение Цифровой карты семьи и Социального кошелька, новые национальные проекты «Комфортная школа» и нацеленного на медицинские нужды сельчан, повышение социального статуса и заработной платы воспитателей детсадов.

Министерствам и ведомствам ещё предстоит проработать конкретные механизмы по их реализации. Главное, что в Послании прозвучало поручение Правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом.

Айгуль Биданова

Фото Аяужан Утеулиновой