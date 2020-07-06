Главная ценность народа

Казахстан — страна огромная и многонациональная.

И модель межэтнического согласия, сформировавшаяся в нашей республике за достаточно короткий в историческом разрезе срок, остается предметом пристального внимания и изучения для остальных стран мира.

Ассамблея народа Казахстана, созданная по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева – это уникальный, не имеющий аналогов институт, главная цель которого – реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере

межэтнических отношений.

Сегодня в каждой области действуют Дома дружбы – центры общественного согласия, которые вносят свой огромный вклад не только в укрепление стабильности и единства в казахстанском обществе, но и в развитие культуры, сохранение и изучение языков, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Первый Дом дружбы был открыт в Восточном Казахстане. О том, как это было, мы не раз рассказывали нашим читателям. Воспоминания непосредственных участников о тех знаменательных событиях уже появлялись в разное время на страницах «Рудного Алтая». Не лишним будет вспомнить об этом еще раз.

У каждого свой звездный час

… – Ну, Лео Богданович, твой звездный час настал, – сказал Талгатбек Жамшитович Абайдильдин, заместитель акима области, вызвав к себе в кабинет. – Сообщаю по секрету: ожидается визит Главы государства, нашего

Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. И мы решили показать ему наш Дом дружбы. Ты являлся инициатором его создания, а потому и будешь главным гидом.

Я заволновался. Хотя, казалось бы, есть что показать и о чем рассказать. Мы получили и отремонтировали хорошее здание, памятник культуры, а главное, в самом центре города.

Дом дружбы, рожденный в 1992 году, был предметом особой заботы и гордости общественности, патриотов и руководства области. Кому были дороги стабильность и общественное согласие в регионе. Дом дружбы возводился всем миром. Здесь и доля УМЗ, Титано-магниевого и мебельного комбинатов и т. д. Главную же лепту внес областной акимат, выделив средства на ремонт.

Работа культурных центров была на подъёме: изучение истории народов, обычаев и обрядов, национальных языков, организация коллективов художественной самодеятельности вплоть до создания еврейского театра. Бывшее здание секретариат Ассамблеи ходатайствовал передать под мечеть, так как в Усть-Каменогорске не было ни одной мечети… Получилось! В дальнейшем с увеличением числа этнокультурных объединений, усложнением задач, стоящих перед Домом дружбы как центром общественного согласия, открытием региональных Домов дружбы в городах и районах опять стало тесно. Решающую точку в этом вопросе поставил в год 20-летия Дома дружбы аким области Даниал Кенжетаевич Ахметов, выделив под Дом дружбы здание Дворца культуры металлургов, и теперь мы не только первые, но и имеем лучший Дом дружбы в республике.

…Время было тяжелое. Рушились экономические связи, останавливалось производство многих предприятий, а тем, кто работал, не платили зарплату, у пенсионеров отняли пенсии. Полиэтничному Восточному Казахстану из ста пяти этносов надо было сделать все для консолидации общества. В 1995 году по инициативе

Нурсултана Назарбаева родилась Ассамблея народа Казахстана. Наступило время официально открыть первый Дом дружбы в республике. И это сделал наш Первый Президент, рекомендовав затем во всех областях открыть Дома дружбы.

И вот настал тот ответственный момент. К Дому дружбы подъезжает эскорт машин. Из одной из них вышли Нурсултан Абишевич Назарбаев и Виталий Леонидович Метте – аким области. Перед Домом дружбы собралось огромное количество народа.

Виталий Леонидович посмотрел на меня одобряющим взглядом, улыбнувшись только ему присущей обаятельной улыбкой. Весь его облик – спокойного, интеллигентного, с аристократическими манерами человека, показывал: «Не бойтесь, мы здесь, с вами».

Нурсултана Абишевича встретили по обычаям – шашу, хлебом-солью и т. д. Он улыбнулся и сказал несколько простых и искренних слов, обратившись к встречающим.

