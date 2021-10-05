Главная награда – успех учеников

С 27 сентября по 3 октября, в рамках празднования 30-летия Независимости РК и 180-летия выдающегося казахского просветителя, педагога-новатора Ыбырая Алтынсарина, прошла неделя, посвященная Дню учителя. В рамках этого своеобразного марафона в школах города состоялись праздничные мероприятия, в ходе которых чествовали педагогов и ветеранов педагогического труда.

На сегодняшний день в общеобразовательных школах Семея работают свыше четырех тысяч учителей. Ежегодно они занимают призовые места в областных и республиканских конкурсах. Вот и в этом году титула «Лучший педагог» удостоилась учитель математики Многопрофильной гимназии имени Шакарима Жанар Дуркембаева.

– Этот год выдался для меня очень плодотворным. Я стала «Лучшим педагогом – 2021», получила нагрудный знак – это очень большое достижение для меня, результат долгих лет работы, – поделилась Жанар Дуркембаева. – Мой стаж работы составляет 30 лет. Считаю, что образованная молодёжь – это будущее нашей страны. Для меня, как для учителя, главная награда – успехи моих выпускников.

В День учителя аким Семея Бакытжан Байахметов встретился с лучшими педагогами города и лично поздравил их с профессиональным праздником.

– День учителя – это не просто профессиональный праздник. Это день, когда можно выразить свою благодарность людям, которые изо дня в день выполняют свою почётную миссию. Качественно преподнести знания – это лишь одна из граней вашего труда. Воспитание достойных граждан нашей республики, ответственных родителей, компетентных специалистов, образованных представителей Казахстана – всё это ваш вклад в развитие нашего общества. Поздравляю всех представителей профессии с этим замечательным праздником, – сказал Бакытжан Байахметов.

Символично, что в год празднования 30-летия Независимости РК на встречу были приглашены 30 лучших педагогов города. Среди них ветераны педагогического труда, почётные работники образования, обладатели нагрудного знака Ы. Алтынсарина, отличники образования, педагоги, чьи выпускники показали высокие результаты на ЕНТ, стали победителями олимпиад, конкурсов республиканского и международного значения, авторами научных проектов, а также руководители средних общеобразовательных школ, дошкольных и внешкольных организаций и представители городского совета родительской общественности.

Участники встречи отметили особую роль педагогов в воспитании подрастающего поколения и развитии общества в целом. Гостей в этот день поздравили воспитанники городских детских садов и Дворца творчества детей и молодёжи.

Флора Левина

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Семей