Следом шли заместители акима Талгатбек Жамшитович Абайдильдин, Адылгазы Садвакасович Бергенев, секретарь областного маслихата Василий Иванович Ахаев и другие сопровождающие лица.

И тут я нарушил протокол встречи Главы государства. Когда мы поднимались вверх по лестнице на второй этаж, я взял Нурсултана Абишевича под руку. Меня можно понять, ведь я впервые был в роли встречающего Президента страны, идеями которого всецело было наполнено мое сердце. А сзади я услышал шепот: «Что он делает?». Но Нурсултан Абишевич не обратил внимания на мою неуклюжесть. Он продолжал со мной беседовать, живо интересуясь тем, что это за здание. Памятник культуры? Да. А теперь это

будет памятник дружбе народа.

Нурсултан Абишевич обошел все культурно-национальные центры и каждому нашел что сказать. Он обратил внимание на колоритного руководителя армянского национально-культурного центра Арсена Ивановича Геворкяна – личность в Восточном Казахстане известную, заслуженного строителя республики. Видимо, он знал его в лицо. И ему, архитектору и главному строителю нового, правового, суверенного государства и его столицы, наверное, особенно импонировала личность Геворкяна, заслугой которого было строительство многих объектов соцкультбыта в области. Он представлял также наших строителей, когда Казахстан протянул руку помощи армянскому народу после разрушительного землетрясения в Спитаке.

Изюминкой Дома дружбы был корейский центр, возглавляемый Никифором Сергеевичем Каном – председателем общественного совета Дома дружбы с момента его создания.

Всеобщей любимицей здесь была Вика Цой, талантливая воспитанница центра. Она исполнила свою коронную песню «Мой Казахстан».

Нурсултану Абишевичу понравился Дом дружбы, и он записал в Книге почетных гостей: «Дружба народов Казахстана – бесценное достояние нашей страны! Без доверия между людьми разных национальностей, без равенства всех перед законом не будет процветания государства, а значит, и счастливой жизни простых людей. Спасибо людям, которые бескорыстно трудятся на укрепление дружбы людей в многонациональном Казахстане!»

Казалось бы, простые слова, но сколько в них вложено смысла и души. Впоследствии еще долго члены этнокультурных объединений, члены малой Ассамблеи приходили читать эту запись.

Нет народа, который бы не мечтал о собственном, сильном и независимом государстве, но чтобы осуществить эту мечту, любой стране, любой нации нужен настоящий лидер. Человек, способный предвидеть будущее, знающий, какой дорогой идти к нему и способный взять на себя весь груз ответственности за миллионы жизней своих соотечественников. На роль такого лидера в нашей стране история и судьба выдвинули

Нурсултана Назарбаева.

Восточная мудрость гласит: «Воистину велик тот правитель, чей народ живет в мире, счастье и довольствии». Наши народы получили экономические, политические и духовные свободы, в стране царят мир и согласие… и это, по мнению Н. А. Назарбаева, «…главный двигатель нашего развития».

Я благодарен Всевышнему и судьбе, что мне представилась возможность быть рядовым в армии Назарбаева в борьбе за самое главное в жизни человека – мир и дружбу между народами.

Будучи репрессированным, испытав все «прелести» национального унижения в детстве и юношестве, я особенно восприимчив к проявлениям национальной нетерпимости. Я глубоко убежден, что нет плохих народов, а были, есть и будут, к сожалению, люди, несущие идеи национального превосходства одних народов над другими, стремящиеся обеспечить счастье и благополучие одних за счет других.

Ассамблея – уникальный инструмент регулирования межнациональных отношений, детище

Н. А. Назарбаева, только была образована. Теперь же её деятельность изучается ООН, ОБСЕ и другими международными организациями. Я счастлив, что более десяти лет работал в должности зав. секретариатом в ВКО.

Мне запомнилась командировка в Швейцарию, в Локарно, здесь находилась штаб-квартира Верховного комиссара по нацменьшинствам, где мне представилась возможность рассказать о деятельности Малой ассамблеи народа Восточного Казахстана.

Верховного комиссара по делам нацменьшинств ОБСЕ я знал лично, так как незадолго до проведения конференции он был в Усть-Каменогорске. Мне было поручено сопровождать его. Господин Макс ван дер Стул умел внимательно слушать, был немногословен, но чувствовалось, что с большой симпатией и пониманием воспринимал демократические изменения, которые происходили в Казахстане, и высоко ценил личный вклад Президента РК в достижении мира и согласия не только в Республике Казахстан, но и на мировой арене. Когда он был у нас в области, мы посетили школу № 10, где преподавание велось на немецком языке, побывали в немецком культурном центре. Я ознакомил его с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана и роли Нурсултана Абишевича Назарбаева. Помогло знание немецкого языка, да и он воочию убеждался на моем примере, что в Казахстане нет дискриминации по национальной принадлежности.

Нашей делегации от Восточного Казахстана было чем поделиться. Это и открытие Школы возрождения национальных культур и языков, и создание научно-консультационного совета, возглавляемого известным ученым-абаеведом, доктором философских наук Е. И. Григорьевым, и открытие доктором исторических наук Н. В. Алексеенко института демографии, и создание первого печатного органа газеты «Дом дружбы», и многое другое.

На базе работы Малой ассамблеи Восточного Казахстана состоялся республиканский семинар.

Народы всего мира никогда не забудут, что одним из первых Указов Президента Казахстана был Указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. 29 августа 1991 года, через 42 года после первого ядерного взрыва, которых произвели более пятисот, полигон был закрыт. Это было беспрецедентное решение. Казахстан стал единственным государством в мире, добровольно отказавшимся от ядерного оружия. Разве это можно забыть?!

Нурсултан Абишевич имеет огромный авторитет среди многих людей не только в Казахстане и странах бывшего Советского Союза. Будучи на отдыхе в Карловых Варах, я был свидетелем, когда в автобусе люди разных национальностей и государств горячо обсуждали ход выборов в президенты в Казахстане. И много добрых слов и пожеланий было адресовано Н. А. Назарбаеву.

Когда я возвращался из Германии, рядом в самолете оказался респектабельный мужчина, ученый. Разговорились о проблемах Германии, в том числе и национальных. Я поделился с ним, что слышал проповедь пастора в Нюрнберге о необходимости национальной толерантности.

– Да, – сказал он, – проблема есть. Но у вас во главе государства стоит великий политик

Н. А. Назарбаев, дай бог вам, казахстанцам, претворения всех его идей. Я лично знаю его и как человека, и как политика.

Еще один звездный час в моей жизни наступил в 2002 году, незабываемом, счастливом. Меня пригласили накануне Дня независимости в Астану. Нурсултан

Абишевич вручил самую дорогую мне награду – орден «Достык» II степени. За это я в неоплатном долгу перед Первым Президентом и многими бескорыстными людьми Казахстана – аксакалами, учеными и просто патриотами страны.

Будучи членом АНК республики, председателем областной избирательной комиссии, я еще несколько раз присутствовал на мероприятиях, иногда неформальных, с участием Нурсултана Абишевича, а также на его инаугурации. Всегда поражали его искренность и простота в общении, природное обаяние, его необыкновенное чувство юмора, умение общаться, благодаря глубокому знанию жизни, с людьми любой национальности, веры и возраста, статуса в обществе. Здоровья ему и долголетия!

Народ Казахстана верит в свое будущее, в претворение в жизнь стратегии Елбасы. Благодаря мудрости Первого Президента Нурсултана Назарбаева прошли выборы достойного преемника Касым-Жомарта Токаева. Елбасы сосредоточил свое внимание на поддержке инициатив нового Президента в ключевых вопросах совершенствования работы Ассамблеи народа Казахстана, партии Nur Otan, укреплении обороноспособности и безопасности страны, улучшения качества жизни всех казахстанцев.

Лео Шик,

член АНК, почётный

гражданин Усть-Каменогорска и Шемонаихи